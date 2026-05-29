Galaxy Watch : Samsung sur le point de sortir un modèle de montre connectée auquel on ne s’attendait pas

Les nouvelles montres connectées de Samsung pour l'année 2026 viennent de fuiter. Une certaine Galaxy Watch 9 Classic attire tout particulièrement notre attention.

samsung galaxy watch 8

On se rapproche doucement du grand événement d'annonce Galaxy Unpacked, prévu pour le mois de juillet prochain. À cette occasion, Samsung va présenter une ribambelle de nouveaux produits. Si les smartphones pliables occuperont une part importante de l'attention, les nouvelles montres connectées de la marque devraient aussi attirer la lumière.

Quels modèles va lancer Samsung cette année ? Nous le savons déjà grâce à une fuite repérée par Android Authority dans le code d'une récente mise à jour de l'application Google Wear OS. Il y est en effet mention de trois Galaxy Watch à venir prochainement, mentionnées sous les noms de code “fresh9”, “wise9” et “projectv2”. Et puisqu'on connaît aussi les noms de code des précédentes montres connectées commercialisées par Samsung, nous sommes en mesure de savoir à quoi se réfèrent ces appellations.

Une fonction exclusive des Pixel Watch 4 arrive sur les Galaxy Watch 9 ?

Fresh 9 se réfère à la Galaxy Watch 9 standard, comme Fresh 8 se rapportait à la Galaxy Watch 8 de base. Jusqu'ici, pas de surprise. Wise 9 est clairement une Galaxy Watch 9 Classic, puisque Wise 8 était le nom de code de la Galaxy Watch 8 Classic. Cette révélation est déjà plus surprenante. On ne s'attendait pas forcément au lancement d'un tel modèle cette année. Samsung nous a habitués à sortir une déclinaison Classic de ses smartwatches tous les deux ans (Galaxy Watch 4 Classic en 2021, Galaxy Watch 6 Classic en 2023 et Galaxy Watch 8 Classic en 2025). On pouvait donc anticiper l'arrivée d'une Galaxy Watch 10 Classic l'année prochaine, mais pas d'une Galaxy Watch 9 Classic en 2026 comme cela semble être le cas.

Enfin, Project V2 est très certainement la Galaxy Watch 2 Ultra, qui était elle attendue, deux ans après la sortie de la première Galaxy Watch Ultra. Cette montre connectée premium serait équipée de la nouvelle puce Snapdragon Wear Elite de Qualcomm et pourrait offrir une compatibilité 5G. Les prochaines Galaxy Watch supporteraient la fonction “Lever le bras pour parler”, que nous avons déjà vue à l'œuvre sur les Pixel Watch 4 de Google, mais cette information reste à confirmer.


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