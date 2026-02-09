Annoncés le lendemain du lancement des FreeClip 2 de Huawei, les Linkbuds Clip de Sony en sont un adversaire direct. Ecouteurs TWS, « tour d’oreille », ces accessoires audio promettent l’expérience sonore de Sony dans un format ouvert, sans aucune barrière pour l’environnement proche. Le géant japonais fait-il aussi bien, voire mieux, que son concurrent chinois ? Réponse dans ce test.

Avec les premiers Linkbuds, Sony a créé un nouveau segment dans l’audio : les écouteurs ouverts qui se prêtent particulièrement bien aux situations où l’utilisateur doit (ou veut) rester en contact avec son environnement, tout en profitant de sa musique. Un segment où se sont ensuite engouffrées toutes les marques audio. Mais ces dernières n’ont pas repris le design en donut des Linkbuds. Étonnamment.

C’est finalement Huawei, très convaincant dans le segment des écouteurs TWS avec ses Freebuds, qui a montré la voie avec les FreeClip, un produit au design très tranché. Vous pouvez retrouver dans nos colonnes le test complet de la première génération, ainsi que de la seconde version, sortie le 20 janvier 2026. De nombreuses marques ont depuis imité Huawei, de Bose à JBL, de Shokz à Soundcore, de Motorola à Realme, etc.

Et comme pour boucler la boucle, c’est désormais au tour de Sony de lancer ses écouteurs « tour d’oreille » : les Linkbuds Clip, officialisés en France le 21 janvier 2026. Venant compléter une gamme Linkbuds hétéroclite, ces écouteurs promettent l’expérience Sony dans un format ouvert qui, nous le savons, n’est pas propice à toutes les situations. Sony évite-t-il les pièges de ce form factor ? L’expérience est-elle préservée ? Réponse dans ce test.

Le prix public conseillé des Linkbuds Clip de Sony s’élève à 199 euros. Toutes les paires de Linkbuds sont vendues à ce tarif, que ce soit les Linkbuds originaux, les Linkbuds S, les Linkbuds Open ou les Linkbuds Fit. Pas de jaloux. Les Linkbuds Clip se déclinent en quatre coloris : noir, violet, rose et vert d’eau. Vous pouvez découvrir ce dernier grâce à notre exemplaire de test.

Le principal adversaire des Linkbuds Clip est les Freeclip 2, positionnés au même prix. Tous deux adressent des consommateurs allergiques aux écouteurs intra-auriculaires et ceux cherchant un design distinctif. Cependant, la concurrence ne s’arrête pas à Huawei : elle est beaucoup plus vaste. Il y a trois types d’adversaires :

Les autres écouteurs de Sony , dont les WF-C710N, excellents écouteurs vendus la moitié du prix des Linkbuds Clip, et les Linkbuds Open, avec un design toujours ouvert, mais plus compact ;

, dont les WF-C710N, excellents écouteurs vendus la moitié du prix des Linkbuds Clip, et les Linkbuds Open, avec un design toujours ouvert, mais plus compact ; Les autres écouteurs vendus à un prix identique ou voisin , comme les Galaxy Buds 3 Pro, les AirPods 4 ANC, ou encore les Nothing Ear (3) ;

, comme les Galaxy Buds 3 Pro, les AirPods 4 ANC, ou encore les Nothing Ear (3) ; Et les autres écouteurs ouverts du marché, comme les Bose QuietComfort Ultra Open, les plus onéreux de ce panel, les Motobuds Loop, les JBL Soundgear Clips ou encore les Realme Buds Clip.

Dans la boite, les Linkbuds Clip sont accompagnés de leur boitier de chargement et d’une paire de coussinets d’ajustement en silicone qu’il faut placer autour du câble central. Ces derniers servent à ajuster le maintien autour de l’oreille afin que la position de l’écouteur soit optimale par rapport au conduit auditif. Sony ne fournit pas de câble USB-C.

