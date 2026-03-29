C’est l’événement que les fans de la galaxie lointaine attendaient pour ce printemps 2026. Après des années de rumeurs, le plus célèbre des apprentis Sith revient enfin sur Disney+ dans une nouvelle série d'animation. Cette production promet d'explorer une nouvelle facette du personnage, entre son ascension criminelle et sa quête de pouvoir. L'intrigue devrait se situer après The Clone Wars, au moment où Maul tente de reconstruire son empire dans l’ombre.

Dans ce dossier, on fait le point sur tout ce qu’il faut savoir avant le lancement du 6 avril de Star Wars : Maul – Seigneur de l'ombre. De l’intrigue inspirée du roman au retour de l'ombre de Dark Maul, on vous explique pourquoi ce projet s'annonce comme l’un des plus sombres de l'univers Star Wars. Si vous pensiez tout savoir sur le passé du Sith au double sabre laser, cette série risque de vous surprendre.

Quand sera diffusée la série Star Wars : Maul – Seigneur de l'ombre ?

Le premier épisode de la série sera disponible le 6 avril 2026 sur Disney+. Comme d'habitude avec Lucasfilm, il faudra sans doute veiller tard (ou se lever tôt) pour découvrir l'épisode dès sa mise en ligne en France.

Sur quelle plateforme sera disponible la série ?

Star Wars : Maul – Seigneur de l’ombre sera diffusée sur Disney+, la plateforme de streaming officielle de Lucasfilm. La série vient ainsi compléter le catalogue Star Wars, aux côtés de succès comme The Mandalorian ou Ahsoka. On ne vous apprend rien, Disney+ est aujourd'hui le passage obligé pour garder un œil sur l'évolution de la galaxie.

Combien d'épisodes pour cette première saison ?

Pour ce nouveau projet, Lucasfilm a prévu une saison de 10 épisodes. Contrairement au format habituel d'un épisode par semaine, la plateforme a décidé d'accélérer le rythme en mettant en ligne deux épisodes chaque lundi.

Ce format plus dense permet de boucler l'intrigue en seulement un mois. Et Lucasfilm a d'ailleurs bien calculé son coup puisque les derniers épisodes seront diffusés le 4 mai, une date symbolique pour tous les amateurs de la saga (“May the Fourth be with you” / Que le 4 mai soit avec vous).

Peut-on espérer une suite ou d'autres saisons ?

Pour l'instant, Lucasfilm présente le projet comme une série limitée. Mais vu le succès garanti du personnage, il serait étonnant que Disney s'arrête là. L’intrigue se déroule au tout début de l’Empire, ce qui laisse une marge énorme (plus de dix ans) avant que Maul ne croise à nouveau la route d'Obi-Wan dans Rebels.

Qui est au casting de la série ?

Le retour de Sam Witwer est le gros point fort de cette série. L'acteur reprend le doublage de Maul, apportant à nouveau cette intensité au personnage. C'est un choix logique pour Lucasfilm, tant sa performance est devenue indissociable de l'ancien Sith depuis ses apparitions dans The Clone Wars. Pour l'occasion, il donne la réplique à Gideon Adlon, qui incarne une apprentie Jedi en cavale, Wagner Moura dans le rôle d'un détective local ou encore Richard Ayoade, qui double le droïde “Two-Boots”. Vanessa Marshall reprend son rôle de Rook Kast et AJ LoCascio celui de l'Inquisiteur Marrok.

De quoi va parler la série ?

L’histoire se déroule au début de l’ère impériale, alors que Maul tente de se reconstruire une place dans les bas-fonds de la galaxie. Loin de l’influence des Sith, il cherche à unifier les différents syndicats du crime pour bâtir son propre empire, l’Aube Écarlate. Son ascension fulgurante finit par attirer l’attention de l’Empereur, qui lance ses Inquisiteurs aux trousses de ce rival.

Obsédé par sa quête de contrôle, Maul devra naviguer dans un univers sombre où la survie dépend autant de la stratégie que de la force. La série promet une approche différente de Star Wars, centrée sur un anti-héros et sur le monde criminel galactique.

Quelle est l'ambiance de la série ?

