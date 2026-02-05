YouTube : le doublage automatique par IA gagne plusieurs nouveautés pour briser la barrière de la langue

Après deux ans de test, YouTube a déployé sa fonction de doublage automatique par IA. Cette option rencontre son public : en décembre dernier, plus de six millions de spectateurs quotidiens auraient regardé au moins dix minutes de contenu doublé par IA. Mais la plateforme ne compte pas s’arrêter là : elle annonce plusieurs nouveautés, les voici.

YouTube appartenant à Google, il était évident que l’IA s’inviterait sur la plateforme. Au-delà des vidéos générées par IA qui l’envahissent, YouTube teste depuis quelque temps différentes fonctions alimentées par cette technologie : outil de recherche, amélioration automatique des vidéos, flux personnalisé dopé par un chatbot IA…

Mais il existe également des options propulsées par IA qui ont passé leur baptême du feu et se retrouvent désormais déployées auprès du grand public. C’est notamment le cas du doublage automatique par IA depuis septembre dernier, après deux ans de phase pilote. Mais YouTube ne compte pas s’arrêter là : la plateforme a annoncé plusieurs nouveautés. Les voici.

YouTube améliore sa fonction de doublage automatique par IA

Premièrement, YouTube étend la capacité multilingue de son outil de doublage audio : ce sont maintenant 27 langues qui sont prises en charge. Cette fonction permet aux créateurs d’élargir leur audience, mais elle offre également aux utilisateurs un choix plus important de contenus à consommer. Ajoutons qu’il s’agit d’une option : les YouTubeurs peuvent la désactiver complètement ou fournir leurs propres doublages.

C’est sur la base de votre historique de visionnage que YouTube détermine la langue par défaut des vidéos. Mais vous pourriez vouloir regarder cette vidéo d’un créateur anglais en italien pour parfaire votre apprentissage de la langue de Dante. Pour ce faire, vous n’avez qu’à lancer la vidéo doublée automatiquement en français, appuyer sur l’icône en forme d’engrenage, cliquer sur Piste audio puis de sélectionner la langue désirée si elle est disponible.

Sinon, YouTube propose une nouvelle option pour sélectionner la (ou les) langue dans laquelle vous préférez regarder les vidéos. Baptisée Langues préférées, voici comment y accéder : cliquez sur votre profil, puis sur Paramètres, sélectionnez l’onglet Lectures et performances. L’option se trouve dans la section Langue : vous n’avez plus qu’à cliquer sur Ajouter ou modifier des langues et cocher vos langues de prédilection dans le menu déroulant.

Ce réglage est disponible sur Android, iOS et sur le web et s’applique aussi bien aux titres, qu’aux descriptions et, surtout, aux doublages audio. Évidemment, comme le souligne Neowin, celui-ci ne s’applique qu’aux vidéos qui ne sont pas déjà accessibles dans l’une de vos langues préférées.

Toutefois, puisqu’il s’agit d’IA, le doublage peut faire perdre à la vidéo le ton spécifique que lui avait conféré son auteur, en termes d’intensité, d’émotion ou d’ambiance sonore. C’est pourquoi, YouTube déploie une technologie présentée lors de l’événement Made by YouTube en 2024 : la fonctionnalité Expressive Speech. Elle est disponible sur toutes les chaînes, dans 8 langues : allemand, anglais, espagnol, français, hindi, indonésien, italien et portugais.

Parallèlement, YouTube expérimente deux autres fonctions : la synchronisation labiale (Lip Sync) pour améliorer le ressenti des vidéos doublées, ainsi qu’un filtrage automatique intelligent des vidéos qui ne devraient pas être doublées, telles que les clips musicaux ou vlogs silencieux, afin de conserver leur authenticité. Et parce que l'IA n'a pas que du positif, on ne cesse de le rappeler, YouTube s'engage à lutter contre les contenus de type « bouillie IA », mais également contre les deepfakes, grâce à de nouveaux outils.