L’iPhone 17e lancé dans quelques jours, voici ce qu’on sait

Apple devrait officialiser son iPhone 17e dans moins de deux semaines. Il va bénéficier de quelques améliorations, notamment avec l'ajout de MagSafe.

En février 2025, Apple lançait l'iPhone 16e, un smartphone d'entrée gamme dans son écosystème, qui remplaçait alors l'iPhone SE. Un nouveau modèle va sortir cette année et il ne va pas falloir attendre bien longtemps pour en avoir un aperçu. D'après le média allemand MacWelt, la firme prévoierait d'officialiser l'iPhone 17e ce 19 février 2026. Cette date peut sembler étrange, Apple préférant en général annoncer de nouveaux produits en début de semaine, le lundi, le mardi ou quelques fois le mercredi.

Il n'y aura aucune conférence de présentation, l'entreprise va simplement publier un communiqué de presse pour marquer le lancement de l'iPhone 17e. Les précommandes pour le smartphone devraient être ouvertes dans la foulée, pour une commercialisation effective pour la fin du mois. Son prix n'a pas fuité, mais on peut s'attendre à un tarif proche des 719 euros que coûtait l'iPhone 16e, ce qui représentait une hausse de 190 euros par rapport à l'iPhone SE.

Quelques améliorations pour l'iPhone 17e, mais encore des compromis

L'iPhone 16e se contentait d'une compatibilité avec la norme de charge sans fil Qi, limitée à une puissance de 7,5 watts. Apple devrait rectifier le tir avec l'iPhone 17e, attendu avec un support de la recharge magnétique MagSafe, assurant une puissance de charge sans fil jusqu'à 25 W. Au rayon des nouveautés, on aura bien sûr une nouvelle puce, l'A19 de l'iPhone 17, en remplacement de l'A18. Le modem va aussi évoluer, Apple intégrant la nouvelle génération de sa puce cellulaire C1X. L'iPhone 16 n'avait pas eu droit à l'Ultra Wideband (UWB), au Wi-Fi 7 et au réseau domotique Thread, il sera intéressant d'observer si son successeur est mis à niveau avec ces technologies.

Le design de l'iPhone 17e ne devrait pas évoluer, le mobile va conserver l'encoche. On risque d'attendre quelques années avant de voir débarquer le Dynamic Island sur ce modèle. Il va aussi conserver un unique capteur photo à l'arrière, l'une des nombreuses concessions sur cette gamme. L'iPhone 17e devrait aussi conserver son écran 60 Hz, alors qu'on n'attend pas de hausse significative de la capacité de la batterie.