L'ambiance de Star Wars : Maul – Seigneur de l’ombre est beaucoup plus sombre que ce que la saga propose habituellement. On quitte les environnements épurés pour des décors industriels et nocturnes qui reflètent bien la vie dans les bas-fonds. La mise en scène s'attarde sur la tension constante qui règne dans ces quartiers dangereux. C’est une atmosphère pesante où la menace vient autant des Inquisiteurs lancés à ses trousses que de la méfiance entre les syndicats criminels. Le rythme promet d'alterner entre des stratégies de pouvoir dans l'ombre et des duels au sabre laser intenses.

Pourquoi Maul passionne encore ?

Au départ, c'était juste un méchant avec un double sabre qui ne disait pas un mot dans l'Épisode I : La Menace Fantôme. Maul n'est plus ce tueur silencieux… Sa survie dans les séries animées a révélé un personnage beaucoup plus complexe et marqué par un lourd traumatisme. Ce n'est pas un méchant classique, c'est un paria qui a tout perdu, son rang, son frère, sa dignité, et qui ne vit plus que pour la vengeance. Sa soif de pouvoir est avant tout une réponse à l'abandon de l'Empereur qui l'a jeté comme un déchet. C'est ce côté “électron libre” et imprévisible qui plaît aux fans, puisqu'il trace sa propre route et ne suit plus ni les règles des Sith ni celles des Jedi.

Quelles sont les différences avec les autres séries Star Wars ?

Contrairement aux séries précédentes qui suivaient souvent des groupes de héros ou de rebelles, ce projet se concentre pour la première fois sur un antagoniste. La grande différence réside aussi dans le style d'animation puisque les créateurs ont utilisé de nouvelles méthodes pour donner un aspect plus “peint” et moins numérique aux images, avec des mouvements plus fluides inspirés de l'animation traditionnelle. Le récit laisse de côté les guerres de l'Empire pour se focaliser sur les guerres de clans dans les bas-fonds. L'histoire s'intéresse vraiment à ce qui se passe dans la tête de Maul plutôt qu'aux batailles spatiales.

Qui sont les Inquisiteurs, ces nouveaux ennemis ?

Les Inquisiteurs sont d'anciens Jedi ou apprentis qui ont trahi leur camp pour rejoindre l'Empire après l'Ordre 66. Ils forment une unité d'élite dirigée par Dark Vador avec une mission précise, traquer les derniers utilisateurs de la Force qui se cachent dans la galaxie. Ce ne sont pas des Seigneurs Sith mais des agents de terrain formés pour éliminer toute menace potentielle pour l'Empereur. Dans la série, ils voient en Maul un rival dangereux qui cherche à bâtir son propre empire criminel. Leur présence oblige Maul à rester dans l'ombre, car il sait qu'un affrontement direct attirerait immédiatement l'attention de Vador.

Quel est le lien avec le film Solo : A Star Wars Story ?

La série sert de pont direct pour expliquer la scène finale du film Solo, où l'on découvrait avec surprise que Maul dirigeait l'organisation de l'Aube Écarlate. On comprend enfin comment il a réussi à transformer un petit groupe de mercenaires en un empire criminel capable de rivaliser avec les Hutts ou le Soleil Noir. La série montre également sa relation avec Qi’ra, qu'il commence à former pour en faire son bras droit au sein de ce réseau. On comprend enfin comment l'ancien Sith est devenu le patron de l'Aube Écarlate que l'on voit dans le film Solo.

Le calendrier Star Wars : les prochaines sorties

Le plus gros rendez-vous est fixé au 22 mai avec le film The Mandalorian & Grogu, qui signe le grand retour de Star Wars au cinéma après 7 ans sans projet en salles. On y retrouvera Din Djarin et l'apprenti face à de nouvelles menaces impériales, avec même une apparition de Sigourney Weaver au casting.

Sur Disney+, on attend la saison 2 d’Ahsoka, actuellement en tournage, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Pour l’animation, une suite à The Ninth Jedi (le court-métrage de Visions) est aussi au programme. Enfin, côté jeux vidéo, le jeu de stratégie Star Wars: Zero Company devrait sortir dans les prochains mois.

Et si vous voulez vous replonger dans la saga mais que vous êtes perdu, n'hésitez pas à consulter notre dossier sur l'ordre chronologique des films et séries Star Wars sur Disney+.