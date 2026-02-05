Certains iPhone rencontrent de graves bugs après la mise à jour iOS 26.2.1

La dernière mise à jour d’iOS ne se passe pas comme prévu pour certains utilisateurs. Depuis l’installation de la version 26.2.1, plusieurs iPhone rencontrent des problèmes sérieux. Entre les applis qui plantent et le réseau qui disparaît, l’inquiétude grandit.

Depuis le lancement d’iOS 26, Apple déploie régulièrement des mises à jour pour corriger les défauts de jeunesse de son système. En novembre dernier, iOS 26.2 apportait plusieurs nouveautés comme un effet Liquid Glass plus personnalisable, des scores de sommeil ajustés, des alertes de sécurité renforcées ou encore des raccourcis dans Apple News. Cette version s’inscrivait dans la continuité d’iOS 26.1, déjà chargée de correctifs techniques et d’optimisations. La mise à jour 26.2.1, arrivée plus discrètement début février, devait quant à elle stabiliser l’ensemble.

iOS 26.2.1 a été lancée sans annonce majeure. Elle inclut notamment le support de l’AirTag 2, ainsi que des ajustements internes censés améliorer la stabilité. Mais très vite, des témoignages ont émergé sur Reddit et les forums officiels d’Apple. Plusieurs utilisateurs rapportent ainsi que leurs iPhone sont devenus instables après l’installation. Les symptômes varient, mais les plaintes reviennent en boucle : des applications qui se ferment sans raison, impossibilité de se connecter au réseau mobile, autonomie en chute libre.

La mise à jour iOS 26.2.1 fait disparaître le réseau et ruine l’autonomie de certains iPhone

Selon MacObserver, de nombreux bugs sont signalés après l’installation d’iOS 26.2.1. Des utilisateurs d’iPhone se plaignent de la disparition soudaine des onglets Safari, y compris ceux en navigation privée. D’autres notent que leurs favoris Apple Maps ont été effacés sans explication. Face ID devient lent ou échoue, y compris dans certaines applications tierces. Les contrôles domotiques via HomeKit ne répondent plus correctement depuis le centre de contrôle. Enfin, plusieurs modèles comme l’iPhone 17 Pro Max souffrent d’un drain de batterie important, rendant l’appareil difficile à utiliser au quotidien.

Le nombre de cas reste limité, mais les témoignages se multiplient. Certains utilisateurs indiquent que leurs iPhone sont devenus pratiquement inutilisables après la mise à jour. Pour l’instant, Apple n’a pas réagi publiquement à cette situation. En attendant un éventuel correctif, il est conseillé de ne pas installer iOS 26.2.1 si ce n’est pas encore fait.