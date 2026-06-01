Xiaomi 17 : une énorme baisse de prix fait chuter la version 512 Go à moins de 700 €

Le Xiaomi 17 profite d'une grosse remise dans le cadre des offres d'été sur AliExpress. La version 512 Go voit son prix chuter de plus de 400 € pendant une durée très limitée.

Xiaomi 17

Le Xiaomi 17, concurrent direct des Galaxy S26 et S26+, fait l'objet d'une réduction très généreuse en ce moment sur AliExpress. Grâce à ses offres d'été qui ont démarré ce 1er juin, le site e-commerce propose la version 512 Go du smartphone à 691 € au lieu de 1 099 € pour une durée très limitée. Cela correspond à une réduction de 37%.

L'offre est certifiée Marque+. En d'autres termes, AliExpress garantit l'authenticité du Xiaomi 17, livrée depuis l'un de ses entrepôts européens dans un délai de 3 à 5 jours.

Le smartphone est affiché à 789,88 €, ce qui représente déjà un très bon prix par rapport au tarif de référence. Ensuite, grâce au code promo PHDFRS65, vous profitez d’une deuxième réduction de 65 €. Et ensuite, en sélectionnant PayPal comme moyen de paiement, une remise supplémentaire de 33 € s'applique.

Au final, le Xiaomi 17 passe à  691,88 €. Vous économisez 408 € sur la version 512 Go. Le smartphone est livré rapidement et gratuitement depuis la France. Vous avez également la possibilité de payer en 4 fois avec PayPal.

Xiaomi 17 : le haut de gamme est déjà beaucoup plus accessible

À ce tarif, le rapport qualité-prix est clairement attractif. On parle ici d'un flagship sous Snapdragon 8 Elite Gen 5, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Le modèle se positionne face à d’autres ténors du marché comme les Galaxy S26 et S26+, le Google Pixel 10 Pro ou encore l’iPhone 17. Cette configuration est ultra-solide, et calibrée pour affronter n’importe quelle tâche intensive, y compris le jeu vidéo exigeant.

Le Xiaomi 17 est un smartphone au format relativement compact. Il dispose d’un écran AMOLED de 6,3 pouces (2 656 x 1 220 px) avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. C’est une dalle de très grande qualité, avec un pic de luminosité de 3 500 nits.

Xiaomi propose de très belles prestations sur la partie photo, comme d’habitude avec ses haut de gamme. La marque s’appuie ici sur trois capteurs photo de 50 MP chacun : un module principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif avec zoom optique 2,6x. Le partenariat Leica vient sublimer l’ensemble, offrant un traitement d’image soigné.

Cette collaboration permet une fois encore d’offrir des clichés aux couleurs plus naturelles, avec un meilleur contraste et une gestion de la lumière maîtrisée.

L'autonomie est l’un des gros points forts du Xiaomi 17. Il dispose d’une batterie de 6 330 mAh, qui assure facilement une journée et demie d'utilisation intensive. L’autre bonne nouvelle, c’est que sa charge ultra-rapide de 100 W permet de charger intégralement la batterie en une vingtaine de minutes.

Le smartphone est également compatible avec la charge sans fil à une vitesse de 50 W et avec la charge inversée de 22,5 W. Pour le reste, on retrouve la certification IP68, la connectivité Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4.


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