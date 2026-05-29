 Nothing Phone (3a) Pro : le smartphone passe à petit prix avec ce code, mais c’est une offre à durée limitée

La marque Nothing s’est faite connaître en proposant des smartphones au design décalé et à un prix très accessible sans pour autant faire l’impasse sur les caractéristiques. C’est le cas du Nothing Phone (3a) Pro qui affiche un excellent rapport qualité-prix. Et bonne nouvelle, son prix chute encore sur AliExpress grâce au code PHDFRS50. Il passe de 479 € à seulement 324,23 € !

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Les amateurs de bons plans le savent : chaque début de mois, AliExpress propose une série de codes exceptionnels qui cassent le produits de nombreux produits high-tech. Tablettes, écouteurs, mais aussi smartphones et plus encore. Vous cherchez un smartphone aux caractéristiques avancées, mais votre budget est limité ? Nous avons trouvé une excellente offre sur le Nothing Phone (3a) Pro.

Normalement en vente à 479 €, le smartphone de la marque anglaise est actuellement affiché à 374,23 €. C’est déjà une belle offre, mais ça n’est pas tout ! En renseignant le code PHDFRS50 dans votre panier à partir du 1er juin, vous pouvez l’avoir à seulement 324,23 €. Mais attention, ce code est à quantité limitée. Ajoutez le smartphone dans votre panier dès à présent pour l’avoir à ce prix une fois les codes activés.

Pour rappel, voici la liste de nos codes exclusifs valables sur AliExpress à partir du 1er juin à 00h01 :

3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03

6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06

11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11

20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30

50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50

65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS60

Quelles sont les caractéristiques du Nothing Phone (3a) Pro ?

Lorsqu’on achète un smartphone pas cher, on doit souvent faire des concessions sur les caractéristiques. Mais le Nothing Phone (3a) Pro fait office d’exception. Ce smartphone à prix accessible n’a rien à envier à des modèles plus chers. Sous le capot, on retrouve la puissante puce Qualcomm Snapdragon 7S Gen 3 associé à 12 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Il offre une expérience fluide, même en cas d’utilisation intensive.

Côté look, Nothing continue d’étonner avec ce smartphone au design audacieux. Le Nothing Phone (3a) Pro est doté d’un dos transparent très réussi et dispose d’un système de Glyphs, des bandeaux leds, qui s’allument pour prévenir lorsqu’il y a une nouvelle activité.

La partie écran n’est pas en reste puisque ce modèle est équipé d’un bel écran AMOLED de 6,77 pouces qui profite d’une une définition Full HD+ (1080 x 2392 pixels), d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une luminosité de 1300 nits. Vous pouvez donc l’utiliser dehors sans être gêné par le soleil.

Le Nothing Phone (3a) Pro embarque par ailleurs un module photo avec trois capteurs à l’arrière, à savoir un objectif principal grand angle de 50 MP, un capteur téléobjectif de 50 MP et un capteur ultra grand angle de 8 MP. Et pour faire des selfies réussis, vous avez un appareil photo grand angle de 50 MP à l’avant.

Enfin, avec une batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide à 50W, vous pouvez profiter de votre smartphone toute la journée sans avoir peur de tomber en panne.