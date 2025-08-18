La Traque de Gollum : ces deux personnages majeurs du Seigneur des Anneaux vont faire leur retour

Le film La Traque de Gollum fera la part belle au personnage interprété par Andy Serkis. Mais la présence de deux autres très gros noms du Seigneur des Anneaux a été confirmée.

Après les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit de Peter Jackson, un nouveau film s'inscrivant dans l'univers créé par J. R. R. Tolkien est en préparation. Andy Serkis sera à la réalisation de ce long-métrage, qui se concentre justement sur le personnage qu'il incarne : Gollum. Il est pour l'instant intitulé The Hunt for Gollum en anglais, et La Traque de Gollum en français.

L'histoire se déroule lors des événements survenus entre Le Hobbit et La Communauté de l'Anneau (le premier livre et film du Seigneur des Anneaux). Cette chronologie permet de faire revenir des personnages importants, bien connus et populaires auprès du grand public. L'hypothèse d'une apparition de Viggo Mortensen comme Aragorn avait notamment été évoquée. Mais voilà que deux personnages viennent d'être confirmés.

Gandalf et Fordon confirmés par le magicien lui-même

En plus d'Andy Serkis en tant que Gollum bien sûr, Ian McKellen (Gandalf) et Elijah Wood (Frodon) devraient être de la partie. “Je vais vous révéler deux secrets concernant le casting : il y a un personnage qui s'appelle Frodon, et un autre qui s'appelle Gandalf. À part ça, je suis muet”, a révélé Ian McKellen alors qu'il participait au festival For the Love of Fantasy à Londres, rapporte ComicBook.

La présence de Gandalf n'est pas une surprise. On sait que Ian McKellen, très bavard, avait plusieurs projets en cours relatifs au Seigneur des Anneaux. De plus, Gandalf est sans doute le personnage le plus simple à intégrer au scénario. Pour Elijah Wood, on était moins sûr. Depuis Le Hobbit : Un Voyage Inattendu, il n'était plus vraiment associé à un potentiel retour au sein de la licence.

“J'ai entendu dire qu'il y aura un autre film se déroulant en Terre du Milieu, et le tournage débutera en mai [2026, ndlr]. Il sera réalisé par Gollum, et tout tournera autour de Gollum”, a précisé Ian McKellen. Nous savions déjà que La Traque de Gollum sortira le 15 décembre 2027 en salles.