Design et contrôle

Commençons ce test par un petit tour d’horizon du produit. Les Linkbuds Clip sont des écouteurs ouverts type « tour d’oreille » bien différents de ce que proposait Sony dans cette gamme. Fini donc le donut originel : les Clip reprennent le form factor des FreeClips et de toutes les marques qui les ont suivis (souvent de façon très opportunistes). Protégé contre les éclaboussures, le design des Linkbuds Clip est un juste milieu entre les QuietComfort Ultra Open et les FreeClips : ces écouteurs se veulent tendance, mais pas trop clivant non plus.

Vous retrouvez donc deux parties à chaque écouteur : la première plutôt ronde avec le transducteur, un micro et un capteur de vibration (nous y reviendrons) ; et la seconde plus grande avec la batterie, les connecteurs de charge et un second micro. La coque de chacune d’elles est en polycarbonate lisse et brillant. Les deux écouteurs sont différenciés : l’écouteur gauche n’est pas censé être porté à droite et inversement, alors que le design pourrait nous laisser penser le contraire. Dommage.

Les deux parties de chaque écouteur sont reliées par un câble plat assez rigide et moins adaptable à toutes les formes d’oreille. Cependant, grâce à cela, les écouteurs ne risquent pas de tomber, même quand vous faites du sport. En revanche, à la fin de la journée, une petite gêne peut être éprouvée. D’autant que les Linkbuds Clip sont plus lourds que la concurrence (6,4 grammes, contre 5,1 grammes pour les FreeClip 2). Ils ont donc une légère tendance à glisser vers le bas, décalant alors pour certains utilisateurs la sortie audio du conduit auditif. C’est ici que les coussinets d’ajustement deviennent utiles, car la qualité de l’expérience dépend tellement du positionnement…

Contrairement aux FreeClip 2, les Linkbuds Clip ne sont pas équipés d’une surface tactile. Tous les contrôles sont pris en charge par des tapotements sur les écouteurs, que ce soit sur le câble plat, soit sur la partie arrière des écouteurs. Trois gestes sont captés : double, triple et quadruple tapotements. Ces contrôles sont différenciés entre l’écouteur gauche et l’écouteur droit. Soit six gestes au total. Les contrôles sont personnalisables et les choix sont assez nombreux. Mais la granularité et la flexibilité de ces choix sont réduites : toutes les commandes ne peuvent être associées à tous les gestes.

Le boitier de charge ressemble un peu à celui des autres Linkbuds : les écouteurs y sont couchés et non debout. Assorti avec les écouteurs, ce petit boitier carré aux formes arrondies est polycarbonate. Posé sur une table, le boitier ressemble un peu à l’écrin d’une bague. Et ce n’est certainement pas un hasard. Malgré les apparences, l’emplacement de chaque écouteur est différencié : les aimants qui fixent les Linkbuds aident à ne pas se tromper. Petit détail amusant : au fond de chaque emplacement, vous avez de la gomme qui protège chaque écouteur contre les chocs.

La base du boitier est plate, légèrement rugueuse et mate. Vous y retrouvez une LED de notification à l’avant (pour le niveau de charge des écouteurs ou du boitier) et le port USB-C à l’arrière, à côté du bouton d’appairage. Le couvercle est bombé, lisse et brillant. L’aimant qui ferme le boitier est efficace, mais pas trop non plus : il est assez facile d’ouvrir le boitier à une main.

Qualité audio

À l’intérieur de la partie ronde des Linkbuds Clip, vous retrouvez un transducteur de 10 mm, une taille légèrement moins élevée que celle des premiers Linkbuds et des Linkbuds Open, mais deux fois plus élevés que les modèles intra-auriculaires milieu de gamme (Linkbuds S et WF-C710N par exemple). En comparaison des concurrents, la taille des transducteurs des Linkbuds Clip est correcte, sans plus. Le transducteur est contrôlé par le processeur Sony V1, que vous retrouvez dans le WH-1000XM5, les WF-1000XM4, ainsi que certains Linkbuds.

