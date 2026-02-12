Après avoir étoffé son offre milieu de gamme avec les Linkbuds Clip, Sony revient sur le segment des écouteurs TWS haut de gamme. Deux ans et demi après les XM5, la marque japonaise dévoile enfin les WF-1000XM6. Cette sixième génération s’appuie sur les acquis de la précédente : isolation phonique et expérience audio au top. Mais ces écouteurs sont-ils à la hauteur de l’héritage ? Peuvent-ils convaincre face à Bose, Sennheiser, Bowers & Wilkins ou Apple ? Réponse.

Il y a quelques mois, nous avons publié le test du WH-1000XM6. Ce casque circumoral est un excellent produit pour tous ceux qui aiment s’immerger totalement dans leur musique. Une scène sonore très large, mise en exergue par l’une des meilleures réductions de bruit actives du marché, sinon la meilleure. Une très belle réalisation qui a cependant quelques petits défauts, que ce soit l’absence du codec aptX, l’absence de certification IP ou encore la lenteur de la charge.

Si 2025 était une année « casque » chez Sony, l’année 2026 est donc une année « écouteurs ». Quelques semaines après les Linkbuds Clip, dont vous pouvez retrouver le test dans nos colonnes, la firme japonaise renouvelle son offre haut de gamme avec les WF-1000XM6. Ils remplacent bien évidemment les WF-1000XM5, lesquels sont sortis en 2023. À l’époque, ces écouteurs nous avaient fait grande impression. Et ils ont eu une carrière étonnamment longue.

Car il aura fallu deux ans et demi à Sony pour améliorer l’existant et apporter une réponse aux quelques critiques passées. Des critiques sur le mode transparence, sur la qualité des appels, sur la réduction de bruit adaptative, sur les changements de pression dans l’oreille, etc. Comment la marque répond-elle à ces critiques ? Quels sont les autres changements apportés ? Les autres points faibles ont-ils été comblés ? C’est ce que nous allons voir dans ce test complet.

Le prix public conseillé des WF-1000XM6 s’élève à 300 euros (à quelques centimes près). Cela correspond à une baisse de 20 euros par rapport aux XM5. Nous avions été critiques sur le tarif appliqué à ces derniers. Et nous sommes ravis de voir que Sony fait un effort commercial, même si les XM6 restent plus chers que les XM4 à leur lancement (280 euros). Ne boudons pas notre plaisir.

Les XM6 sont des écouteurs haut de gamme, qui affrontent de nombreuses propositions très qualitatives. Parmi elles, nous incluons les AirPods Pro 3 d’Apple, les Galaxy Buds3 Pro de Samsung, les Pixel Buds Pro 2 de Google, les Tour Pro 3 de JBL, les Momentum True Wireless 4 de Sennheiser, les AZ80 de Technics, les Pi6 de Bowers & Wilkins et surtout les QuietComfort Ultra 2 de Bose. Le prix de départ de tous ces modèles est compris entre 250 euros et 350 euros.

Les WF-1000XM6 sont disponibles en France à partir d’aujourd’hui. Vous pouvez les retrouver chez les principales enseignes, que ce soit sur les sites en ligne ou en magasin physique. Ils se déclinent en deux coloris : noir et « platinum silver » (argent un peu grès). Notre unité de test profite du second. Dans la boite, les écouteurs sont accompagnés de leur boite de chargement, trois paires de coussinets en mousse (tailles XS, S et L, la taille M étant installée par défaut), ainsi qu’un petit câble USB-C vers USB-A.

Design et contrôle

Démarrons ce test avec tour du propriétaire. Les WF-1000XM6 sont assez différents des XM5. Ils sont visuellement moins imposants. La partie externe de l’écouteur est d’ailleurs plus petite de 11 % par rapport à la génération précédente (alors qu’ils sont un peu plus lourds, passant de 5,9 grammes à 6,5 grammes). Un format plus compact, mais aussi plus en rond, comme un gros haricot. La coque externe est toujours faite de polycarbonate, mais la finition est mate et légèrement texturée pour l’ensemble de l’écouteur (contre une partie lisse et brillante et une partie mate et texturée pour les XM5). Les écouteurs supportent la pluie (IPx4), mais guère plus.

