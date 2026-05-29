Google Chrome ne se lance plus sur les tablettes Android, voici une solution pour contourner le problème

De nombreux utilisateurs de tablette Android n'arrivent plus à ouvrir Google Chrome. Un curieux message d'erreur apparaît. En attendant un correctif officiel, une solution de contournement existe.

chrome android
Crédits : 123RF

Si vous ne parvenez plus à lancer l'application Google Chrome sur votre tablette Android, vous n'êtes pas seuls dans ce cas. Sur Reddit, de nombreux rapports d'utilisateurs évoquent un bug empêchant toute ouverture du navigateur web. Le problème semble toucher spécifiquement la version stable 148.0.7778.178 de Chrome.

Un message d'erreur indiquant “Vous pouvez avoir jusqu'à 5 fenêtres” s'affiche lorsque l'utilisateur tente de lancer l'app. Même en fermant toutes les applis en arrière-plan, Chrome refuse toujours de s'ouvrir. Vider le cache, effacer les données de l'application et redémarrer le système ne permettant pas de résoudre le souci.

Google Chrome sur tablette Android : un conflit avec une nouvelle fonction liée à la navigation privée ?

Le compte officiel Reddit de Chrome a répondu et a demandé aux personnes concernées de partager les informations matérielles et logicielles de leurs appareils pour tenter d'identifier la source du problème. La plateforme de suivi des bugs de Chromium affiche que Google lui a attribué le statut P1, soit le degré de priorité le plus élevé. On peut donc espérer que les équipes de la firme trouvent et déploient rapidement un correctif.

Il semble qu'une nouvelle fonctionnalité permettant d'ouvrir les onglets de navigation privée de Chrome comme des fenêtres indépendantes, comme sur les versions de bureau, crée un conflit sur les appareils disposant de peu de RAM, entraînant la fermeture instantanée du navigateur. Chrome perdrait en fait la trace de ces fenêtres quand elles sont fermées et l'application considèrerait avoir atteint sa capacité maximale.

En attendant que Google ne publie une mise à jour corrective, les utilisateurs vont devoir utiliser un autre navigateur, ce qui peut être embêtant pour la synchronisation des données. PiunikaWeb fait aussi savoir qu'il est possible de désinstaller les mises à jour de Chrome depuis le Google Play Store pour restaurer la version d'usine et pouvoir de nouveau utiliser la navigateur. Mais dans ce cas, on perd ses activités en cours et l'accès à certaines fonctionnalités.


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