Le son proposé par les Linkbuds est, dans des conditions optimales, bon. La scène sonore est assez large, avec une spatialisation correcte. Le format ouvert n’est pas propice à développer des basses, lesquelles sont difficilement perceptibles en dessous de 50 Hz. Malgré cela, Sony parvient à en proposer grâce à l’amplification du processeur V1. Les aigus sont présents, mais parfois un peu faibles. Bien sûr, les voix prédominent ici, laissant dans certains morceaux peu de places aux autres fréquences. Toujours dans ces conditions optimales, la puissance sonore est bonne. Inutile d’atteindre les 50 % pour profiter de la musique.

Comme tous les écouteurs ouverts, l’expérience audio offerte par les Linkbuds Clip dépend considérablement de l’environnement. Si les Linkbuds Clip se prêtent bien à un environnement calme (domicile, coworking, intérieur de bâtiment), l’expérience se dégrade vraiment quand le bruit environnant s’intensifie. Les basses se cachent. Les aigus sont imperceptibles. La scène sonore est réduite à sa plus simple expression. Et l’utilisateur doit monter le son pour entendre la musique.

Les Linkbuds Clip ont deux modes d’écoute pour « s’adapter » à l’environnement. Le premier est « Amplification de la voix » qui met l’exergue sur les hauts médiums. C’est parfait pour assurer de bonnes conversations dans les zones bruyantes. Mais ça déséquilibre l’expérience musicale. Le deuxième est « Réduction des fuites sonores » pour éviter que votre entourage écoute vos conversations ou votre musique. Cependant, cela ne fait pas que supprimer les fuites de son. Cela étouffe aussi le son pour l’utilisateur, aplatissant la scène sonore. L'utilité de ces deux mode est assez réduite.

L’application Sound Connect intègre un égaliseur complet pour personnaliser le profil sonore des écouteurs. Cet égaliseur compte une demi-douzaine de profils, tous personnalisables, ainsi qu’un égaliseur 10 bandes. Étonnamment, la scène sonore est, par défaut, beaucoup plus large en laissant l’égaliseur désactivé. L’utilité de l’égaliseur est ici vraiment amoindrie.

Les Linkbuds Clip sont compatibles avec les codecs SBC et AAC, mais pas le LDAC, le codec maison de la marque japonaise. C’est un peu dommage. En revanche, ces écouteurs prennent en charge le DSEE, algorithme de Sony qui améliore dynamiquement les sources audio standard. Et l’effet est très intéressant pour élargir la scène sonore quand la qualité originelle n’est pas au rendez-vous. C’est une bonne intention, même si nous aurions évidemment préféré la version « Ultimate ».

Pour les appels, les Linkbuds Clip proposent une très bonne expérience, que ce soit dans la rue ou dans un endroit fermé. Chaque écouteur dispose de deux microphones et d’un capteur de conduction osseuse. Ce dernier va capter les vibrations des os pour comprendre quand l’utilisateur parle. L’un des micros capte la voix et l’autre les bruits ambiants. La réduction de bruit annule ensuite les bruits ambiants pour optimiser la voix.

Application et interactivité

Les Linkbuds Clip sont, comme tous les appareils audio de Sony, accompagnés d’une application appelée Sound Connect. Profitant d’une mise à jour récente, cette application allie une présentation simple et accessible avec une belle complétude fonctionnelle. Vous y retrouvez le niveau de charge de la batterie des écouteurs et du boitier, ainsi que le codec en cours d'utilisation. Vous pouvez contrôler la musique, le mode d’écoute, l’appareil connecté, ainsi que la priorité de connexion (stabilité ou qualité).

Sound Connect permet aussi d’accéder à l’égaliseur complet, les profils audio réglés par défaut, la personnalisation des commandes tactiles, l’activation du DSEE, la configuration du 360 Reality Audio et du One Tap Access, sans oublier l’outil de mise à jour du firmware. Les explications de chaque fonction sont assez claires. Et l’écran d’accueil est personnalisable pour mettre en avant les fonctions les plus utilisées. L’onglet « Découvertes » propose des contenus et des tutoriels pratiques. L’application a bien changé en un an. Et elle est désormais plus facile à utiliser.