La partie interne de l’écouteur héberge les connecteurs de charge, le capteur de proximité et le cône de fixation de l’embout. Cet embout est en mousse expansive. Il faut la malaxer un peu avant de positionner l’écouteur dans le conduit auditif. Comme avec les XM5, Sony livre ici quatre paires d’embouts pour que chacun y trouve son compte. En outre, l’application Sound Connect est là pour aider l’utilisateur à trouver la bonne taille d’embout. Il y aura toujours une petite pression de cette mousse sur la paroi du conduit. Mais elle s’oublie très rapidement. Et il faut bien cela pour assurer le maintien et l’isolation passive.

La partie externe de l’écouteur intègre toujours une surface tactile pour les contrôles déportés. Cette surface ne comprend que des tapotements (d’un à quatre) ou une pression continue. Soit cinq gestes disponibles par écouteur. En outre, il est possible de personnaliser presque entièrement les contrôles tactiles. Toutes les combinaisons ne sont pas possibles. Mais le choix est quand même large. Notez que les contrôles tactiles sont, cette année, accompagnés d’une nouvelle fonction qui utilise les gestes de la tête (et un accéléromètre) pour accepter ou refuser un appel. Sympa.

Toujours sur la partie externe de chaque écouteur, vous retrouvez deux grilles derrière lesquelles se cachent des micros (celle du bas était déjà présente dans les XM5, alors que celle du haut est inédite). Sony a modifié la structure de ces grilles pour que les micros soient moins sensibles aux bruits du vent. C’était un défaut des XM5. Et l’amélioration n’est pas anodine. Enfin, sous la grille inférieure, vous retrouvez une autre ouverture : c’est la nouvelle « ventilation ». On reviendra en détail sur cette nouveauté ultra importante.

Les écouteurs sont accompagnés d’une nouvelle boite de chargement, qui adopte un design à la fois plus sobre et plus moderne. Moins ronde et un peu plus volumineuse, elle est plus droite : sa base et son couvercle sont tous deux plats et ses angles sont plus acérés. Les tranches sont parfaitement perpendiculaires et les seules lignes arrondies sont sur les côtés du boitier. Il est désormais un peu moins facile à mettre dans une poche. En revanche, la stabilité du boitier sur une table est remarquable. Ce qui est important, puisqu’il est compatible avec la charge sans fil.

À l’avant, vous retrouvez une LED de notification de charge bien cachée dans le matériau (lequel est assorti avec celui des écouteurs). Et à l’arrière, vous avez le port USB-C, pour la chaque filaire, et le bouton d’appairage. Le couvercle est très qualitatif. L’aimant et le ressort qui l’animent sont fermes, mais pas trop : il est parfaitement possible de l’ouvrir à une main. À l’intérieur, l’emplacement pour les écouteurs est différencié : impossible de placer un écouteur à la place de l’autre.

Qualité audio et réduction de bruit

Côté audio, les WF-1000XM6 sont équipés d’un nouveau transducteur. Il mesure certes la même taille que celui des XM5. Soit 8,4 mm. Mais Sony a apporté quelques changements physiques à la membrane, avec un cône central plus dur et très léger pour les aigus et une partie externe plus souple pour les graves. Vous retrouvez également quatre microphones dans chaque écouteur. Le premier capture le son de la voix de l’utilisateur. Le second écoute ce que perçoit l’utilisateur. Et les deux derniers vont percevoir les bruits ambiants.

L’ensemble est piloté par deux processeurs : le V2 qui se charge de la reproduction musicale et de l’amélioration des morceaux ; et le QN3e, remplaçant du QN2e, qui va gérer la réduction de bruit active. Ce dernier est non plus puissant, mais aussi plus rapide. Cela va servir à mieux calculer les bruits qu’il faut annuler, mais aussi mieux réagir aux changements brusques.

À la première écoute des morceaux, ce sont les basses qui impressionnent. Les XM6 profitent pleinement du contact entre la mousse des embouts et le conduit auditif. Elles sont très présentes, comme avec les XM5. Elles sont perceptibles dès les 30 Hz et montent graduellement en puissance à mesure que les fréquences augmentent. Elles ont encore une légère tendance à s’imposer un peu trop. Mais la frontière est ténue. Cependant, une fois le premier choc passé, les autres bandes de fréquence se révèlent.

Les médiums et hauts médiums prennent bien leur place. Et les aigus ne sont pas en reste, même si, avec tant de basses, ils doivent parfois jouer des coudes pour scintiller. La scène sonore est très ample avec une belle spatialisation : nous avons vraiment l’impression que certains instruments sont derrière les voix et ne viennent pas inonder le premier plan. La signature audio de ces écouteurs est équilibrée, entre subtilité et expressivité.

