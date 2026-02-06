La réalité dépasse la fiction : ce « laser » cosmique plus puissant que l’Étoile de la Mort va détruire des planètes

Une étoile déchirée par un trou noir supermassif, cela n’a rien d’exceptionnel dans l’Univers. De prime abord, du moins. Mais quatre ans après sa détection, l’un de ces événements est passé d’ordinaire à extraordinaire : il libère une énergie exceptionnelle, sans équivalent réel.

galaxie starburst hubble
Crédits : NASA

Les lois de l’Univers sont impitoyables. Il suffit qu’une étoile s’approche trop près d’un trou noir supermassif pour qu’elle soit étirée jusqu’à être déchirée, puis pulvérisée. Ce phénomène cosmique cruel a un nom : c’est un événement de disruption par effet de marée (tidal disruption event, abrégé TDE).

Il ne s’agit pas là de phénomènes rares : un peu plus d’une centaine ont déjà été observés. En revanche, l’un d’eux, baptisé AT2018hyz, revêt un caractère totalement inédit. Détecté initialement en 2018 dans une galaxie située à 665 millions d’années-lumière de notre planète, rien ne laissait présager que, quatre ans plus tard, il allait émettre autant d’énergie.

Ce « laser cosmique » serait plus puissant que l’Étoile de la Mort

En effet, ce TDE est 50 fois plus brillant aujourd’hui qu’à sa détection : c’est l’un des événements cosmiques les plus brillants jamais vus par les astronomes – au point qu’ils sont obligés de donner une comparaison fictive pour saisir l’ampleur. Et selon les estimations des scientifiques, il pourrait atteindre un pic en 2027 et serait alors encore deux fois plus lumineux que maintenant.

Ce caractère exceptionnel s’expliquerait, selon l’hypothèse avancée par les scientifiques pour expliquer l’extrême luminosité du TDE, par un jet relativiste qui en serait issu – ce qui est très rare : 1 % des cas recensés. Le jet fournirait aussi une explication à la puissance qui continue d’augmenter.

Pour les fans de science-fiction, voici la comparaison : le TDE et son jet libéreraient entre mille milliards et cent mille milliards de fois plus d’énergie que l’Étoile de la Mort de Star Wars n’en serait capable (alors qu’elle peut déjà faire exploser des planètes). Et justement, Yvette Cendes (Université de l’Oregon), radioastronome qui dirigeait l’étude récemment publiée dans The Astrophysical Journal, déclare : « Des planètes vont être détruites sur les premières années-lumière ».

Les astronomes ont pu ne pas voir le jet d’emblée. D’abord parce que, sans que l’on sache pourquoi, ce type de délai est courant dans les TDE. Mais aussi parce que le jet pouvait être étroit et ne pas être dirigé vers nous initialement. Les jets ayant tendance à s’élargir au fur et à mesure, il devient désormais observable par les chercheurs.

Comme le rappelle Space.com, on ignore encore le processus de formation de ces jets relativistes provenant deTDE, mais cette découverte ouvre la voie à la quête d’autres phénomènes de cette ampleur, provenant de TDE, mais aussi de galaxies. Et l’arrivée du Square Kilometre Array pourrait être un sérieux atout dans les prochaines décennies.


