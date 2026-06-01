Le puissant Google Pixel 10 est à prix cassé et il n’a jamais été aussi peu cher, mais l’offre est à quantité limitée

Alors qu’il est toujours en vente à 809 € sur le site officiel de Google, le Pixel 10 passe à prix sacrifié sur AliExpress en cumulant la promotion en cours avec le code PHDFRS65. Il chute à 469,61 € seulement, et même 436,61 € en payant avec PayPal, mais attention, les stocks fondent comme neige au soleil !

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AliExpress vient de dévoiler une série de codes qui cassent les prix de nombreux produits high-tech. Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, c’est le bon moment pour sauter le pas ! Le Google Pixel 10 vous fait de l’oeil, mais vous attendez une belle promotion pour autre le pas ? On a trouvé une offre irrésistible qui vous donne la possibilité de vous offrir l’excellent smartphone à petit prix.

Actuellement affiché à 534,61 € sur AliExpress, le smartphone chute à seulement 469,61 € grâce au code PHDFRS65. Et si vous payez par PayPal, vous avez 33 € de réduction dès 299 € d'achat. Son prix final est donc de 436,61€ ! C’est un excellent prix sachant qu’il est toujours en vente à 809 € dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go sur le site officiel de Google ! Mais attention, ce code expire vite.

Google Pixel 10 : l’excellent smartphone n’a jamais été aussi peu cher, c’est le bon moment pour craquer !

Sorti en 2025, le Google Pixel 10 est un smartphone haut de gamme à la fois puissant et optimisé pour être économe en énergie. Sous le capot, il embarque une puce Google Tensor G5 couplée à 12 Go de RAM. Et avec sa batterie de 4970 mAh qui vous offre une autonomie allant jusqu’à 24 heures d’utilisation, c’est un smartphone qui n’a pas peur des usages intensifs et des applications exigeantes. Ce modèle embarque également un espace de stockage de 128 Go, ce qui vous permet de garder de nombreuses photos et vidéos directement sur votre smartphone.

Le Google Pixel 10 est aussi doté d’un magnifique écran OLED Actua de 6,3 pouces avec une définition de 2324 × 1080 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz. Grâce à ces caractéristiques et à sa luminosité maximale de 3000 nits, vous pouvez profiter de contenus fluides et riches en couleurs. Les images sont contrastées et lumineuses.

Enfin côté photo, le Google Pixel 10 ne déçoit pas. Le smartphone est équipé de trois capteurs à l’arrière. On retrouve ainsi un grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle de 13 MP ainsi qu’un téléobjectif x5 de 10,8 MP. Pour des selfies détaillés, la caméra de 10,5 MP vient compléter le tout. Grâce à son IA ultra efficace, le rendu photo est époustouflant.