Côté connectivité, les Linkbuds Clip sont compatibles Bluetooth 5.3. La portée annoncée est de 10 mètres, mais celle-ci peut être un peu plus grande, même avec quelques murs, si vous avez choisi de prioriser la stabilité plutôt que la qualité de la connexion. Capables de se connecter à deux appareils en même temps, les Linkbuds Clip sont compatibles Fast Pair et Swift Pair. Même si l’application permet de gérer la source active, les écouteurs peuvent passer d’une source à l’autre automatiquement.

Certaines fonctions indispensables sont absentes des Linkbuds Clip. La plus gênante est clairement la détection du port. En effet, si vous enlevez un ou deux écouteurs, la musique continue de jouer. Et la batterie des écouteurs va se vider… inutilement. Il n’y a pas non plus de détection des conversations (par les vibrations osseuses), qui aurait pu être couplée à une réduction du niveau de la musique pour faciliter les conversations. Nous pensons qu’une mise en veille automatique est disponible dans ce produit, mais nous n’en avons pas la certitude.

Enfin, dernier manquement à l’appel : la détection des écouteurs. Sony s’appuie ici sur la technologie Fast Pair : sous Android, il est donc possible de détecter les écouteurs avec l’appli Localiser de Google. En revanche, cette fonction n’est pas prise en charge par l’application. Cela veut dire que les utilisateurs d’iOS ne peuvent pas détecter (et faire sonner à distance) les écouteurs. C’est dommage.

Autonomie et recharge

Côté batterie, les Linkbuds Clip sont, une fois encore, dans la moyenne. La capacité des accumulateurs des écouteurs et du boitier de charge n’est pas officielle. En revanche, Sony fournit des chiffres officiels. Les voici : 9 heures d’écoute musicale continue avec les écouteurs seulement ; 37 heures avec le boitier de charge (quand toutes les batteries démarrent à 100 %). Ce sont là des valeurs maximales, selon des réglages bien précis. Sony précise que les écouteurs tiennent 4 heures en conversation continue. Ces chiffres sont « OK ».

Dans la vraie vie, ces chiffres sont effectivement atteignables. Nous avons fait plusieurs tests. Et nous avons frôlé les 10 heures d’autonomie en écoute standard, avec égaliseur et DSEE désactivé, avec le codec Bluetooth AAC et le volume à 30 % environ. En activant le DSEE, l’autonomie chute drastiquement. Nous passons alors à un peu plus de 5 heures et demie. Autre point important : l’écouteur « maître » va perdre entre 2 % et 10 % de batterie supplémentaire par rapport à l’écouteur « esclave ». Une différence est normale. Ici, elle est très prononcée. Et il semble que l’écouteur droit soit toujours le maître.

Pour recharger les écouteurs, il faut passer par le boitier de charge. Ce dernier est en mesure d’apporter presque trois charges complètes aux écouteurs (la dernière charge n’est pas toujours tout à fait complète). Il faut environ 45 minutes pour recharger les deux écouteurs à 100 % à partir de 0%. Il faut 15 minutes pour dépasser les 60 %. Et en 30 minutes, vous retrouvez plus de 90 % de la charge. Comme pour la décharge, les deux écouteurs ne chargent pas aussi vite l’un que l’autre (avec une différence de 3 % à 5 % sur l’ensemble du cycle). Le boitier, quant à lui, se recharge, uniquement en USB-C, en une heure et demie environ.

Alors, on achète ?

Les Linkbuds Clip ne révolutionnent pas le concept des écouteurs « tour d’oreille ». Ils s’en approprient les atouts, mais aussi les défauts. L’expérience audio est bonne quand les conditions sont réunies. En intérieur, il n’y a aucun souci à rester connecté à son environnement tout en profitant de sa musique. Mais l’expérience s’aggrave rapidement à mesure que le bruit ambiant s’intensifie. Et elle s’aggrave plus rapidement que certains concurrents, notamment les Freeclip 2.

Les Linkbuds Clip ont de vrais atouts. La prise en charge du DSEE (même sans Ultimate), la qualité des appels audio pour les deux interlocuteurs, la compatibilité Fast Pair et Swift Pair et la belle expérience audio avec le profil par défaut. Si les écouteurs seront logiquement améliorés avec de futures mises à jour du firmware, d’autres ne pourront pas l’être. Notamment la détection du port qui est un oubli important.