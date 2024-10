Après The Hunt for Gollum, un autre film Le Seigneur des Anneaux avec Gandalf est prévu

Le film The Hunt for Gollum prend place durant les événements de La Communauté de l'Anneau, en adoptant le point de vue de Gollum. Un autre film devrait suivre, et Gandalf serait encore du programme.

20 ans après les trois films cultes de Peter Jackson, la licence Le Seigneur des Anneaux se décline en de nombreux nouveaux projets multimédias. Prime Video vient de diffuser la saison 2 des Anneaux de Pouvoir et un long métrage d’animation, La Guerre des Rohirrim, sortira au cinéma le 11 décembre prochain. Les adaptations en jeu vidéo sont légion également, avec récemment un Le Seigneur des Anneaux Gollum qu'on ne risque pas d'oublier, pour de mauvaises raisons.

Mais prochainement, ce sont surtout de nouveaux films en live action qui sont prévus. The Hunt for Gollum est déjà confirmé et devrait sortir dans le courant de l'année 2026. Mais un deuxième projet, dont on n'avait pas encore entendu parler, est dans les cartons.

The Hunt for Gollum se déroule au même moment que La Communauté de l'Anneau

C'est la scénariste Philippa Boyens qui a vendu la mèche, dans les colonnes d'Empire, un peu forcée de réparer une boulette de Ian McKellen. L'interprète de Gandalf avait déclaré en interview il y a quelques semaines que The Hunt for Gollum serait un film divisé en deux parties. Philippa Boyens dément et invoque un malentendu. L'acteur se serait en fait emmêlé les pinceaux parce que Gandalf est prévu pour le film sur Gollum, réalisé par Andy Serkis (qui campe d'ailleurs le personnage), mais aussi sur un deuxième film qui n'a rien à avoir et sur lequel aucune communication n'avait été réalisée jusqu'à présent.

Nous n'en saurons pas plus sur ce deuxième long-métrage. Il ne semble pas encore avoir reçu de feu vert officiel, mais Ian McKellen paraît assez persuadé que ce film est bien en route et qu'il en fera partie. Philippa Boyens se montre muette à ce sujet, mais évoque déjà un second film d'animation en cas de succès de La Guerre des Rohirrim. “Nous avons un deuxième film absolument génial qui serait tout simplement incroyable […] Mais voyons si cela suscite l’intérêt”, déclare-t-elle.

En ce qui concerne The Hunt for Gollum, la scénariste promet “une histoire assez intense, qui se déroule après la fête d’anniversaire de Bilbo et avant les Mines de la Moria”. Il s'agit donc d'un “morceau spécifique d’une histoire inédite”, racontée à travers le point de vue de Gollum, au beau milieu des événements de La Communauté de l'Anneau.

