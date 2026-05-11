Lorsque Samsung a présenté les Galaxy S26, il a également officialisé sa nouvelle génération d’écouteurs : les Galaxy Buds4. La firme sud-coréenne entend non seulement proposer une expérience complète fidèle à la réputation des Galaxy Buds, mais également réaffirmer sa prédominance sur son propre écosystème. Pari tenu ? Nous les avons testés pour vous.

Le 25 février dernier, Samsung a officialisé ses nouveaux smartphones haut de gamme : les Galaxy S26, Galaxy S26+ et Galaxy S26 Ultra. Mais ce ne sont pas les seuls produits qui ont été présentés : les téléphones ont partagé l’affiche avec la nouvelle série d’écouteurs de la marque sud-coréenne. Aux côtés des Galaxy Buds4 Pro, que nous avons déjà testés, ont été dévoilés les Galaxy Buds4.

Si les Galaxy Buds4 Pro sont des intra-auriculaires, les Galaxy Buds4 standards sont des semi-ouverts. Et comme avec la déclinaison Pro, Samsung entend redevenir la référence en matière d’écouteurs sur son écosystème en redoublant d’efforts pour les améliorer, face à une concurrence qui s’échine à proposer des alternatives séduisantes.

Mais quelles sont ces améliorations ? Samsung fait-il honneur à la réputation des Galaxy Buds, connus pour offrir une expérience complète et qualitative ? Et, à vouloir concurrencer Apple en s’attaquant directement aux AirPods 4, l’entreprise ne s’enferme-t-elle pas trop ? Y a-t-il un intérêt à craquer pour des Galaxy Buds4 si on ne possède pas un smartphone Galaxy ? Réponse dans notre test.

Prix et disponibilité

Les Galaxy Buds4 sont d’ores et déjà disponibles sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Contrairement aux Galaxy S26, ils n’ont pas subi d’inflation tarifaire par rapport à la génération précédente : ils sont donc proposés au même prix que les Galaxy Buds3, à savoir 179 euros.

Les concurrents directs des Galaxy Buds4 sont les AirPods 4 vendus 149 ou 199 euros (selon si vous optez pour la version avec Réduction de bruit active ou non). Nous pourrions également citer, dans cette gamme de prix, les Huawei FreeClip 2, mais il s’agit d’écouteurs ouverts. Alors comparons plutôt ce qui est comparable.

Les Galaxy Buds4 existent en deux coloris – contre trois pour la déclinaison Pro – : noir et blanc. Dans la boîte se trouvent seulement les écouteurs, rangés dans leur boîtier : il n’y a pas de câble USB-C pour la recharge filaire et encore moins d’adaptateur secteur ou de chargeur sans fil.

Design et contrôle

Pour garder une harmonie visuelle au sein de sa gamme, là aussi le design des Galaxy Buds4 – comme celui des Pro, donc – a encore évolué et il se veut davantage premium. Adieu la forme biseautée des tiges, les touches de couleurs pour distinguer l’écouteur gauche du droit et les bandes LED ; et bonjour les tiges aplaties à la plaque en métal située sur l’extérieur. C’est au sommet de cet élément distinctif que se trouve un micro pour la réduction de bruit active (ou ANC).

Un deuxième micro, pour la captation de la voix cette fois-ci, est positionné en bas de la tige. La face intérieure de la tige comporte, quant à elle, deux connecteurs dédiés à la charge. La partie écouteur possède un capteur de proximité permettant à l’appareil de détecter si vous le portez, ainsi qu’une grille avec un micro.

La forme des écouteurs est plutôt équilibrée et ils sont très légers. Chaque écouteur pèse 4,6 grammes, ils ont donc perdu 0,1 g comparés aux Galaxy Buds3 – ce qui est imperceptible. Et ils sont plus légers que la déclinaison Pro et ses 5,1 grammes par écouteur. Ces éléments rendent leur port plutôt confortable tout au long de la journée.

