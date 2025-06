La filiale gaming de ZTE / Nubia a encore frappé. Avec le RedMagic 10s Pro, la marque propose un vrai monstre de puissance qui ne demande qu’à s’exprimer. Mais cette puissance est-elle maitrisée ? Le RedMagic 10s n’est-il qu’une console de jeu portable ? Réponse dans ce test complet.

Que doit-on attendre d’un smartphone gaming ? La question est simple et pourtant très complexe à la fois. Car offrir une bonne expérience de jeu sur un smartphone dépend de beaucoup de paramètres. Le processeur semble être l’élément le plus important, mais ce n’est pas forcément le cas. L’écran. Le design. Le système de dissipation thermique. Les haut-parleurs. La connectivité (filaire et sans fil). L’interface. Tout est important pour assurer une partie qualitative. Un maillon de cette chaine est faible. Et toute l’expérience déraille.

Voilà pourquoi les smartphones gaming sont généralement construits autour de cette idée simple : « tout pour le gaming, et le reste viendra après ». Nous retrouvions cette philosophie dans les ROG Phone. Nous l’avons aussi expérimenté avec le Legion Duel 2 de Lenovo / Motorola. Aujourd’hui, une seule marque propose une expérience gaming sans compromis : RedMagic, la filiale de ZTE / Nubia. Nous l’avons vu avec le RedMagic 9 Pro, puis avec le RedMagic 10 Air.

Le RedMagic 10s Pro, smartphone lancé en Chine fin mai 2025 et arrivé en France mi-juin, confirme encore cet engagement. On vous explique comment dans ce test complet. Et surtout pourquoi ce smartphone est le dernier des Mohicans.

Le prix du RedMagic 10s Pro démarre à 649 euros, un prix qui ne subit aucune inflation et qui est aussi très attractif face à tous les autres téléphones munis d’une plate-forme équivalente. Le RedMagic 10s Pro est 150 euros plus cher que le RedMagic 10 Air. Mais les différences techniques justifient cet écart. Le RedMagic 10s Pro se décline en trois configurations dont voici les prix :

12 Go de RAM et 256 Go de stockage : 649 euros

16 Go de RAM et 512 Go de stockage : 799 euros

24 Go de RAM et 1 To de stockage : 999 euros

Il n’y a pas vraiment de concurrence au RedMagic 10s Pro aujourd’hui. Le smartphone qui nous semble être le plus proche est le ROG Phone 9 Pro. Mais Asus ne propose plus d’expérience aussi radicale qu’avant. Et le prix est bien plus élevé : à partir de 1100 euros. L’autre grand concurrent du RedMagic 10s Pro est le Poco F7 Pro de Xiaomi. Même processeur, même prix. Mais un positionnement légèrement différent, plus orienté grand public.

Le RedMagic 10s Pro est proposé en trois finitions : noir mat, argent transparent et noir transparent. Les deux dernières laissent entrevoir certains éléments internes : c’est très sympa. Attention, tous les coloris ne sont pas proposés avec toutes les configurations. Dans la boîte, le smartphone est accompagné d’un câble USB-C vers USB-C, d’un chargeur adapté à la puissance acceptée par le RedMagic 10s Pro, et une coque de protection transparente. Une protection d’écran est posée en usine sur le téléphone.

Design et interface

Démarrons ce test avec le design. Le RedMagic 10s Pro reprend en grande partie le design de ses prédécesseurs : on ne change pas une équipe qui gagne. Le châssis est bien rectangulaire. Les tranches sont droites. Il n’y a aucune protubérance à l’arrière pour gêner les doigts. On retrouve le bouton circulaire de mise en marche et la « Magic Key », ce commutateur rouge distinctif. Des LED RGB ont été intégrées derrière pour illuminer le téléphone. Un port jack 3,5 mm permet de brancher un casque audio. Et bien sûr il y a des boutons tactiles rétroéclairés pour remplacer des touches virtuelles ou créer des raccourcis dans les jeux.

Vous pouvez découvrir ici la version noire transparente, aussi appelée « Dusk ». Le verre minéral (dont la nature n’est pas spécifiée par la marque) laisse entrevoir quelques composants, notamment le processeur, les modules photo, le flash, le ventilateur et le châssis. C’est très élégant. Et ça rappelle certaines réalisations de Nothing qui s’est fait connaitre avec des designs partiellement transparents. Remarquez que le logo et le nom de la marque sont à l’intérieur et non à l’extérieur. Un micro supplémentaire est présent sur la tranche de droite pour optimiser les conversations pendant des parties en multi.