La réduction de bruit active a été considérablement améliorée. Mais ce n’est pas le nombre de décibels annulés qui a augmenté. Ni même la largeur des fréquences qui sont prises en charge (toujours avec cette petite imperfection sur les aigus si délicats à supprimer). La première amélioration concerne la réactivité. Le processeur V2 est beaucoup plus rapide à réagir aux changements sonores. Ce qui a pour effet immédiat de supprimer certains artefacts sonores.

La deuxième amélioration concerne l’occlusion. Nous en avons parlé précédemment : Sony a ajouté une « ventilation » dans ses écouteurs. Il s’agit d’une ouverture active qui va réguler (vers le haut ou vers le bas) la pression dans l’oreille pour harmoniser la signature sonore, quelle que soit l’intensité de l’ANC. En outre, vous entendez moins votre corps (mastication, déglutition, claquement de pied, etc.). Et gros bonus : il n’y a plus ce « BANG » sourd quand une porte claque. Quel plaisir !

L’ANC est également plus intelligent : même s’il n’est pas encore parfait, cherchant parfois sur quel pied danser (notamment quand la détection Voice-to-Chat est active), le mode adaptatif est plus cohérent qu’auparavant et ses changements sont moins brutaux. Sony a également ajouté une granularité folle dans le comportement du mode adaptatif : pour chaque endroit, pour chaque situation, il y a un réglage disponible. C’est presque trop ! Enfin, le mode transparence a été retravaillé pour un résultat plus naturel, même si ce n’est pas encore parfait. Lui aussi bénéficie d’un mode adaptatif qui va filtrer les sons que vous voulez entendre.

Les XM6 proposent une nouvelle fonction (bientôt adaptée aux Linkbuds Clip) : « musique de fond ». Cette fonction joue sur la spatialisation du son en positionnant la musique virtuellement loin de l’utilisateur (avec plusieurs niveaux de « distance »). Et ça marche bien !

La qualité des appels audio a été considérablement améliorée, notamment pour l’interlocuteur au bout de la ligne. Les XM6 isolent bien mieux la voix de leur utilisateur, grâce à l’arrivée du second micro secondaire qui s’ajoute au premier micro et au capteur dédié à la conduction osseuse, lesquels étaient déjà présents avant. Le nouveau processeur QN3e isole plus efficacement, réduisant les bruits parasites, tout en s’adaptant plus rapidement aux changements sonores.

Les codecs pris en charge par les XM6 sont un peu plus nombreux. Nous retrouvons les standards SBC et AAC. Nous retrouvons aussi le LDAC de Sony. Seule vraie nouveauté de cette mouture, la comptabilité LE Audio qui comprend Miracast (pas encore très utile aujourd’hui) et le codec LC3, lequel devrait à terme remplacer l’AAC. Nous regrettons l’absence d’autres codecs HD qui apporteraient une meilleure expérience audio avec davantage de smartphones et d’applications. Nous pensons au Dolby Atmos, au DTS-X et surtout à la suite aptX de Qualcomm.

Produit Sony haut de gamme oblige, les XM6 sont compatibles avec le DSEE Extreme et 360 Reality Audio. Le premier améliore les flux audio de basse qualité pour les transformer en morceau de meilleure qualité (scène sonore plus large). Le second propose la spatialisation de certains morceaux. Encore faut-il que la source prenne en charge le format de Sony. Ce qui est, malheureusement, encore assez rare. Enfin, la latence des XM6 est encore prononcée. Et ce même avec le mode « faible latence » apporté par le support du LE Audio.

Interface et application

Les XM6 sont accompagnés par l’application Sound Connect de Sony, compatible avec iOS et Android. Il s’agit de la même version que celle utilisée pour les Linkbuds Clip, avec la même page d’accueil et la même organisation des onglets. À la différence près que les XM6 sont beaucoup plus complets que les Clip en termes de fonctionnalité. Si bien que le menu de paramétrage est beaucoup plus riche.

L’application intègre bien sûr le contrôle de la réduction active, avec tous les réglages fins du mode adaptatif, ainsi que les modes d’écoute, le DSEE et la qualité de connexion. Vous avez l’égaliseur complet (profils spécifiques et réglages sur 10 bandes) et l’outil qui vous permet de trouver le profil adapté à vos gouts et votre morphologie d’oreille. L’application compte aussi un nouvel outil pour aider l’utilisateur à choisir les embouts qui lui conviennent et à bien fixer les écouteurs. C’est hyper utile et assez bien fait.

