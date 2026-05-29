Ces étoiles les plus répandues dans notre galaxie dévorent leurs propres planètes, voici la preuve

Des astronomes viennent de percer l'un des secrets les mieux gardés de notre galaxie. Les étoiles les plus communes de la Voie lactée seraient de véritables prédatrices. Elles dévorent leurs propres planètes, et la preuve vient d'être trouvée.

naine rouge
Source : NASA

L'étude des étoiles a connu une accélération remarquable ces dernières années. Les astronomes multiplient les découvertes sur leur naissance, leur évolution et leur fin de vie. Des chercheurs avaient récemment résolu le mystère du passage de notre Soleil en naine blanche. Ces travaux montrent à quel point elles réservent encore des surprises. Leurs interactions avec les planètes qui les entourent restent encore largement méconnues. Aujourd'hui, une tout autre facette de leur comportement vient d'être mise en évidence.

Parmi les étoiles que recèle notre galaxie, les naines rouges sont les plus petites et les moins lumineuses. Un système planétaire autour d'une de ces étoiles avait récemment surpris les astronomes en défiant toutes les règles connues. Ces astres discrets soulèvent encore de nombreuses questions sur la formation des mondes. Une nouvelle étude vient de révéler que certaines d'entre elles se comportent comme de véritables prédatrices.

Des naines rouges ont englouti jusqu'à dix planètes et leur lithium en apporte la preuve

Les naines rouges sont au cœur d'une découverte sans précédent. Une étude publiée dans le Monthly Notices of the Royal Astronomical Society apporte la première preuve directe. Six d'entre elles ont été identifiées dans trois amas distincts avec un excès de lithium inexpliqué. Or, ces astres ne devraient en contenir aucune trace. Leurs intérieurs extrêmement chauds détruisent cet élément lors de la fusion nucléaire. Selon Robin Jeffries, chercheur à l'université de Keele et responsable de l'étude, ce matériau vient forcément de planètes ingérées. Ces astres les ont absorbées peu après leur formation.

Chaque étoile analysée aurait consommé l'équivalent de trois à dix masses terrestres en matière planétaire. Ce processus a provoqué un afflux mesurable de lithium dans leur atmosphère. Les naines rouges représentent environ 75 % des étoiles de la Voie lactée. Ce phénomène pourrait donc être l'un des plus répandus de notre galaxie. Les prochaines recherches devront déterminer à quel stade ces astres sont les plus susceptibles d'engloutir leurs mondes. Dans notre galaxie, il semblerait que la paix des systèmes planétaires soit bien plus fragile qu'on ne le pensait.


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