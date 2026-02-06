Ce vieux Nokia reprend du service grâce à un projet inattendu

Le Nokia N8 a marqué toute une génération avant de disparaître des radars. Plus de dix ans après sa sortie, un projet passionné lui redonne une seconde vie. Le résultat pourrait bien surprendre les plus nostalgiques.

nokia n8 mise a jour
Source : Youtube @JanusCycle

Depuis quelques années, un vent de nostalgie souffle sur le monde de la téléphonie. Le retour du Nokia 3310 en 2017 avait déjà réveillé les souvenirs d’une époque plus simple. Plus récemment, certains fabricants ont relancé l’intérêt pour les accessoires rétro, comme les coques-claviers physiques compatibles avec les Pixel 9 ou les Galaxy S25. Même si les smartphones modernes misent tout sur les écrans tactiles, certains utilisateurs restent attachés à l’ergonomie des anciens modèles. Cette tendance continue de se renforcer, portée par des accessoires et projets qui rendent hommage à l’histoire du mobile.

Dans ce contexte, un nouveau projet baptisé Reborn vise à ressusciter un modèle emblématique de la marque Nokia, le Nokia N8 sorti en 2010. À l’époque, ce téléphone se distinguait par son appareil photo 12 MP signé Carl Zeiss et son puissant flash Xenon. Mais malgré un excellent matériel, il n’avait pas résisté à la domination d’Android et iOS, en partie à cause du système Symbian, peu adapté aux écrans tactiles. Aujourd’hui, ce modèle refait surface grâce à une communauté de passionnés.

Un nouveau firmware transforme le Nokia N8 en smartphone presque moderne

Le projet Reborn propose une version modifiée de Nokia Belle, la dernière mise à jour majeure de Symbian. Cette nouvelle ROM améliore la fluidité du système, restaure les fonctionnalités de base et supprime les restrictions de signature d’applications. Elle intègre même un magasin d’applications mis à jour et de nouveaux certificats HTTPS, indispensables pour accéder aux sites web actuels.

Grâce à ces optimisations, le Nokia N8 devient de nouveau fonctionnel au quotidien. L’appareil photo est pleinement opérationnel, et l’interface tourne sans lenteur notable. Toutefois, remettre à neuf un appareil aussi ancien n’est pas sans difficultés.Le processus d’installation du firmware peut poser problème sur certains ordinateurs récents. Le matériel lui-même peut aussi présenter des défauts après plus de quinze ans. Malgré cela, des passionnés réussissent à assembler un N8 entièrement fonctionnel en combinant des pièces d’autres modèles.


