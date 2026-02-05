Certains iPhone rencontrent de graves bugs après la mise à jour iOS 26.2.1

La dernière mise à jour d’iOS ne se passe pas comme prévu pour certains utilisateurs. Depuis l’installation de la version 26.2.1, plusieurs iPhone rencontrent des problèmes sérieux. Entre les applis qui plantent et le réseau qui disparaît, l’inquiétude grandit.

apple iphone 17 pro max test

Depuis le lancement d’iOS 26, Apple déploie régulièrement des mises à jour pour corriger les défauts de jeunesse de son système. En novembre dernier, iOS 26.2 apportait plusieurs nouveautés comme un effet Liquid Glass plus personnalisable, des scores de sommeil ajustés, des alertes de sécurité renforcées ou encore des raccourcis dans Apple News. Cette version s’inscrivait dans la continuité d’iOS 26.1, déjà chargée de correctifs techniques et d’optimisations. La mise à jour 26.2.1, arrivée plus discrètement début février, devait quant à elle stabiliser l’ensemble.

iOS 26.2.1 a été lancée sans annonce majeure. Elle inclut notamment le support de l’AirTag 2, ainsi que des ajustements internes censés améliorer la stabilité. Mais très vite, des témoignages ont émergé sur Reddit et les forums officiels d’Apple. Plusieurs utilisateurs rapportent ainsi que leurs iPhone sont devenus instables après l’installation. Les symptômes varient, mais les plaintes reviennent en boucle : des applications qui se ferment sans raison, impossibilité de se connecter au réseau mobile, autonomie en chute libre.

La mise à jour iOS 26.2.1 fait disparaître le réseau et ruine l’autonomie de certains iPhone

Selon MacObserver, de nombreux bugs sont signalés après l’installation d’iOS 26.2.1. Des utilisateurs d’iPhone se plaignent de la disparition soudaine des onglets Safari, y compris ceux en navigation privée. D’autres notent que leurs favoris Apple Maps ont été effacés sans explication. Face ID devient lent ou échoue, y compris dans certaines applications tierces. Les contrôles domotiques via HomeKit ne répondent plus correctement depuis le centre de contrôle. Enfin, plusieurs modèles comme l’iPhone 17 Pro Max souffrent d’un drain de batterie important, rendant l’appareil difficile à utiliser au quotidien.

Le nombre de cas reste limité, mais les témoignages se multiplient. Certains utilisateurs indiquent que leurs iPhone sont devenus pratiquement inutilisables après la mise à jour. Pour l’instant, Apple n’a pas réagi publiquement à cette situation. En attendant un éventuel correctif, il est conseillé de ne pas installer iOS 26.2.1 si ce n’est pas encore fait.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Pixel 10a est officiel, voici le design et la date de sortie du nouveau smartphone abordable de Google

Google s’est contenté d’une courte vidéo pour annoncer la date de sortie officielle du Pixel 10a. Celle-ci ne donne aucune indication sur la fiche technique du smartphone, mais semble assurer…

Fallout saison 2 : que cache la scène post-générique du dernier épisode ?

La saison 2 de Fallout est terminée. En plus des événements explosifs de la conclusion, une mystérieuse scène post-générique nous donne des indices sur la suite. On vous explique. Adaptée…

Switch 2 : Nintendo refuse de s’aligner sur l’explosion des prix de la RAM et gèle ses tarifs (pour le moment)

Lorsque la Nintendo Switch 2 est sortie l’an dernier, nombreux sont les joueurs à avoir déploré son prix. Mais avec la crise de la RAM, une augmentation semble, de prime…

Spotify : le nouvel affichage des paroles est disponible pour tout le monde… enfin presque

Spotify a officialisé le déploiement de sa nouvelle interface dédiée aux paroles de chansons. Celles-ci sont désormais situées directement sous la couverture de l’album, et non dans un volet dédié….

Vous attendiez la Steam Machine avec impatience ? Vous allez être déçu

Valve nous reparle de sa Steam Machine, attendue par beaucoup pour devenir leur console de salon ultime. Malheureusement, ce n’est pas pour nous annoncer une bonne nouvelle. C’était en fin…

NVIDIA dit que cette mise à jour de Windows 11 ruine les graphismes de vos jeux

Depuis janvier, Windows 11 enchaîne les mises à jour problématiques. Désormais, les joueurs sur PC subissent des bugs graphiques en pleine partie. NVIDIA pointe du doigt un patch précis qui…

Le HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro transforme votre routeur en objet de décoration

HUAWEI lance en France le WiFi Mesh X3 Pro, son nouveau routeur WiFi 7 avec antenne transparente. Au programme : un design révolutionnaire qui en fait un véritable objet déco,…

YouTube : le doublage automatique par IA gagne plusieurs nouveautés pour briser la barrière de la langue

Après deux ans de test, YouTube a déployé sa fonction de doublage automatique par IA. Cette option rencontre son public : en décembre dernier, plus de six millions de spectateurs…

Le mode Isolement de l’iPhone est vraiment infranchissable, même le FBI ne parvient pas à le casser

Le FBI a échoué à accéder aux données de l’iPhone d’une journaliste qui avait activé le mode Isolement d’iOS. On vous rappelle comment il fonctionne, et comment l’activer sur votre…

Le Pixel 10a se révèle sous toutes ses coutures, avec une surprise au niveau des couleurs

De nouvelles images du Pixel 10a viennent nous révéler un coloris violet-bleu et quelques détails sur le design du smartphone. Les fuites s’intensifient concernant le Pixel 10a. Nous avions eu…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.