Switch 2 : Nintendo refuse de s’aligner sur l’explosion des prix de la RAM et gèle ses tarifs (pour le moment)

Lorsque la Nintendo Switch 2 est sortie l’an dernier, nombreux sont les joueurs à avoir déploré son prix. Mais avec la crise de la RAM, une augmentation semble, de prime abord, inéluctable. Toutefois, ce ne serait pas dans les plans immédiats de la firme nippone. Vous pouvez donc être rassurés si vous planifiez de (vous) offrir cette console : rien ne sert de vous précipiter… pour le moment du moins.

Switch-2

La crise de la RAM, majoritairement due à la demande insatiable des serveurs dédiés à l’IA, fait trembler le marché de l’électronique – et, par conséquent, les consommateurs également. La flambée des prix affecte non seulement la mémoire – ce qui provoque même le retour d’une ancienne génération de RAM mise au placard depuis des lustres, mais aussi les SSD et les disques durs.

Un vent de panique souffle chez les différents constructeurs, notamment chez Samsung qui avait organisé une rencontre en urgence avec Micron lors du CES 2026 pour sécuriser l’approvisionnement en RAM du Galaxy S26 et surtout contenir son prix. Mais il y a une marque qui semble tenir bon dans la tempête et c’est Nintendo. Ainsi, bonne nouvelle : le prix de la Switch 2 ne devrait pas augmenter, dans l’immédiat en tout cas.

Lire aussi – La Switch est la console la plus vendue de tous les temps pour Nintendo, toute catégorie confondue

Le prix de la Switch 2 ne devrait pas augmenter malgré la crise de la RAM, pour le moment du moins

Big N n’a pas de totem d’immunité contre l’explosion du prix de la RAM, ni contre celle du tarif du stockage. De récents rapports laissent entendre que la Switch 2 pourrait donc devenir plus onéreuse. Mais, pour le moment, ce n’est pas à l’ordre du jour pour la firme nippone – même si elle a déjà admis que c’était l’un des scénarios possibles selon l’évolution du marché.

Si la tendance risque d’être à la hausse des prix pour les divers appareils électroniques – et notamment les smartphones –, Nintendo ne l’envisagerait qu’en dernier recours. En effet, le président de l’entreprise, Shuntaro Furukawa, ne souhaite pas « être excessivement influencé par la hausse des coûts de la RAM » et l’éventuelle augmentation serait, selon les propos relayés par nos confrères d’Android Headlines, « déterminée de manière globale, en tenant compte non seulement de la rentabilité, mais aussi de l’adoption de la plateforme, des tendances de vente et des conditions du marché. »

Si d’aucuns considèrent qu’il s’agit là de l’annonce subtile d’une augmentation prochaine, ces déclarations sont plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs : les ventes de la Switch 2 se portant très bien, ce n’est pas cela qui encouragera Big N à accroître ses tarifs. Ce n’est pas plus mal, quand on sait que cette seconde génération est plus onéreuse que ne l’était sa prédécesseuse à sa sortie.

En résumé, Nintendo privilégierait une approche attentiste, afin de ne pas augmenter le tarif de la Switch 2 au cas où la crise de la RAM s’avérerait temporaire. Mais reste à savoir combien de temps la firme parviendra à contenir l’augmentation des composants, pour ne pas la répercuter sur le prix de son nouveau matériel. Seul l’avenir nous le dira


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Pixel 10a est officiel, voici le design et la date de sortie du nouveau smartphone abordable de Google

Google s’est contenté d’une courte vidéo pour annoncer la date de sortie officielle du Pixel 10a. Celle-ci ne donne aucune indication sur la fiche technique du smartphone, mais semble assurer…

Fallout saison 2 : que cache la scène post-générique du dernier épisode ?

La saison 2 de Fallout est terminée. En plus des événements explosifs de la conclusion, une mystérieuse scène post-générique nous donne des indices sur la suite. On vous explique. Adaptée…

Spotify : le nouvel affichage des paroles est disponible pour tout le monde… enfin presque

Spotify a officialisé le déploiement de sa nouvelle interface dédiée aux paroles de chansons. Celles-ci sont désormais situées directement sous la couverture de l’album, et non dans un volet dédié….

Vous attendiez la Steam Machine avec impatience ? Vous allez être déçu

Valve nous reparle de sa Steam Machine, attendue par beaucoup pour devenir leur console de salon ultime. Malheureusement, ce n’est pas pour nous annoncer une bonne nouvelle. C’était en fin…

NVIDIA dit que cette mise à jour de Windows 11 ruine les graphismes de vos jeux

Depuis janvier, Windows 11 enchaîne les mises à jour problématiques. Désormais, les joueurs sur PC subissent des bugs graphiques en pleine partie. NVIDIA pointe du doigt un patch précis qui…

Le HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro transforme votre routeur en objet de décoration

HUAWEI lance en France le WiFi Mesh X3 Pro, son nouveau routeur WiFi 7 avec antenne transparente. Au programme : un design révolutionnaire qui en fait un véritable objet déco,…

Certains iPhone rencontrent de graves bugs après la mise à jour iOS 26.2.1

La dernière mise à jour d’iOS ne se passe pas comme prévu pour certains utilisateurs. Depuis l’installation de la version 26.2.1, plusieurs iPhone rencontrent des problèmes sérieux. Entre les applis…

YouTube : le doublage automatique par IA gagne plusieurs nouveautés pour briser la barrière de la langue

Après deux ans de test, YouTube a déployé sa fonction de doublage automatique par IA. Cette option rencontre son public : en décembre dernier, plus de six millions de spectateurs…

Le mode Isolement de l’iPhone est vraiment infranchissable, même le FBI ne parvient pas à le casser

Le FBI a échoué à accéder aux données de l’iPhone d’une journaliste qui avait activé le mode Isolement d’iOS. On vous rappelle comment il fonctionne, et comment l’activer sur votre…

Le Pixel 10a se révèle sous toutes ses coutures, avec une surprise au niveau des couleurs

De nouvelles images du Pixel 10a viennent nous révéler un coloris violet-bleu et quelques détails sur le design du smartphone. Les fuites s’intensifient concernant le Pixel 10a. Nous avions eu…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.