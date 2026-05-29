One UI 9 : Samsung copie l’une des fonctions les plus utiles de l’application Téléphone d’iOS

La bêta de One UI 9, la future version de la surcouche de Samsung, dévoile une nouveauté qui concerne l’application Téléphone. Et si vous êtes un peu familier de l’écosystème d’Apple, vous constaterez qu’elle n’est pas sans rappeler l’une des fonctions les plus utiles d’iOS.

C’est bien connu, les constructeurs de smartphones se copient les uns les autres. Et si Samsung a pour habitude de se moquer d’Apple, la firme sud-coréenne n’est pas la dernière à s’inspirer du géant de Cupertino (et la réciproque est vraie) : guerre des brevets, grosses mises à jour, partenariat bancaire… Les exemples qui en témoignent ne manquent pas.

Le dernier en date concerne l’une des options d’appels les plus pratiques d’iOS. Google est déjà sur le coup pour tous les propriétaires de smartphones sous Android 16 utilisant Google Phone comme application par défaut. Mais Samsung semble vouloir prendre les devants et développer sa solution maison pour One UI 9.

Samsung s’inspire de la fonction d’appel la plus pratique des iPhone pour One UI 9

Cette fameuse fonction dont disposent les iPhone et que Samsung et Google envient vraisemblablement à Apple, c’est la capacité de l’historique d’appels à afficher ceux issus d’autres applications, telles que WhatsApp, Google Meet, Telegram ou Messenger, en plus des appels classiques.

D’après les captures d’écran partagées par nos confrères de SamMobile, la bêta de One UI 9 introduit cette fonctionnalité d’appel bien pratique. Pour le moment, elle serait limitée aux appels passés via WhatsApp ou Google Meet, mais Samsung étendra probablement la prise en charge d’autres applications.

Cette fonction pourrait s’avérer d’autant plus pratique sur les smartphones Galaxy que sur les iPhone : elle pourrait éviter aux utilisateurs de se faire gronder par Now Brief s’ils n’appellent pas suffisamment leurs proches – alors qu’ils utilisent simplement une application tierce.

Mais vous pourriez très bien ne pas vouloir que votre application Téléphone centralise les journaux d’appels de vos autres applications. Cela tombe bien, c’est optionnel. Pour désactiver l’historique des autres applications, il suffirait de se rendre dans les Paramètres de l’application Téléphone (les trois points) et d’appuyer sur Autres paramètres d’appel puis Autres applications d’appel.