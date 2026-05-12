JBL officialise les enceintes PartyBox 130 et 330 ou comment faire la fête intensément jusqu’au bout de la nuit

En même temps que ses nouvelles séries de casques, d’écouteurs et d’un produit inédit, JBL vient d’officialiser la dernière génération de ses enceintes festives, composée des PartyBox 130 et PartyBox 330. Prix, design revisité, améliorations… Voici tout ce qu’il faut savoir.

PartyBox 130 et 330 JBL 2
Crédits : JBL

La musique, c’est aussi une histoire de partage. Alors à côté des casques et des écouteurs, JBL a développé une gamme d’enceintes de soirées pour répandre l’esprit festif partout : les PartyBox. La marque vient d’en dévoiler la toute dernière génération, qui se compose des JBL PartyBox 330 et 130.

Avec cette série inédite, la marque s’est affairée à améliorer plusieurs aspects afin de rendre l’expérience toujours plus immersive et intense. Design repensé, qualité sonore améliorée, restitution des morceaux optimisée… On fait le point sur tout ce qu’il faut retenir.

Les JBL PartyBox 130 et 330 repoussent les limites du son, du design et de la lumière

Le design a été revisité : les PartyBox 130 et 330 arbore désormais une silhouette hexagonale. Mais ce relooking n’est pas seulement esthétique, il sert également la praticité : nouvelle poignée, panneau supérieur inédit avec une molette centralisant toutes les commandes…

PartyBox 130 et 330 JBL
Crédits : JBL

Les jeux de lumière ont eux aussi été réinventés, leurs effets, notamment stroboscopiques, se synchronisant avec la musique.

Et la qualité audio a, évidemment, été elle aussi améliorée. Pour cela, JBL a joué sur le volet matériel et logiciel. La marque a équipé les PartyBox 130 et 330 de haut-parleurs de graves améliorés et d’une nouvelle technologie de tweeter permettant aux aigus de gagner en clarté et aux basses en profondeur. Le rendu de chaque morceau est également optimisé grâce à l’AI Sound Boost et au mode Smart EQ.

Faisons maintenant un tour d’horizon des spécifications de ces deux modèles.

Les JBL PartyBox 130 et 330 affichent des fiches techniques similaires

Ces deux enceintes de soirées partagent plusieurs caractéristiques principales :

  • JBL AI Sound Boost avec mode Smart EQ
  • Jeu de lumière réinventé : effets stroboscopiques, animations lumineuses synchronisés avec le rythme…
  • Panneau supérieur repensé : une molette centrale unique et une disposition intuitive des boutons pour contrôler l’audio et l’éclairage
  • Une résistance aux éclaboussures IPX4
  • Deux entrées micro et une entrée guitare : compatible karaoké, audio sans perte via USB-C, entrée optique, entrée auxiliaire 3,5mm
  • Bluetooth 6.0 et connectivité multi-enceintes Auracast, compatible avec l’application JBL One
  • Compatible avec les JBL EasySing Mics
  • Batterie remplaçable et Fast Charge : en 10 minutes, la PartyBox 330 récupère 2 heures d’écoute en moyenne et la PartyBox 130 80 minutes.
PartyBox 130 et 330 JBL 3
Crédits : JBL

Mais à y regarder de plus près, il y a assurément des éléments distinctifs entre la PartyBox 330 et la PartyBox 130. Voyons lesquels.

Quelles différences entre les JBL PartyBox 130 et 330 ?

Là où les deux modèles se distinguent, c’est notamment au niveau de la puissance totale de sortie. Celle de la PartyBox 330 est supérieure à celle de la PartyBox 130 : respectivement 280 W RMS avec deux haut-parleurs de graves de 6,5 pouces et deux tweeters à dôme PEN de 25 mm et 200 W RMS, avec deux haut-parleurs de graves de 5,25 pouces, deux tweeters à dôme en soie de 25 mm.

L’autonomie diffère également entre les deux appareils : là encore, celle de la PartyBox 330 est plus importante que celle de la PartyBox 130. La première bénéficie de jusqu’à 18 heures d’autonomie, pour la seconde c’est jusqu’à 15 heures.

Ces deux enceintes festives embarquent des nouvelles poignées qui, même si elles sont différentes, partagent la même vocation : faciliter leur transport pour faire la fête partout aisément. Celle de la PartyBox 130 est ergonomique et pliable, celle de la Partybox 330 est télescopique verrouillable – et ce modèle bénéficie également de roues tout-terrain.

La JBL PartyBox 130 sera disponible dès ce mois de mai au prix de 399,99 €, mais il faudra attendre juillet 2026 pour faire la fête avec la PartyBox 330 et vous délester de 599,99 €.


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