L’une des particularités des RedMagic haut de gamme est d’intégrer un ventilateur, lequel est caché derrière la LED circulaire à côté des modules photo. Le ventilateur aspire l’air par le bas et le rejette par le haut, optimisant la thermodynamique de l’ensemble. Vous pouvez d’ailleurs distinguer le conduit de circulation d’air, avec le ventilateur à une extrémité et le Snapdragon 8 Elite à l’opposé. Une ouverture dans les tranches est présente à chaque bout de ce conduit. Petit détail amusant : si le téléphone est tenu à l’envers, le téléphone ne va pas changer le sens de circulation. Malgré la présence de ces deux ouvertures, le RedMagic 10s Pro est protégé contre les éclaboussures (certification IP54).

Sur les tranches, on retrouve de l’aluminium qui va servir de dissipateur. Et à l’avant, nous retrouvons à nouveau du verre minéral (du Gorilla Glass). Trois points sont importants à signaler ici : les bordures sont extrêmement fines ; les angles ne sont pas arrondis, mais bien droits ; et il n’y a pas de poinçon apparent. Comme avec le RedMagic 10 Air, le capteur selfie est caché sous l’écran, lequel s’éteint quand vous réalisez un autoportrait. Tout est fait pour optimiser la visibilité et la bonne prise en main. Quitte à faire quelques concessions que nous verrons dans la partie photo.

Côté interface, nous retrouvons ici Android 15 avec l’interface RedMagic OS, ici en version 10.5. Les différences entre la version 10 du RedMagic 10 Air et celle-ci ne sont pas incroyables. Patch de sécurité mis à jour. Interface optimisée. Quelques ajustements pour le gaming. Cela ne va pas changer les habitudes des utilisateurs. D’autant que la navigation dans le système reste la même : deux écrans d’accueil, un écran Discover (pas très qualitatif), un volet de notification commun avec les réglages rapides, ainsi qu’un tiroir d’application activé par défaut. Et côté intelligence artificielle, le RedMagic 10s Pro propose le minimum. Mais ce n’est pas l’intérêt cherché ici.

Non, le principal intérêt de cette interface réside dans l’espace de jeux que vous pouvez activer avec la fameuse « Magic Key » (équivalent chez RedMagic du Bouton Action d'Apple ). Dans cet espace, vous pouvez personnaliser la façon dont le smartphone va fonctionner avec chaque jeu. Baisser ou monter le taux de rafraichissement. Passer en mode performance ou non. Activer ou non le ventilateur. Etc. Vous avez également accès à Mora, « l’assistante virtuelle » avec laquelle vous pouvez interagir dans l’interface.

Écran, performances et batterie

Passons à la partie plus technique de ce test. Nous l’avons vu précédemment : tout est fait dans le RedMagic 10s Pro pour optimiser l’affichage. Et cela se ressent aussi en lisant la fiche technique de l’écran (qui reprend intégralement celle du RedMagic 10 Pro). Écran AMOLED signé BEO de 6,85 pouces avec un taux d’occupation de la surface avant supérieur à 90 %. Définition 1,5K pour une résolution de 431 pixels par pouce. Taux de rafraichissement à 144 Hz. Une luminosité annoncée de 2000 nits en pointe.

Armés de notre sonde, nous avons cherché à savoir si cet écran mérite le détour. Et nous avons deux surprises. Une bonne et une moins bonne. Commençons par la bonne nouvelle : la luminosité du smartphone est très élevée. Elle oscille entre 630 et 680 nits en réglage manuel. Et en réglage automatique, le téléphone propose une option pour pousser la luminosité à l’extrême dans un environnement très lumineux. Parfait pour jouer en extérieur sans s’abimer les yeux.

La moins bonne surprise concerne la colorimétrie. Elle est correcte, mais jamais parfaite. Sur les quatre modes colorimétriques proposés, deux sont un peu trop chauds (le blanc tirant vers le bleu) et deux sont un peu trop froids (le blanc tirant vers le jaune). Il n’y a pas le juste milieu idéal. Le meilleur mode est « couleurs normales », avec une température moyenne à 6150° Kelvin. Le Delta E atteint 3,4, ce qui est plutôt élevé. Heureusement, vous avez un curseur pour contrebalancer ce petit défaut.

Nous n’avons qu’un seul vrai regret avec cet écran : l’absence de technologie LTPO pour réduire la consommation d’énergie sans perdre en fluidité. En outre, le taux de rafraichissement est souvent positionné sur le palier le plus élevé (144 Hz), même dans l’interface. Une gestion plus fine de ce taux serait clairement un atout positif. Voici deux points d’améliorations qui sont très importants, notamment compte tenu de la gourmandise du Snapdragon 8 Elite.