En revanche, si l’on s’intéresse au maintien, vous pourriez avoir l’impression que l’écouteur ne tient pas bien. Cela est évidemment propre à la forme de vos oreilles, mais cette variable ne peut être corrigée ou optimisée par des embouts en silicone puisque les Galaxy Buds4 n’en sont pas dotés : ils sont réservés à la version Pro. Les Galaxy Buds4 sont donc idéaux si vous êtes à votre bureau ou dans le train, ils peuvent vous accompagner en extérieur, mais mieux vaut éviter de les porter lors d’un footing.

Le design du boîtier des Galaxy Buds4 a lui aussi été repensé. Il est plus léger que son prédécesseur (45,1 grammes contre 46,5) et de rectangulaire et debout, il est passé à carré et couché – comme celui des Galaxy Buds4 Pro. Cela a une incidence sur le rangement des écouteurs : il les accueille désormais posés à plat et non plus à la verticale. Son couvercle est désormais transparent, de quoi vérifier d’un coup d’œil que les écouteurs y sont bien logés. L’arrière du boîtier comporte toujours le port USB pour la charge et le bouton d’appairage.

Côté contrôle, Samsung offre une expérience complète en reprenant la même formule que l’an dernier, à savoir des contrôles par pincement et par glissement tactile. Glisser vers le haut ou le bas de la barre métallique permet d’ajuster le volume, pincer une fois permet de lire/stopper un morceau, de répondre/terminer un appel ou d’arrêter une fonction comme « Lire les notifications à voix haute ». Un double pincement permet de jouer la musique suivante, un triple celle précédente.

Vous pouvez également faire un pincement prolongé pour refuser un appel ou activer une fonctionnalité prédéfinie (permuter les contrôles du bruit pour passer par exemple de la Suppression de bruit active au Son environnement, activer Gemini ou Bixby, ou encore lancer une application, comme Spotify, l’enregistreur vocal ou Pleine conscience).

Au niveau de l'efficacité, on y est – il vous faudra peut-être simplement un temps d’adaptation, afin d’appréhender la forme des écouteurs et ne plus tâtonner, mais ces contrôles deviendront rapidement un automatisme.

Nouveauté non négligeable : la fonctionnalité Gestes de la tête – qui est uniquement disponible pour des appareils tournant sous One UI 8.5 (ou version ultérieure). Elle représente une mise à jour majeur chez Samsung en offrant un nouveau contrôle mains libres – complétant ainsi les contrôles vocaux qui restent d’actualité. Hocher la tête permet d’accepter un appel entrant, la secouer de le rejeter ; la secouer permet également de dire « Non » à Bixby, opiner de lui dire « Oui ».

Petit bémol : lorsque vous retirez vos écouteurs, la musique en cours de lecture s’arrête, mais les remettre ne réactive pas la lecture automatiquement – alors même qu’un signal sonore vous indique que l’appareil a bien détecté le port lorsque vous le repositionnez.

Et si les contrôles sont bien choisis, on pourrait regretter la limitation de la personnalisation des réglages. Ceux dédiés à la gestion musicale et du volume sont, en effet, fixes. Toutefois, vous pouvez assigner une fonction prédéfinie au pincement prolongé de l’un et l’autre écouteur.

Qualité audio et réduction de bruit

Côté audio, les Galaxy Buds4 embarquent un haut-parleur large bande de 11 mm de diamètre et sont dotés d’un seul amplificateur. Leur série inaugure une nouveauté : l’égaliseur de volume, que vous pouvez ajuster selon neuf bandes de fréquences. Et si vous n’y connaissez pas grand-chose pour le moment, 6 profils audio prédéfinis sont proposés pour coller au plus près de vos goûts en matière d’écoute – en plus d’un profil Personnalisé.

