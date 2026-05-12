JBL officialise le EasySing Mic Mini : faites entendre votre voix partout grâce à ce micro nomade dopé à l’IA

JBL vient de présenter plusieurs produits. Aux côtés des nouvelles générations de casques, écouteurs et PartyBox, un appareil fait figure de nouveauté totale : le EasySing Mic Mini, un micro de poche boosté par IA pensé pour vous accompagner partout. Fonctionnement, caractéristiques, prix : voici ce qu’il faut retenir.

Avec ses enceintes festives, les PartyBox, JBL n’en est pas à son coup d’essai avec les micros. Mais la marque en dévoile désormais une nouvelle catégorie : le EasySing Mic Mini. Il s’agit d’un micro de poche conçu pour que vous puissiez faire entendre votre voix, où que vous soyez.

Mais ne vous fiez pas à son format compact : JBL promet des capacités proches de celles d’un équipement professionnel avec son nouveau EasySing Mic Mini. Du fonctionnement, aux fonctionnalités, en passant par le prix : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce produit inédit.

Des capacités proches d’un niveau professionnel

Le JBL EasySing Mic Mini n’est pas uniquement pensé pour le chant, mais pour tous vos projets qui nécessiteraient que vous donniez de la voix : faire un karaoké endiablé, animer une conférence, enregistrer un podcast… Pour être le micro de toutes ces situations, il faut proposer des performances proches d’un niveau professionnel et c’est ce qu’entend faire le EasySing Mic Mini.

Comment ? Notamment en misant sur l’IA. Pour le chant, il est doté d’une technologie avancée de suppression de la voix principale de n’importe quel titre en temps réel. Elle propose trois niveaux d’atténuation, activables d’une simple pression : 25 % pour garder un repère, 50 % pour profiter d’un accompagnement ou 100 % pour laisser toute la place à votre interprétation.

Ce micro nomade restitue une voix claire, mais il bénéficie également de la fonction Voice Boost afin de soutenir le passage des aigus. À cela s’ajoute la réduction de bruit par IA : lors des enregistrements, elle permet d’atténuer les bruits de fond pour une voix plus nette.

Une utilisation sans prise de tête

Le JBL EasySing Mic Mini a été conçu pour les déplacements et c’est dans cette perspective qu’il se veut simple d’utilisation. Cela se manifeste par plusieurs aspects. D’abord, son étui est compact, ce qui le rend facile à transporter : il se glisse aisément dans votre sac – ou même dans votre poche.

Ensuite, nul besoin de câble : le dongle USB-C avec sorties AUX et Bluetooth se branche sur une enceinte compatible afin que vous puissiez être libre de vos mouvements – jusqu’à 20 mètres. Une fois qu’il est connecté, vous n’avez plus qu’à clipser le micro sur un vêtement pour une utilisation mains libres ou à le tenir par son anneau.

Afin de pouvoir vivre votre événement sans avoir à vous inquiéter de la batterie, le micro comme le dongle offrent en moyenne 6 heures d’autonomie.

Une inscription au cœur de l’écosystème JBL

Ce micro nomade s’inscrit parfaitement dans l’écosystème JBL. D’abord, il profite de la signature sonore de la marque. Aussi, son dongle est compatible avec de nombreuses enceintes JBL, à savoir les :

JBL Flip 7

JBL Charge 6

JBL Boombox 4

JBL Go 5

JBL Xtreme 5

JBL Grip

JBL PartyBox On‑The‑Go

JBL PartyBox Encore 2

JBL PartyBox Encore Essential 2

JBL PartyBox Club 120

JBL PartyBox Stage 320

JBL PartyBox 520 et 720.

De plus, il est pris en charge par l’application JBL One qui permet d’en ajuster l’égalisation ou encore d’accéder à des effets vocaux et aux préréglages qui permettent d’enrichir la performance.

Le JBL EasySing Mic Mini sera disponible dès le mois de juin prochain au prix de 149,99 €.