Xiaomi Redmi Pad 2 Pro : avec cette belle chute de prix, la tablette devient abordable pour les petits budgets

Normalement en vente à 351 €, la Xiaomi Redmi Pad 2 Pro est actuellement à prix cassé sur AliExpress. Et à partir du 1er juin, en ajoutant le code PHDFRS30, vous pouvez l’avoir à 190,81 € seulement. C’est le bon moment pour vous offrir cette excellente tablette à prix cassé !

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AliExpress prépare une série de codes qui casseront les prix de nombreux produits high-tech à partir du 1er juin. Les tablettes n’y échappent pas. La Redmi Pad 2 Pro est actuellement proposée à prix cassé sur la plateforme de e-commerce, et son prix chutera encore plus avec ces codes exceptionnels. Alors si vous souhaitez vous offrir l’excellente tablette de Xiaomi à un prix défiant toute concurrence, ce bon plan est fait pour vous ! Mais attention, il faudra faire vite car ces codes promo sont à quantité limitée. On vous conseille de préparer votre panier dès à présent !

Pour rappel, voici la liste des codes valables à partir du 1er juin à 00h01 :

3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03

6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06

11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11

20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30

50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50

65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS60

Habituellement en vente à 351 €, la Xiaomi Redmi Pad 2 Pro est affichée à 220,81€. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code PHDFRS30 à renseigner dans le panier, vous avez 30 € de réduction supplémentaire dès 209 € d’achat. La tablette passe donc à 190,81 €. En plus, la livraison est gratuite et ultra rapide. C’est une affaire !

Quelles sont les caractéristiques de la Xiaomi Redmi Pad 2 Pro ?

La Xiaomi Redmi Pad 2 Pro est une tablette puissante qui ne manque pas d’atouts. Sous le capot, on retrouve la performante puce Snapdragon 7s Gen 4 couplée à 6 Go de RAM. Grâce à cette configuration, vous profitez d’une expérience fluide, même avec des applications exigeantes. Elle embarque également un espace de stockage de 128 Go pour conserver vos précieux contenus directement dans la tablette.

L’écran n’est pas en reste. La Xiaomi Redmi Pad 2 Pro est dotée d’une grande dalle de 12,1 pouces qui profite d’une résolution de 2,5K (2560 x 1600 pixels), et d’un taux de rafraîchissement capable d’atteindre les 120 Hz. Les images sont brillantes avec plus de 1 milliard de couleurs. C’est donc un modèle parfaitement adapté pour regarder vos séries préférées sur les plateformes de streaming préférées (Netflix, Disney+, Prime Video…).

Enfin, autre gros point fort de la Xiaomi Redmi Pad 2 Pro : sa batterie de 12 000 mAh qui vous offre jusqu’à 14 heures de lecture vidéo.