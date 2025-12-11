Bonne nouvelle, ces deux immenses classiques de la Nintendo 64 vont bientôt rejoindre le catalogue du Nintendo Switch Online

Nintendo vient d'annoncer l'arrivée prochaine de deux jeux de plateformes emblématiques de la Nintendo 64 dans son catalogue Switch Online. Si vous voulez vous rappeler la belle époque ou si vous avez toujours voulu découvrir les classiques du genre, c'est le moment ou jamais.

Depuis son lancement il y a quelques années, le Nintendo Switch Online n'a eu de cesse d'agrandir son catalogue rétro, pour le plus grand bonheur des nostalgiques comme des néophytes. On ne compte plus le nombre de jeux cultes désormais disponibles pour tous les abonnés, de Golden Eye 007 à bon nombre de Zelda rétro. Ce mois-ci, la Nintendo 64 sera de nouveau mise à l'honneur cette fois avec deux jeux de plateforme qui ont marqué leur époque et le genre.

Le premier d'entre eux est un grand classique d'Ubisoft, bien avant que le développeur ne se mette en tête de créer de gigantesques open world à différentes période de l'histoire. Il s'agit de Rayman 2 : The Great Escape, le jeu qui a grandement aidé à populariser la licence et à installer Ubisoft comme un grand nom du jeu vidéo. Il faut dire que celui-ci était apportait un grand bouleversement par rapport à son prédécesseur : il est celui qui a signé le passage de la licence à la 3D.

Le Nintendo Switch Online accueille deux platformers cultes de la Nintendo 64

Le second jeu est un autre classique d'Ubisoft, ainsi qu'un autre jeu tiré de l'imagination de Michel Ancel. Tonix Trouble est également sorti en 1999 et propose à ses joueurs d'incarner un alien du nom d'Ed, qui a la capacité de se transformer en super alien dès lors qu'il mange du popcorn. L'ambiance était différente à l'époque, dans les bureaux d'Ubisoft.

Les deux titres seront disponibles dans le Nintendo Switch Online à partir du 16 décembre prochain. Pour rappel, il faut avoir souscrit à l'offre Pack additionnel pour avoir accès au catalogue de jeux Nintendo 64. En ce moment, l'abonnement est à seulement 3,94€ par mois. Vous savez déjà quoi faire de vos fêtes de Noël.