De plus, grâce à l’égaliseur intelligent, les Galaxy Buds4 optimisent automatiquement le son en fonction de la forme de vos oreilles et de l’ajustement des écouteurs. La qualité audio de ces écouteurs est donc vraiment très bonne. Aussi, le profil audio dynamique offre une bonne amplitude sonore, ce qui rend l’écoute immersive. Les basses, les aigus, les médiums : chaque fréquence a sa place.

Pour une expérience d’écoute toujours plus optimisée, les Galaxy Buds4 proposent une option baptisée « Ajuster le son à la position » : si elle est activée, elle ajuste le son automatiquement pour vous fournir la meilleure qualité audio possible selon la forme de votre oreille et la façon dont vous portez vos écouteurs.

De plus, vous n’aurez aucun mal à passer des appels intelligibles avec ces écouteurs dans les oreilles : les six micros (trois sur chaque écouteur) et la technologie Super Wideband permettent d’isoler intelligemment votre voix – une fois activée, l’option « Voix très large bande » permet en effet d’obtenir un meilleur son lors des appels grâce à une augmentation de la bande passante dédiée à la voix (jusqu’à 16 kHz). L’objectif ? Vous permettre d’entendre et d’être entendu clairement, même lorsque vous vous trouvez dans un environnement bruyant.

Évidemment, la réduction de bruit n’est pas aussi efficace que sur un casque, mais ce n’est pas quelque chose que l’on peut reprocher à une paire d’écouteurs – a fortiori semi-ouverts. Surtout, les Galaxy Buds4 se débrouillent bien dans ce domaine – à condition qu’un morceau soit en train d’être joué – et alors même qu’ils ne bénéficient pas de l’isolation passive qu’offrent les embouts à la version Pro. Le brouhaha d’un open space est gommé de manière satisfaisante, vous permettant de vous concentrer sur vos tâches, tout en vous enfermant dans votre bulle musicale. À moins que votre collègue ait une voix de crécelle : il est vrai que les aigus peinent à être annulés.

Les Galaxy Buds4 supportent plusieurs codecs. Ceux Bluetooth standards (AAC et SBC) et surtout celui haute définition maison de Samsung (qui est activé par défaut) : le SSC (pour Samsung Seamless Codec). Ce dernier permet de retrouver un son le plus préservé possible. Pour basculer de l’un à l’autre, il faut toutefois se rendre dans les Options de développement du smartphone Galaxy appairé.

Une option UHQ (Ultra haute qualité) est également disponible, pour profiter d’un son d’une qualité encore meilleure. Ces écouteurs sont également compatibles avec Auracast, le LE Audio (et donc le codec LC3). Et l’Audio 360, la technologie d’audio spatiale de la firme sud-coréenne, est toujours de la partie. Et grâce à la connexion Bluetooth 6.1, la connexion est stable.

Application et interaction

La réputation des Galaxy Buds les précède : ils offrent une des expériences les plus complètes sur le marché – si ce n’est la plus complète sur Android. Mais seul un smartphone Galaxy vous permettra d’exploiter le plein potentiel de ces écouteurs. On vous explique pourquoi.

Premièrement, les Galaxy Buds4 ne s’adressent absolument pas aux utilisateurs d’iPhone : l’application Galaxy Wear est purement et simplement incompatible avec iOS. Les écouteurs peuvent s’appairer avec un iPhone, toutefois l’utilisation est extrêmement restreinte – les gestes par pincement fonctionnent toutefois. Si vous possédez un appareil Android, l’interopérabilité sera déjà meilleure. Mais il vous faudra justement installer Galaxy Wear – comme sur les téléphones Galaxy qui ne tournent pas (encore) sous One UI 8.5, après tout.

Toutefois, même là, Samsung réserve certaines des fonctionnalités aux appareils Galaxy : l’appairage instantané, la double connexion, la technologie Super Wideband, l’Audio 360 ou encore les Gestes de la tête – qui est, on le disait, une fonctionnalité exclusive à One UI 8.5 (et versions ultérieures). L’interprète – un traducteur IA personnel en temps réel – est disponible sur les Buds4.

