Duolingo : démotivé après avoir perdu votre série record ? Récupérez-la gratuitement et simplement grâce à cet événement spécial

Perdre une série sur Duolingo, cela arrive même aux meilleurs. Mais ce n’est jamais une expérience plaisante. En ce mois de juin 2026, la chouette verte déjantée vous offre une rare occasion de récupérer gratuitement votre ancienne et plus longue série brisée. On vous explique comment saisir cette opportunité.

Apprendre une nouvelle langue nécessite de la pratique. Duolingo en a conscience, c’est pourquoi la mascotte de l’application est si impliquée – pour ne pas dire intrusive – dans le suivi de votre apprentissage. Pour rendre cela plus ludique, Duolingo a instauré les séries : cela correspond au nombre de jours consécutifs où vous avez complété au moins une leçon.

Et les adeptes de l’application savent à quel point perdre une série peut être douloureux. Puisque, malgré les rappels – les coups de pression – de la chouette verte, les aléas conduisant à perdre une série arrivent et il faut alors repartir de zéro. Bonne nouvelle : Duolingo lance un événement spécial permettant à ses utilisateurs de récupérer gratuitement leur série.

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Récupérez votre série brisée la plus longue sur Duolingo pendant le mois de juin 2026

Perdre une série sur Duolingo, ça arrive. Et la chouette verte n’est pas totalement sadique, elle propose plusieurs façons de la récupérer. Parmi celles-ci figure les Gel de série. Mais encore faut-il disposer de gemmes. Sauf qu’à un moment, elles ne sont plus gratuites. Un dilemme se pose donc : payer ou faire le deuil de son record. De quoi être démotivé si la seconde option s’impose à vous.

Mais en ce mois de juin 2026, Duolingo a décidé de se montrer généreux et encourageant : l’application vous offre une solution alternative pour récupérer votre série brisée de 30 jours ou plus. Pour cela, rien de plus simple : il vous suffit de terminer 3 leçons d’affilée ce mois-ci.

Notez que si vous avez par le passé perdu plusieurs séries supérieures ou égales à 30 jours, elles ne s’accumuleront pas : seule la plus élevée sera restaurée. Aussi, si ce n’était pas clair : l’événement n’est valable qu’en juin 2026. Il est d’ores et déjà disponible sur iOS et Android. Plus d’excuse pour tarder à reprendre votre apprentissage linguistique : avec cette initiative, Duolingo entend vous aider à « raviver votre habitude (et votre série) ».