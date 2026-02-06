Amazon casse le prix de la Logitech MX Master 3S, la souris sans fil premium est beaucoup moins chère

Si vous recherchez une souris sans fil performante et à la qualité éprouvée, la Logitech MX Master 3S fait l'objet d'une belle réduction sur Amazon.

souris Logitech MX Master 3S

Les soldes d'hier sont désormais derrière nous, mais il est encore possible de profiter de nombreuses offres alléchantes. La Logitech MX Master 3S s'affiche ainsi à un très bon prix en ce moment. C'est l'un des modèles les plus prisés du marché, et ce n'est pas le fruit du hasard.

Elle offre une excellente ergonomie, des options de personnalisations avancées, et surtout de belles performances. Au lieu de 129,99 €, la souris est actuellement à 79,15 €, soit au même prix que lors du dernier Black Friday. Amazon propose ici une réduction de près de 40% par rapport au prix de référence, ou de 15% en considérant le prix le plus bas sur les 30 derniers jours.

Quelles sont les atouts de la souris sans fil Logitech MX Master 3S ?

Cette souris sans fil est surtout appréciée pour son ergonomie, avec un repose-pouce pensé pour offrir un confort optimal. Des commandes sont disposées sur le côté, à proximité du pouce pour un accès plus facile.

On y retrouve ainsi une molette latérale de défilement, deux boutons programmables pour une navigation fluide, ainsi qu'un bouton de gestes situé dans le prolongement du repose-pouce.

Grâce à sa sensibilité maximale de 8000 PPP, le capteur de la Logitech MX Master 3S offre de bonnes performances sur de nombreuses surfaces, et même sur du verre.

Les boutons principaux quant à eux sont discrets et silencieux, à l'instar de la molette de défilement centrale. Cette souris sans fil est entièrement personnalisable depuis le logiciel Logi Options+. Sa batterie rechargeable, offre une autonomie allant jusqu'à 70 jours.

Enfin, la Logitech MX Master 3S est multiplaterforme et fonctionne avec quasiment tous les systèmes d'exploitation : Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS ou encore Android.


