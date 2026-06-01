Le puissant Google Pixel 10 est à prix cassé et il n’a jamais été aussi peu cher, mais l’offre est à quantité limitée

Alors qu’il est toujours en vente à 809 € sur le site officiel de Google, le Pixel 10 passe à prix sacrifié sur AliExpress en cumulant la promotion en cours avec le code PHDFRS65. Il chute à 469,61 € seulement, et même 436,61 € en payant avec PayPal, mais attention, les stocks fondent comme neige au soleil !

Google Pixel 10

AliExpress vient de dévoiler une série de codes qui cassent les prix de nombreux produits high-tech. Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, c’est le bon moment pour sauter le pas ! Le Google Pixel 10 vous fait de l’oeil, mais vous attendez une belle promotion pour autre le pas ? On a trouvé une offre irrésistible qui vous donne la possibilité de vous offrir l’excellent smartphone à petit prix.

Actuellement affiché à 534,61 € sur AliExpress, le smartphone chute à seulement 469,61 € grâce au code PHDFRS65. Et si vous payez par PayPal, vous avez 33 € de réduction dès 299 € d'achat. Son prix final est donc de 436,61€ ! C’est un excellent prix sachant qu’il est toujours en vente à 809 € dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go sur le site officiel de Google ! Mais attention, ce code expire vite.

Google Pixel 10 : l’excellent smartphone n’a jamais été aussi peu cher, c’est le bon moment pour craquer !

Sorti en 2025, le Google Pixel 10 est un smartphone haut de gamme à la fois puissant et optimisé pour être économe en énergie. Sous le capot, il embarque une puce Google Tensor G5 couplée à 12 Go de RAM. Et avec sa batterie de 4970 mAh qui vous offre une autonomie allant jusqu’à 24 heures d’utilisation, c’est un smartphone qui n’a pas peur des usages intensifs et des applications exigeantes. Ce modèle embarque également un espace de stockage de 128 Go, ce qui vous permet de garder de nombreuses photos et vidéos directement sur votre smartphone.

Le Google Pixel 10 est aussi doté d’un magnifique écran OLED Actua de 6,3 pouces avec une définition de 2324 × 1080 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 120 Hz. Grâce à ces caractéristiques et à sa luminosité maximale de 3000 nits, vous pouvez profiter de contenus fluides et riches en couleurs. Les images sont contrastées et lumineuses.

Enfin côté photo, le Google Pixel 10 ne déçoit pas. Le smartphone est équipé de trois capteurs à l’arrière. On retrouve ainsi un grand-angle de 48 MP, un ultra grand-angle de 13 MP ainsi qu’un téléobjectif x5 de 10,8 MP. Pour des selfies détaillés, la caméra de 10,5 MP vient compléter le tout. Grâce à son IA ultra efficace, le rendu photo est époustouflant.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Google Home : la nouvelle enceinte connectée annoncée pour le printemps 2026 a enfin une date de sortie

Google avait annoncé en octobre dernier le lancement d’une nouvelle enceinte Google Home au printemps 2026. La saison touchera à sa fin le 21 juin prochain, mais aucun signe de…

Nvidia RTX Spark : malgré les apparences, la nouvelle puce surpuissante ne s’adresse pas aux joueurs

Ça y est, après des jours de teasing intense, Nvidia a levé le voile sur ce qu’il promet être la prochaine grande révolution du marché PC : sa puce RTX…

Le Redmi Note 15 5G revient à seulement 157 € grâce à ce bon plan à durée limitée (-48%)

Le Redmi Note 15 5G est à moitié prix grâce à une offre à durée limitée. Lancé à 303 € dans sa version avec 256 Go de stockage, le smartphone…

Ce géant du torrent s’est volatilisé deux jours sans la moindre explication

Le plus fréquenté des sites de torrents s’est brusquement évanoui du web. Pendant plus de deux jours, ses millions d’habitués sont restés sans nouvelle. Le silence total de ses opérateurs…

Xiaomi 17T Pro : à peine sorti, il est déjà en promotion. Profitez vite de l’offre de lancement !

Le Xiaomi 17T Pro vient tout juste de sortir. Pour rappel, les smartphones Xiaomi de la série T veulent offrir la même expérience qu’un flagship, mais pour un prix moins…

Ce test extrême de BYD pourrait changer votre regard sur la voiture électrique

Le froid reste l’ennemi juré des voitures électriques et de leur batterie. BYD a pourtant décidé de défier cette règle de la manière la plus brutale. Sa démonstration glaçante pourrait…

Acer Predator Atlas 8 : la console portable qui veut enterrer le Steam Deck est officielle

Acer dévoile une nouvelle console portable puissante avec, sur le papier, les arguments nécessaires pour faire oublier la ROG Xbox Ally X ou le Steam Deck. Mais tout n’est pas…

Duolingo : démotivé après avoir perdu votre série record ? Récupérez-la gratuitement et simplement grâce à cet événement spécial

Perdre une série sur Duolingo, cela arrive même aux meilleurs. Mais ce n’est jamais une expérience plaisante. En ce mois de juin 2026, la chouette verte déjantée vous offre une…

Xiaomi 17 : une énorme baisse de prix fait chuter la version 512 Go à moins de 700 €

Le Xiaomi 17 profite d’une grosse remise dans le cadre des offres d’été sur AliExpress. La version 512 Go voit son prix chuter de plus de 400 € pendant une…

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro : avec cette belle chute de prix, la tablette devient abordable pour les petits budgets

Normalement en vente à 351 €, la Xiaomi Redmi Pad 2 Pro est actuellement à prix cassé sur AliExpress. Et à partir du 1er juin, en ajoutant le code PHDFRS20,…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.