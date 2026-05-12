JBL rend officielle la série JBL Live 4 : des écouteurs conçus pour une expérience complète et sur mesure encore plus fluide

JBL a officialisé sa nouvelle série d’écouteurs avec boîtier Smart Charging Case : la gamme JBL Live 4. Caractéristiques principales, prix, nouveautés… Voici ce qu’il faut retenir des trois modèles qui la composent.

JBL a présenté toute une salve de nouveaux produits. Parmi eux figure sa nouvelle série d’écouteurs : les JBL Live 4. Composée de trois versions (Buds, Beam et Flex), elle entend proposer aux utilisateurs une expérience complète, immersive et sur mesure conçue pour les accompagner au quotidien.

Fonctionnalités plus intelligentes, son amélioré, réduction de bruit optimisée, utilisation encore plus intuitive… Voici tout ce qu’il faut savoir sur les trois paires d’écouteurs qui composent la nouvelle série JBL Live 4.

Une expérience complète et sur mesure pour le quotidien

Si vous êtes un lecteur fidèle de nos colonnes ou un fan de JBL, vous vous serez peut-être aperçus en lisant nos articles sur les différents produits que la marque vient de présenter que JBL a conçu ces appareils autour de plusieurs piliers, tels que le quotidien – où que l’on soit –, la personnalisation et la qualité audio améliorée.

La nouvelle série JBL Live 4 ne fait pas exception. Pour ce qui est de la personnalisation, il suffit de voir la variété de coloris proposés, mais surtout les trois formes : Beam, Buds et Flex. De plus, la nouvelle génération de Smart Charging Case qui les accompagne est encore plus performante et autonome : l’écran est plus grand et l’interface a été remaniée (et peut elle-même être personnalisée) pour rendre l’expérience encore plus intuitive. Les contrôles par glissement permettent de consulter ses notifications, d’ajuster l’égaliseur ou de passer les morceaux. De plus, l’écran d’accueil peut accueillir les fonctions les plus utilisées.

Quant à la qualité audio, elle a elle aussi été améliorée : les basses sont plus profondes, la restitution plus clair et précise grâce aux nouveaux transducteurs haute fidélité. Ça, c’est pour le volet matériel. Mais la partie logicielle n’a pas non plus été négligée : réduction de bruit active (ANC) améliorée grâce à de nouveaux algorithmes qui atténuent les bruits de fond, technologie 6-Mic Perfect Calls 2.0 et algorithme IA pour des appels plus que jamais optimisés.

Une fiche technique très similaire pour les trois versions

Les trois paires d’écouteurs de la nouvelle série JBL Live 4 partagent quasiment la même fiche technique :

Ils bénéficient du son JBL Signature : ils sont certifiés Hi-Res Audio, profitent des fonctions JBL Spatial Sound et Personi-Fi 3.0, de l’amplification sonore personnalisée, ainsi que du Low Volume EQ.

Ils profitent également d’une réduction de bruit renforcée grâce au true Adaptive Noise Cancelling 2.0 à 4 micros et à la fonction Smart Talk

La qualité audio des appels se voit aussi améliorée grâce à la technologie 6-Mic Perfect Calls 2.0 s’appuyant sur un algorithme entraîné par IA, à l’égaliseur d’appel et à l’optimiseur de niveau sonore.

Les trois modèles sont également compatibles avec la recharge sans fil sur leur Smart Charging Case et 10 minutes de charge suffit à récupérer 4 heures d’écoute.

Que ce soit les Buds, les Beam ou les Flex : tous sont compatibles avec l’application JBL Headphones et possèdent un Smart Charging Case dernière génération fonctionnant sous JBL Smart OS 3.0. Quant aux commandes, elles sont personnalisables.

Ce qui différencie les trois versions, c’est avant tout leur forme – et par conséquent le style de port. Et cela a une incidence sur l’autonomie. Voyons cela dans le détail.

Une différence de forme et d’autonomie

Les JBL Live Buds 4 sont des écouteurs intra-auriculaires dotés d’embouts en silicone. Ils embarquent un transducteur dynamique de 10 mm et possèdent une autonomie de 32 heures lorsque le Bluetooth et l’ANC sont activés (contre 40 heures lorsqu’ils sont désactivés).

Les JBL Live Beam 4 sont également des écouteurs intra-auriculaires équipés d’embouts en silicone, mais ils possèdent une tige – ils offrent ainsi un bon maintien isolant. Ils embarquent aussi un transducteur dynamique de 10 mm. En revanche, leur autonomie est plus importante : 40 heures quand le Bluetooth et l’ANC sont activés (48 heures lorsqu’ils ne le sont pas).

Enfin, les JBL Live Flex 4 sont des écouteurs semi-ouverts à tige. Le transducteur dynamique fait ici 12 mm et l’autonomie se situe à mi-chemin de celle des Buds et des Beam : 35 heures avec ANC et Bluetooth activés (50 heures quand ils sont désactivés).

Les JBL Live Buds 4, JBL Live Beam 4 et JBL Live Flex 4 sont tous déclinés en 7 coloris : noir, bleu, argent, champagne, vert, violet et orange. Ces trois modèles sont également proposés au même prix : 199 €.