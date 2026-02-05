Switch 2 : Nintendo refuse de s’aligner sur l’explosion des prix de la RAM et gèle ses tarifs (pour le moment)

Lorsque la Nintendo Switch 2 est sortie l’an dernier, nombreux sont les joueurs à avoir déploré son prix. Mais avec la crise de la RAM, une augmentation semble, de prime abord, inéluctable. Toutefois, ce ne serait pas dans les plans immédiats de la firme nippone. Vous pouvez donc être rassurés si vous planifiez de (vous) offrir cette console : rien ne sert de vous précipiter… pour le moment du moins.

La crise de la RAM, majoritairement due à la demande insatiable des serveurs dédiés à l’IA, fait trembler le marché de l’électronique – et, par conséquent, les consommateurs également. La flambée des prix affecte non seulement la mémoire – ce qui provoque même le retour d’une ancienne génération de RAM mise au placard depuis des lustres, mais aussi les SSD et les disques durs.

Un vent de panique souffle chez les différents constructeurs, notamment chez Samsung qui avait organisé une rencontre en urgence avec Micron lors du CES 2026 pour sécuriser l’approvisionnement en RAM du Galaxy S26 et surtout contenir son prix. Mais il y a une marque qui semble tenir bon dans la tempête et c’est Nintendo. Ainsi, bonne nouvelle : le prix de la Switch 2 ne devrait pas augmenter, dans l’immédiat en tout cas.

Le prix de la Switch 2 ne devrait pas augmenter malgré la crise de la RAM, pour le moment du moins

Big N n’a pas de totem d’immunité contre l’explosion du prix de la RAM, ni contre celle du tarif du stockage. De récents rapports laissent entendre que la Switch 2 pourrait donc devenir plus onéreuse. Mais, pour le moment, ce n’est pas à l’ordre du jour pour la firme nippone – même si elle a déjà admis que c’était l’un des scénarios possibles selon l’évolution du marché.

Si la tendance risque d’être à la hausse des prix pour les divers appareils électroniques – et notamment les smartphones –, Nintendo ne l’envisagerait qu’en dernier recours. En effet, le président de l’entreprise, Shuntaro Furukawa, ne souhaite pas « être excessivement influencé par la hausse des coûts de la RAM » et l’éventuelle augmentation serait, selon les propos relayés par nos confrères d’Android Headlines, « déterminée de manière globale, en tenant compte non seulement de la rentabilité, mais aussi de l’adoption de la plateforme, des tendances de vente et des conditions du marché. »

Si d’aucuns considèrent qu’il s’agit là de l’annonce subtile d’une augmentation prochaine, ces déclarations sont plutôt une bonne nouvelle pour les consommateurs : les ventes de la Switch 2 se portant très bien, ce n’est pas cela qui encouragera Big N à accroître ses tarifs. Ce n’est pas plus mal, quand on sait que cette seconde génération est plus onéreuse que ne l’était sa prédécesseuse à sa sortie.

En résumé, Nintendo privilégierait une approche attentiste, afin de ne pas augmenter le tarif de la Switch 2 au cas où la crise de la RAM s’avérerait temporaire. Mais reste à savoir combien de temps la firme parviendra à contenir l’augmentation des composants, pour ne pas la répercuter sur le prix de son nouveau matériel. Seul l’avenir nous le dira…