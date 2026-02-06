L’iPhone 18 Pro Max ferait mieux que le Galaxy S26 Ultra sur ce point crucial

Selon un leaker reconnu, Apple pourrait dépasser le Galaxy S26 Ultra de Samsung avec son iPhone 18 Pro Max. Du moins sur cet aspect auquel les utilisateurs sont très attentifs.

apple iphone 17 pro max test
Crédits : Phonandroid

Les fans de la marque à la pomme croquée comptent les jours jusqu'à la révélation des prochains iPhone 18. Un événement attendu dont la forme sera légèrement différente puisque l'iPhone 18 standard et l'iPhone Air 2 ne seront pas de la partie. Les iPhone 18 Pro et Pro Max si en revanche. Des fuites annonçant telle ou telle caractéristique sortent régulièrement sur le Web, et la dernière en date est une bonne nouvelle.

Elle concerne un élément clé des smartphones, toutes marques confondues. Beaucoup d'acheteurs potentiels y font particulièrement attention quand il s'agit de choisir sur quel modèle ils vont craquer. Ici, il semblerait qu'Apple s'apprête à passer devant son principal concurrent, Samsung, dont on attend les Galaxy S26 et surtout son modèle le plus avancé : le Galaxy S26 Ultra.

L'iPhone 18 Pro Max meilleur que le Galaxy S26 Ultra de Samsung à ce niveau ?

Nous devons l'information au leaker Digital Chat Station, qui a prouvé à maintes reprises la fiabilité de ses annonces. Selon lui, l'iPhone 18 Pro Max devrait intégrer une batterie à la capacité comprise entre 5 100 et 5 200 mAh. Notez que l'internaute parle ici de la version internationale du smartphone, soit celle qui arrivera en France. Il y aura donc une évolution à ce niveau-là, contrairement au Galaxy S26 Ultra de Samsung qui devrait proposer la même batterie que depuis 2020.

Lire aussi – L’iPhone 18 Pro ne changera pas de look, l’orange du 17 pro a mis tout le monde d’accord

La capacité de la batterie ne fait pas tout, on le sait. Mais avec une puce A20 gravée en 2 nm, l'iPhone 18 Pro Max pourrait proposer une autonomie record pour un mobile signé Apple. D'après certains tests, l'iPhone 17 Pro Max actuel décroche d'ailleurs la première place à ce niveau-là avec sa batterie de 5 088 mAh. Devant le OnePlus 15 qui affiche pourtant 7 300 mAh. Une bonne illustration de l'importance d'optimiser le fonctionnement global de l'appareil. Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max sont attendus pour l'automne 2026.

Source : Weibo