Et pas n’importe quelle version du Snapdragon 8 Elite : une version overclockée. La version de base ne suffisait pas, alors… pourquoi pas ? Le CPU peut donc désormais atteindre les 4,47 GHz (contre 4,32 GHz) et le GPU peut monter à 1,2 GHz (contre 1,1 GHz). Hormis l’utilisation de métal liquide, c’est LA grande nouveauté du RedMagic 10s Pro, par rapport à son prédécesseur. Le Snapdragon est ici accompagné de 12, 16 ou 24 Go de mémoire vive (au format LPDDR5T). Notre version de test est la version médiane avec 16 Go de RAM.

Quels sont les résultats offerts par cette configuration ? Les benchmarks sont unanimes : le RedMagic 10s Pro est un smartphone très puissant. S’il n’obtient pas la meilleure place de nos tests, il n’en est pas loin. Quelques smartphones parviennent à lui tenir tête : les ROG Phone 9 Pro et ZenFone 12 Ultra d’Asus ou encore le Magic7 RSR de Honor. Notez que tous ces tests ont été effectués en mode « dynamique » avec le ventilateur activé. Nous avons effectué certains tests avec le mode « performances » (activable dans l’Espace de jeu), toujours avec le ventilateur) : les résultats sont, comme attendu, un peu plus élevés, sans pour autant être radicalement différents.

Il y a une raison simple qui explique pourquoi les scores ne sont pas significativement plus élevés en mode « performance » : la chauffe du processeur. Dans des conditions normales, le Snapdragon 8 Elite chauffe. Ici, il est overclocké : il va donc monter en température plus vite et plus fort. Heureusement, le RedMagic 10s Pro accumule les atouts pour lutter contre la surchauffe : graphite, cuivre, chambre à vapeur, métal liquide, aluminium et refroidissement actif grâce au ventilateur. Mais cela ne suffit pas, nous avons mesuré jusqu’à 60°C sur la coque à l’arrière. Le téléphone est alors impossible à tenir dans la main.

Bien évidemment, nos conditions de test ne reflètent pas un usage courant : dans la vraie vie, la chauffe du processeur n’est jamais gênante, même si elle peut être ressentie avec certains jeux très gourmands. Avec Honkai Star Rail, positionné sur ses meilleurs graphismes, jouer une heure ne présente aucun risque pour le téléphone. D’autant que, grâce à ces réglages très permissifs sur la température, la stabilité du RedMagic 10s Pro est excellente : plus de 80 %.

Pour alimenter ce monstre énergivore, le RedMagic 10s Pro profite d’une batterie tout autant gargantuesque. Grâce à la technologie silicium carbone, sa capacité atteint 7050 mAh, comme la version internationale du RedMagic 10 Pro (la version chinoise reprenait la batterie de 6500 mAh du RedMagic 9s Pro). Cette batterie offre donc largement plus d’énergie que de nombreux autres téléphones, même parmi les autres smartphones gaming (le ROG Phone 9 Pro n’atteint « que » 5800 mAh).

Cependant, malgré cette belle capacité, le RedMagic 10s Pro ne propose pas une grande autonomie. Elle est même très décevante : moins d'une journée et demie, alors que nous attendions au moins le double. Nous avons effectué plusieurs fois le même test, pour confirmer ce résultat. Et même en désactivant manuellement le ventilateur pour réduire la consommation, le résultat était similaire. En jeu, le RedMagic 10s Pro offre une autonomie très correcte, comprise entre 4 et 6 heures, en fonction du jeu.

Une fois la batterie vide, il faut passer par la case recharge. Pas de charge sans fil ici, pour offrir plus de place aux éléments importants (chambre à vapeur, batterie, graphène), mais une charge filaire qui peut monter à 80 watts. Le chargeur fourni dans la boîte vous permet d’atteindre cette puissance. Il faut entre 18 et 21 minutes pour atteindre les 50 %. Et un cycle complet prend entre 40 et 50 minutes, selon les options de charge actives ou non. Le téléphone chauffe pendant les deux premiers tiers du cycle, avant de réduire la puissance. Pour éviter ce phénomène, il faut allumer le téléphone manuellement.

Comme de nombreux smartphones gaming, le RedMagic 10s Pro propose de nombreuses options de charge pour allonger la durée de vie de la batterie. Charge limitée à 80 %. Charge lente. Charge programmée. Et bien sûr, contournement de charge (appelé ici « séparation de charge ») qui s’active par le volet des réglages rapides, par l’Espace de jeux, le menu paramètres ou par le menu de réglage en jeu.

Photo, vidéo et audio

Une fois n’est pas coutume, privilégions dans cette partie du test l’audio. En effet, la musique et les effets sonores participent grandement à l’immersion dans les jeux. Il faut pour cela un équipement au-dessus de la mêlée. Et, dans une certaine mesure, le RedMagic 10s Pro répond à cette attente. Car, l’équipement du smartphone est en phase avec cette promesse. Premier élément de réponse : les micros. Vous en avez trois pour améliorer la captation et l’isolement de la voix, même quand vous jouez. C’est pratique.

