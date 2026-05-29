Le Samsung Galaxy A56 est bradé avec ce code promo : un tel smartphone à ce prix, c’est une affaire à ne pas manquer !

Toujours en vente à 552,05 € sur le site officiel de Samsung, Galaxy A56 de 256 Go est actuellement à prix cassé sur AliExpress. Et avec le code PHDFRS30 qui sera valable dès le 1er juin à 00h01, vous pouvez vous l’offrir à 288,19 € seulement ! Profitez de cette impressionnante baisse de prix pour vous offrir cet excellent smartphone à prix cassé !

Samsung Galaxy A56

Le Galaxy A56 est un smartphone de milieu de gamme qui ne manque pas d’atouts. C’est un modèle puissant qui reste accessible puisqu’il est proposé en vente à 552,05 € seulement sur le site officiel de Samsung. Ce smartphone au design premium et à la fiche technique confortable vous fait de l’oeil ? On a trouvé un bon plan qui devrait vous plaire !

AliExpress affiche actuellement le Samsung Galaxy A56 à 318,19 €. Mais ça n’est pas tout ! Le géant du e-commerce proposera une série de codes promo qui vont casser le prix de nombreux produits high-tech à partir du 1er juin ! Avec le code 30, vous pourrez avoir 30 € de réduction supplémentaire dans le panier. Le smartphone passera donc à 288,19 €, soit plus de 260 € de remise !
Mais attention, ce code est à quantité limitée. Pour vous assurer de l’avoir à ce prix, on vous conseille de l’ajouter dès à présent dans votre panier et d’utiliser le code dès qu’il sera disponible ce 1er juin à 00h01.

Pour rappel, voici la liste complète de tous les codes promos valables à partir de ce 1er juin à 00h01 :

  • 3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03
  • 6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11
  • 20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30
  • 50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50
  • 65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS60

Samsung Galaxy A56 : un smartphone au design premium et aux caractéristiques équilibrées à moins de 300 € ? C’est le bon plan !

Sorti l’année dernière, le Galaxy A56 est un smartphone de milieu de gamme qui a tout d’un grand. En effet, c’est un modèle performant qui ne fait pas de concession.

Il embarque une puce Exynos 1530 qui s’avère être puissante et optimisée pour traiter les tâches d’intelligence artificielle. Vous pouvez ainsi profiter des dernières fonctionnalités IA comme la Now Bar, l’IA Select qui permet d’effectuer des captures d’écran précises en sélectionnant une zone spécifique ou encore Circle to Search qui facilite la recherche d’un élément en l’encerclant sur une image.

Sous le capot, on retrouve aussi 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Le Galaxy A56 est par ailleurs compatible avec Google Gemini qui remplace Google Assistant. Avec cette configuration solide, le smartphone vous offre une expérience fluide, même en cas d’utilisation intensive.

La partie écran est largement à la hauteur du prix puisque ce modèle est doté d’une dalle AMOLED de 6,7 pouces qui affiche une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté photo, le Galaxy A56 ne déçoit pas. Il est équipé de trois capteurs à l’arrière, à savoir un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un capteur macro de 5 MP. Et quant à lui, le capteur selfie vous permet de faire des photos détaillées grâce à son objectif de 12 MP. Enfin, la batterie de 5000 mAh est compatible avec une charge rapide de 45W.


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