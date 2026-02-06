Ce nouveau SUV signé Xiaomi frôle les 1000 chevaux et promet 300 km/h

Xiaomi ne se contente plus des smartphones et enchaîne les annonces chocs dans l’automobile. Son nouveau SUV électrique pousse les limites encore plus loin. Avec 1000 chevaux sous le capot, il vise directement les géants du secteur.

xiaomi yu7 1000cv

En moins de deux ans, Xiaomi a réussi à s’imposer comme un acteur sérieux du marché automobile. La marque chinoise, bien connue pour ses téléphones, surprend par la rapidité de son développement dans le secteur des véhicules électriques. En multipliant les lancements, elle cherche ainsi à occuper tous les segments, des berlines aux SUV, avec une stratégie qui combine volume de production et performances.

Le dernier modèle en date, le YU7 GT, illustre cette ambition. Cette version survitaminée du SUV YU7 a récemment été repérée dans le registre du ministère chinois de l’Industrie. Cette dernière se distingue par sa fiche technique impressionnante, qui est bien au-dessus du modèle classique. Xiaomi vise clairement les amateurs de puissance, tout en gardant un positionnement tarifaire compétitif sous la barre des 70 000 euros.details yu7 sport

Le SUV YU7 GT de Xiaomi atteint 990 chevaux et 300 km/h grâce à une double motorisation

Le YU7 GT de Xiaomi embarque deux moteurs électriques développant au total 990 chevaux (soit 738 kW). Le moteur avant affiche 386 chevaux, tandis que l’arrière grimpe à 603 chevaux. Cette configuration permettrait une accélération proche des 2 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. La vitesse maximale annoncée atteint 300 km/h, une performance rare pour un SUV électrique quand on connait le poids de ce genre de véhicule.

Le véhicule adopte une carrosserie élargie, des jantes de 21 pouces, des étriers de frein rouges et un design noir intégral. La batterie provient du fabricant CATL, mais sa capacité n’a pas encore été précisée. Plusieurs éléments sont personnalisables, comme les jantes, les spoilers ou encore les stickers de carrosserie.

Ce modèle s’inscrit dans une gamme en pleine expansion, aux côtés des YU9 et SU7 L. Xiaomi espère ainsi renforcer sa crédibilité sur le segment haut de gamme. Reste à voir si ce pari réussira mieux que celui de la SU7 Ultra, dont les ventes se sont effondrées après une série d’accidents. Un coup dur pour la marque, qui mise désormais sur le YU7 GT pour relancer sa dynamique.arriere yu7 sport