Ici, aucune interaction attendue ne manque vraiment à l’appel. La détection du port. La mise en veille automatique. La connexion simultanée à deux appareils (avec Google Fast Pair) et changement automatique de la source (avec Swift Pair). Auto Switch, pour transférer la musique automatiquement sur une enceinte. Détection automatique de la voix. Assistant vocal dédié aux écouteurs (en anglais par défaut, mais le français est disponible) et accès à l’assistant vocal du smartphone.

Nous retrouvons également Quick Access qui permet d’appeler une application musicale avec un contrôle tactile. Cette année, Quick Access s’enrichit de deux nouvelles applications : Youtube Music et Apple Music. Il y a donc désormais cinq services supportés. C’est beaucoup mieux.

Les écouteurs sont compatibles Bluetooth 5.3. La portée est, officiellement, de 10 mètres. Mais, en réalité, c’est un peu plus, même en mode « priorité à la qualité audio », grâce à une nouvelle antenne bien plus large sur le dessus des écouteurs. Vous pouvez même avoir des murs entre vous et votre smartphone, ça continue de bien fonctionner.

Comme pour les Clip, la localisation des écouteurs est prise en charge par le protocole Fast Pair de Google. Si vous avez un smartphone sous Android, vous pouvez donc les retrouver avec l’application Localiser. En revanche, si vous êtes sur iPhone, la fonction est indisponible. Nous aurions préféré que cette fonction soit plutôt prise en charge par l’application. De même pour l’accès à Gemini : cela fonctionne uniquement avec un smartphone Android. Sur iPhone, il n’y a ni Gemini, ni Siri.

Autonomie et recharge

Côté batterie, Sony n’annonce pas officiellement la capacité des accumulateurs inclus dans les XM6. Selon nos estimations, elle doit être légèrement en dessous des 100 mAh, tandis que la batterie du boitier de chargement propose, certainement, une capacité de 500 mAh, comme le boitier des XM5. Ces chiffres assez proches semblent être corroborés par la fiche technique des XM6 qui annonce 8 heures d’autonomie avec ANC pour les écouteurs seuls et 24 heures avec le boitier (lequel offre deux charges complètes des XM6).

Dans la réalité, la promesse est tenue. Nous avons mesuré une autonomie frôlant les 9 heures de lecture musicale continue (avec une différence de 5 % environ entre les deux écouteurs). Notez que ce résultat est obtenu avec les réglages suivants : volume sonore à 50 %, ANC activé, ANC adaptatif désactivé, DSEE Extreme désactivé, « Parler pour chatter » désactivé, priorité à la qualité sonore et égaliseur désactivé. Changer ses réglages aura une incidence sur l’autonomie des écouteurs. En désactivant l’ANC, vous passez largement au-dessus des 12 heures. Et un mode économie d’énergie permet de prolonger encore l’autonomie.

Pour la recharge, les écouteurs sont compatibles « charge rapide », mais pas sur tout le cycle. En une demi-heure, vous pouvez retrouver la moitié de votre autonomie. Pour l’autre moitié, la charge est plus lente. Il faut un peu moins de 90 minutes pour arriver à 100 %. Le boitier de chargement ne bénéficie pas de la charge rapide : il prend deux bonnes heures pour passer de 0 % à 100 % avec la charge USB (et encore un peu plus en charge sans fil).

L’application Sound Connect intègre une fonction pour soigner la batterie et éviter les surcharges. Cette fonction est encore très rare sur le segment des écouteurs (et pourtant usuelle en téléphonie). C’est une très bonne idée de la part de Sony de l’avoir incluse.

Alors, on achète ?

Avec les XM6, Sony est au sommet de son art. Tout ce que nous aimions dans les XM5 est de retour. Et (presque) tout ce que nous avait chagriné a été gommé par de réelles innovations. L’expérience musicale est dynamique, ample et riche. L’isolation est précise, efficace et immersive. Les appels audio, la réduction adaptative, l’interactivité, la compatibilité, les contrôles et le confort ont tous été améliorés. Sony nous avait promis de grands écouteurs, sauf dans le design… puisqu’ils sont plus petits. Et la promesse est tenue.

Évidemment, les XM6 ne sont “que” presque parfaits. L’absence de la suite aptX de Qualcomm pour une prise en charge HD au-delà du standard AAC. L’utilisation d’une mousse expansive au lieu d’un silicone a ses avantages, mais aussi ses défauts, notamment sur le confort. L’impossibilité de localiser ou faire sonner les écouteurs depuis l’application. Mais comme ils sont excellents et moins chers que leurs prédécesseurs, on va rapidement oublier ces détails qui fâchent.