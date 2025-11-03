Le RedMagic 11 Pro arrive en Europe, un smartphone gaming plus puissant que jamais

RedMagic, la marque gaming de ZTE, annonce l’arrivée d’une nouvelle génération de smartphone gaming en Europe. Il s’agit du RedMagic 11 Pro, officialisé en Chine le 17 octobre. Outre la mise à jour de son processeur, le RedMagic 11 Pro se distingue par un nouveau système de refroidissement actif comparable à celui utilisé dans les serveurs. Le tout à un prix toujours très agressif. Voici tous les détails.

Le 17 octobre dernier, six petits mois après la sortie du RedMagic 10s Pro testé dans nos colonnes, ZTE dévoilait en Chine le RedMagic 11 Pro, nouvelle génération de smartphone dédié au gaming. Un téléphone surpuissant, qui s’appuie naturellement sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5, dernier SoC haut de gamme présenté par Qualcomm quelques semaines plus tôt. Ce lancement n’était pas une surprise dans la mesure où la marque chinoise avait largement usé des réseaux sociaux pour promouvoir l’événement.

Cependant, nous ne savions pas, à l’époque, quand le smartphone serait lancé à l’international. Ce n’est que très récemment que nous avons appris qu’il était calé au 3 novembre 2025. Soit un peu plus de deux semaines après l’officialisation chinoise, ce qui est en soit une belle performance, les marques concurrentes ayant plus pour habitude d’attendre plus d’un mois. Aujourd’hui, nous sommes le 3 novembre et il est donc grand temps de connaitre tous les détails de ce lancement international.

Le prix du RedMagic 11 Pro reste très agressif

Le RedMagic 11 Pro arrivera officiellement en France le 19 novembre 2025. Mais les plus pressés pourront acheter le téléphone un jour plus tôt. Pour cela, il faut se rendre sur le site officiel de RedMagic et acheter un « coupon » virtuel entre le 13 novembre et le 18 novembre. Ce coupon a deux avantages : avancer d’une journée la date d’achat du téléphone et obtenir une réduction de 30 euros sur le prix du téléphone, sans oublier un petit cadeau (certainement un accessoire).

En parlant prix, nous apprenons aujourd’hui le tarif de la version internationale du RedMagic 11 Pro. Il sera vendu en Europe à partir de 699 euros. Le smartphone se décline en trois configurations dont dont vous pouvez retrouver les prix et les coloris correspondants dans le tableau ci-dessous. Vous remarquerez que les prix et les configurations sont identiques à ceux du RedMagic 10s Pro, à l’exception de la moins chère qui subit une inflation de 50 euros.

Configuration (RAM et Stockage) Prix Coloris disponibles 12 Go + 256 Go 699 euros noir mate 16 Go + 512 Go 799 euros noir transparent ou argent transparent 24 Go + 1 To 999 euros noir transparent ou argent transparent

Le RedMagic 11 Pro s'inspire du refroidissement des serveurs

Qu’avons nous pour ce prix ? Nous avons évidemment l’un des smartphones les plus puissants du marché, sinon le plus puissant. La présence du Snapdragon 8 Elite Gen 5 n’est pas la seule raison à cela. ZTE a également amélioré le système de dissipation de la chaleur. Le RedMagic 11 Pro s’appuie sur un refroidissement inspiré des serveurs. D’une part, le liquide utilisé dans la chambre à vapeur est fluoré. Ce liquide, non conducteur, dissipe beaucoup plus efficacement la chaleur grâce à un point d’ébullition plus bas. Et d’autre part, le circuit de refroidissement inclut des micro-pompes qui optimisent la circulation du liquide fluoré entre les points chauds (processeur et batterie) et les points froids (le ventilateur).

Autre point important de la fiche technique du RedMagic 11 Pro : sa batterie silicium carbone. Elle a encore grossi, passant d’une capacité de 7050 mAh à 7500 mAh. Notez que la version chinoise du téléphone profite d’une capacité encore plus importante (8000 mAh). En tenant compte de l’augmentation de la consommation énergétique du Snapdragon 8 Elite Gen 5, l’autonomie devrait donc être similaire, voire meilleure. Pour le reste, les changements sont anecdotiques. Voici les principaux points à retenir sur ce téléphone :

Écran AMOLED 2K 144 Hz de 6,8 pouces

Protection en verre Corning Gorilla Glass

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 et coprocesseur R4

12 à 24 Go de RAM et 256 Go à 1 To de stockage

Batterie 7500 mAh compatible charge 80 watts

compatible charge 80 watts Triple capteur photo 50 + 50 + 2 MP

Capteur selfie 16 MP sous l’écran

Compatible WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 2, NFC, 5G

Double haut-parleur, compatibilité Snapdragon Sound

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Ventilateur et système de refroidissement actif

Android 16 et RedMagic OS 11

et RedMagic OS 11 Certification IPx8

Le test du RedMagic 11 Pro est en cours à la rédaction. Restez donc connecté pour savoir si ce nouveau système de refroidissement actif mérite l'investissement.