En revanche, puisque cette fonction repose sur Galaxy AI, une technologie propre à Samsung, elle n’est pas compatible avec tous les téléphones de la firme sud-coréenne. Mais, en parlant d’IA, vous pouvez invoquer votre assistant préféré (Bixby ou Gemini) par commande vocale ou pincement (à condition de paramétrer cette option).

Enfin, tout est simplifié avec un smartphone Galaxy tournant sous One UI 8.5, jusqu’à l’appairage : il est on ne peut plus simple puisqu’il supprime l’intermédiaire de l’application, ouvrir le boîtier suffit à afficher une notification contextuelle et connecter les Galaxy Buds4.

De plus, la gestion des réglages a également été facilitée sous One UI 8.5 : plus besoin d’une application dédiée, les ajuster est désormais plus simple et ce directement depuis les paramètres et le panneau des réglages rapides. Pour les propriétaires de smartphones estampillés Samsung : que vous utilisiez l’interface de gestion des Galaxy Buds4 intégrée à One UI ou celle de l’application Galaxy Wear, c’est (presque) du pareil au même : toutes deux affichent le pourcentage de batterie, permettent de gérer l’ANC, de personnaliser les contrôles (ceux qui peuvent l’être du moins), d’accéder à l’égaliseur, de mettre à jour le firmware…

Les Galaxy Buds4 prennent également en charge la fonction Localisation de mes écouteurs de l’application Samsung Find. Si vous ne les retrouvez plus, vous pouvez même les faire sonner afin de les retrouver plus facilement. Et ils vous proposent également une fonction pour vous rappeler de vous étirer le cou.

Autonomie et recharge

Chacun des Galaxy Bud4 possède une batterie rechargeable d’une capacité de 45 mAh (soit 3 mAh de moins que la génération précédente) et celle du boîtier est toujours de 515 mAh. Mais la durée d’utilisation affichée par Samsung reste identique : la firme promet jusqu’à 5 heures d’écoute de la musique avec ANC et jusqu’à 6 heures sans ANC.

En pratique, la promesse est largement tenue. Avec le codec SSC de Samsung et la Suppression active de bruit, nous avons pu écouter de la musique pendant un peu plus de 7 heures. Évidemment, la façon dont vous utilisez vos écouteurs aura un impact sur l’autonomie réelle : elle sera sûrement moindre avec le mode adaptatif de l’ANC ou si vous passez beaucoup d’appels.

Le boîtier est compatible avec une charge filaire via USB-C, mais également avec la charge sans fil – les câbles et chargeur n’étant pas fournis. La charge sans fil n’est pas la plus pertinente puisque, en charge filaire simultanée (boîtier avec les écouteurs rangés dedans), l’étui a mis un peu plus de 2 heures pour passer de 0 à 100 % et les écouteurs environ 1 heure et 15 minutes. 2 heures, c’est longuet pour une batterie de cette capacité. Mais puisqu’il offre environ 3 recharges complètes aux écouteurs, ce n’est pas contraignant.

Alors, on achète ?

Il faut reconnaître que les Galaxy Buds4 possèdent de nombreuses qualités qui en font de très bons écouteurs – malgré les petits bémols que nous avons soulignés (maintien, personnalisation restreinte, non-reprise de la lecture musicale après avoir remis les écouteurs). En plus d’une excellente qualité audio et d’une ergonomie rendant leur port confortable, ils proposent une expérience complète, notamment due à une riche palette de fonctionnalités embarquées. Et cela au même prix que leurs prédécesseurs lors de leur sortie.

Mais pour en profiter pleinement, encore faut-il posséder un smartphone Galaxy. Si la concurrence (hors Apple) opte davantage pour une politique d’ouverture, Samsung use d’une stratégie qui n’est pas sans rappeler celle de la marque de la pomme : sans totalement verrouiller son écosystème, la firme sud-coréenne réserve le plein potentiel de ses Galaxy Buds4 à ses smartphones Galaxy.