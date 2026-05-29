« C’est une bonne première étape » : la révolution XBOX est lancée, mais la route sera longue selon la PDG

L’adage veut qu’il ne faille jamais crier victoire trop vite et il semble que la PDG de Xbox, Asha Sharma, le connaisse. Selon elle, la baisse des prix du Game Pass a les effets escomptés ; pour autant, elle n’en reste pas moins lucide : le chemin est encore long pour que la révolution soit à la hauteur de ses ambitions pour Xbox.

xbox nouveau logo
Le nouveau logo de Xbox

En février dernier, Asha Sharma a pris la tête de Microsoft Gaming. La PDG, dont les moindres faits et gestes sont scrutés, a déjà imposé plusieurs de ses décisions qui convergent vers un même but : un retour aux sources (de la Xbox) et une révolution centrée sur les joueurs.

L’une de ses premières décisions emblématiques a concerné le prix du Game Pass Ultimate et du PC Game Pass. Sharma a déclaré que le « Game Pass Ultimate est devenu trop cher pour trop de joueurs » et a donc décidé de rectifier l’erreur de Xbox en baissant son prix – ainsi que celui du PC Game Pass – alors même que Sony vient d’augmenter le tarif du PlayStation Plus. Et il semble que cette décision porte ses fruits.

Baisser le prix du Game Pass a les effets escomptés, mais Xbox ne compte pas crier victoire trop vite

Si Sharma a décidé de revoir les prix de ces abonnements à la baisse, c’était notamment pour relancer la croissance et endiguer la perte d’abonnés qui s’était accélérée après la précédente inflation. La PDG de Xbox, dans une note adressée au personnel et relayée par The Verge, s’est réjouie des effets de cette décision : « Depuis notre baisse de prix, nous avons constaté une augmentation des acquisitions et une amélioration de la fidélisation, ce qui est une bonne première étape. »

Mais Sharma reste lucide sur la situation : elle est consciente qu’un long chemin reste encore à parcourir pour « rétablir une croissance durable ». Surtout, elle ne compte pas s’arrêter sur sa lancée. Xbox a déjà fait évoluer le Game Pass : depuis le 28 mai, les membres Discord Nitro ont accès à une version de démarrage sans frais supplémentaires. Et le Game Pass pourrait encore évoluer, notamment en proposant de nouveaux modèles de tarification et en incluant de nouveaux services, tels que Netflix.

Sharma prend également des décisions hautement symboliques. Dans cette ambition du « retour de la Xbox », elle a notamment débarrassé la division gaming de la firme de Redmond de la nomenclature « Microsoft Gaming » – héritée de l’ère Phil Spencer – pour li rendre officiellement le nom « Xbox ». Plus encore, la PDG a modifié le style graphique de Xbox en XBOX, illustrant ainsi le propos suivant : « Nous construisons un XBOX plus fort. » On lui doit également l’abandon du slogan controversé : « This is an Xbox ».

Mais puisque ce n’est que le début de cette révolution, restons prudents sur nos attentes en ne les projetant pas sur les ambitions de Sharma – et leurs réussites.


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