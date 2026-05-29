La Xiaomi TV Box S 3ème génération passe à -40% avec ce code, mais l’offre expire vite !

Vous souhaitez moderniser votre TV vieillissante pour ne pas en acheter une neuve ? Nous avons trouvé la solution à petit prix ! Toujours en vente à 84,99 € sur le site officiel de Xiaomi, la Xiaomi TV Box S de 3ème génération passe à seulement 50 € sur AliExpress grâce au code PHDFRS06. Mais attention, l’offre n’est valable qu’à partir du 1er juin 00h01 et elle est à quantité limitée. Voici comment en profiter pour avoir une TV avec un nouveau système d’exploitation plus rapide, plus fluide et plus complet !

Xiaomi TV Box S 3

Tout comme les ordinateurs, les téléviseurs disposent d’un système d’exploitation plus ou moins ergonomique. Votre TV commence à montrer des signes de fatigue ? Un modèle vieillissant devient moins fluide au fil du temps et ça finit par impacter l’expérience d’utilisation.

Pour éviter de changer de TV, il existe une solution peu coûteuse, mais efficace : la Xiaomi TV Box S de 3ème génération ! En se branchant directement en HDMI à votre TV, cette box vous permet d’améliorer considérablement votre expérience et de profiter de tous les avantages d’une TV connectée avec des images en 4K.

Normalement en vente à 84,99 €, cette box TV est à prix cassé sur AliExpress. Elle est actuellement affichée à 56 €. Mais ça n’est pas tout ! À partir du 1er juin, le géant du e-commerce va proposer une série de codes exceptionnels, mais à quantité limitée. La Xiaomi TV Box S 3 passera alors à 50 € seulement grâce au code PHDFRS06 à renseigner dans le panier. On vous conseille de la mettre dès à présent dans votre panier pour en profiter au plus tôt.

Pour rappel, voici la liste des codes valables à partir du 1er juin à 00h01 :

  • 3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03
  • 6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11
  • 20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30
  • 50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50
  • 65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS60

Pourquoi acheter la Xiaomi TV Box S de 3ème génération ?

Lorsqu’on choisit une TV, on s’attarde souvent sur la qualité de l’écran en négligeant parfois le système d’exploitation. Or, c’est lui qui va vous permettre d’avoir une expérience plus ou moins fluidité et ergonomique. Vous avez uneTV vieillissante ou avez une TV récente mais avec système d’exploitation compliqué à utiliser ? Ce bon plan est fait pour vous !

La Xiaomi TV Box S de 3ème génération vous permet d’utiliser l’interface Google TV qui est très simple d’utilisation. Elle se branche directement en HDMi à l’écran et vous donne la possibilité de visionner vos contenus en 4K UHD avec un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde.

Cette box TV prend en charge la norme HDR10+ et Dolby Vision pour vous permettre d’avoir des rendus visuels exceptionnels. Et grâce au son compatible Dolby Atmos et DTS:X, vous profitez d’une expérience plus immersive.

Enfin, la Xiaomi TV Box S de 3ème génération est vendue avec une télécommande qui dispose de boutons qui vous donnent la possibilité d’aller directement sur YouTube, Netflix et Amazon Prime Video en un simple clic. Et comme la box est compatible avec l’Assistant Google, vous pouvez utiliser votre voix pour commander votre TV.


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