Deuxième élément, vous retrouvez sur la tranche supérieure un port jack 3,5 mm pour brancher un casque audio et bénéficier d’une latence réduite au maximum. Son positionnement n’est pas optimal, surtout si vous utilisez les touches tactiles : le câble du casque gêne l’accès à la touche. Dans le même ordre d’idée, nous aurions bien aimé un second port USB-C sur la tranche de gauche (opposée à la Magic Key) pour brancher un accessoire audio (voir un câble de chargeur). Asus le fait.

Troisième élément, il y a deux haut-parleurs quasi symétriques dont les ouvertures sont situées sur les tranches. Nous les aurions préférés en façade. Mais c’est déjà mieux que les concurrents, dont Asus. Ces haut-parleurs ne sont pas très puissants dans l’ensemble, notamment celui de la tranche inférieure (habituellement, c’est l’inverse). Le son est plutôt détaillé, même si nous retrouvons une prédominance des fréquences médiums et des basses en retrait. C’est suffisant pour jouer et regarder un film.

Dernier élément, les codecs. Outre les habituels SBC et AAC qui intègre le protocole Bluetooth, le RedMagic 10s Pro est compatible DTS-X. Un codec très intéressant, même s’il est encore assez rare dans les casques et écouteurs. Adaptable en fonction du type de sortie audio (casque, écouteur, barre de son, enceinte, etc.), ce codec est accompagné d’un égaliseur complet avec des profils par type de contenu et par type de musique. Les experts peuvent même personnaliser leur propre profil en jouant sur un égaliseur à 10 bandes de fréquence. Enfin, chipset Qualcomm oblige, le RedMagic 10s Pro est également compatible aptX HD, aptX Adaptive et aptX Lossless.

De façon anecdotique, vous retrouvez aussi dans ce smartphone un équipement photo qui ressemble beaucoup à celui du RedMagic 10 Pro, avec pour seule différence une petite amélioration du module panoramique. Cet équipement n’est pas taillé pour se mesurer aux flagships des marques concurrentes. Mais, une fois encore, le RedMagic 10s Pro n’est pas fait pour jouer les photographes experts. Seule exubérance : le capteur selfie sous l’écran qui permet de jouer sans poinçon. Nous louons cette belle intention. Voici la configuration exacte ici :

Principal : capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/1.9, stabilisateur optique, autofocus à détection de phase

Panorama : capteur 50 MP, objectif ouvrant à f/2.0, autofocus à mesure de contraste

Capteur annexe 2 MP pour le calcul des profondeurs

Selfie : capteur 16 MP, objectif ouvrant à f/2.0, sans mise au point, positionné sous l’écran

D’ailleurs, compte tenu du positionnement du RedMagic 10s Pro, les photos qu’il produit ne sont pas si mal. En journée, c’est détaillé. En soirée, c’est lumineux (peut-être même un peu trop). La mise au point est bonne et l’autofocus est plutôt rapide. Les contre-jours sont bien gérés. Le HDR est prononcé. Très prononcé. Les couleurs ne sont pas toujours très justes, mais elles sont très dynamiques et elles flattent les yeux. Les portraits sont corrects, avec un bon détourage. Le zoom numérique est bon jusqu’au rapport 2x, en journée et en soirée, et exploitable en journée jusqu’au rapport 5x.

Le module ultra grand-angle fait le job en journée. Et, en soirée, il s’appuie très significativement sur le mode nuit pour produire des clichés détaillés et lumineux. Sans ce mode, c’est souvent peu probant. Le capteur selfie est, comme chez Samsung, plutôt mauvais : pas de contraste, pas de détail, une colorimétrie bancale. Ce n’est pas une surprise, car cette technologie est encore mal maitrisée. Enfin, en vidéo, le RedMagic 10s Pro se débrouille plutôt bien, avec les mêmes qualités qu’en photo. Le téléphone peut filmer jusqu’en 8K à 24 images par seconde (sans stabilisation) et en 60 images par seconde en 4K (avec la stabilisation).

Alors, on achète ?

Le RedMagic 10s Pro est un super téléphone pour jouer. Il a un grand écran très lumineux. Il a une puissance folle. Il a une grande batterie. Il a une belle connectivité. Il a son ventilateur qui améliore la stabilité de l’ensemble. Certes, ce n’est pas un expert de la photo. Mais ce n’est pas vraiment pour ça qu’il a été développé. Et pour moins de 700 euros, le RedMagic 10s Pro contrebalance largement ce petit défaut par un rapport puissance/prix assez rare. Si vous aimez jouer sur votre téléphone, ou même regarder un film dans les transports, le RedMagic 10s Pro a tous les arguments qu’il vous faut.