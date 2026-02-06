Google Wallet prépare sa refonte : interface épurée, simplicité et flexibilité… Ce qui changera pour vous

Google n’en a pas fini avec Wallet, son portefeuille numérique : le géant de la tech prépare une refonte de son interface. Le but est toujours le même : simplifier votre quotidien, cette fois-ci en désencombrant l’écran d’accueil pour mettre l’accent sur un type de passes en particulier.

Google prend soin de son application Wallet. Le crédo semble simple : simplicité et praticité. La firme de Mountain View teste régulièrement – puis déploie – de nouvelles fonctionnalités au sein de son portefeuille numérique, afin de l’imposer comme une référence incontournable : historique complet des transactions, ajout de cartes simplifié, sélection d’une carte de paiement dédiée aux transports…

C’est dans cette lignée, entre simplicité et praticité, que s’inscrit la refonte prochaine de l’interface de Google Wallet. Elle n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs, mais nos confrères d’Android Authority nous montrent en avant-première ce que devrait nous réserver ce changement de look.

Google Wallet fait peau neuve et met à l’honneur vos passes favoris

D’abord, au sein de cette future refonte de Google Wallet, la page d’accueil mettra en avant les passes marqués comme favoris (la petite étoile) – en général, ceux dont vous vous servez le plus souvent. Par conséquent, les autres passes seront relégués dans une autre section.

Y accéder nécessitera un peu plus de clics : deux, pour être exacte. En effet, la nouvelle interface de l’application comprend un nouveau bouton en bas de l’écran : « Voir plus ». Selon nos confrères qui ont réussi à l’activer dans la dernière version de Google Wallet (v26.5.862583415) appuyer dessus vous redirige vers un écran de gestion intermédiaire.

Y figurent notamment une barre de recherche tout en haut, mais également trois premiers passes mis en favoris ainsi qu’un bouton « Voir plus de passes ». C’est en appuyant dessus que vous accédez enfin à l’ensemble des passes de votre bibliothèque.

Alors, certes, l’accès à la totalité des passes enregistrés est un peu moins rapide, mais ce rafraîchissement de Google Wallet a plusieurs avantages : l’écran principal n’est plus encombré par des passes dont vous n’avez besoin que ponctuellement et l’ensemble de vos documents reste facilement accessible grâce à la barre de recherche. De plus, cette refonte introduit aussi la possibilité de trier vos passes en fonction de l’ordre alphabétique ou de l’ouverture la plus récente et les passes archivés disposent de leur section dédiée.

Et ce n’est pas tout. Sur l’écran intermédiaire se trouvent également deux autres boutons : le premier vous permet de gérer les passes s’affichant sur l’écran d’accueil, le second vos moyens de paiement. Appuyer sur le premier ouvre une nouvelle page au sein de laquelle vous pouvez, comme son nom l’indique, sélectionner ceux qui apparaîtront sur l’écran principal, mais également réorganiser l’ordre de vos passes.