Fallout saison 2 : que cache la scène post-générique du dernier épisode ?

La saison 2 de Fallout est terminée. En plus des événements explosifs de la conclusion, une mystérieuse scène post-générique nous donne des indices sur la suite. On vous explique.

Adaptée de la célèbre saga de jeux vidéo post-apocalyptiques signée Bethesda, la série Fallout sur Prime Video est un grand succès. Sa saison 2 s'est terminée le 4 février 2026 par la diffusion de l'épisode 8, et une saison 3 est déjà confirmée. L'heure est donc au décorticage du moindre indice permettant de deviner ce que nous réserve la suite des aventures de Lucy, la Goule et Maximus. Attention, nous allons allégrement divulgâcher la fin de la saison, et même des éléments clés des jeux Fallout. Vous voilà prévenu.

Avant de passer à la scène post-générique, rappelons l'élément le plus important du dernier épisode. Quand la Goule trouve enfin le lieu où seraient conservés les corps cryogénisés de sa femme et sa fille, il constate que les machines sont vides. En revanche, il tombe sur une carte postale où l'épouse a écrit “Le Colorado était une bonne idée“. La saison 3 de Fallout pourrait donc se passer au Colorado, du moins en partie.

Voici ce que contient la scène post-générique du dernier épisode de Fallout saison 2

Dans la plus pure tradition des films Marvel, la saison 2 de Fallout récompense les patients qui sont allés au bout du générique de fin. Une scène s'ouvre alors et l'on voit Dane retrouver Quintus, visiblement décidé à exterminer la Confrérie de l'Acier dont il fait partie. Dane lui tend des plans montrant un robot géant appelé Liberty Prime Alpha. Ce nom parle à celles et ceux qui ont joué à Fallout 3 et Fallout 4.

Liberty Prime est une arme de destruction massive sur laquelle les États-Unis travaillent avant la guerre. Mais faute de moyens et d'une source d'énergie suffisante, le projet est abandonné. Lors des événements de Fallout 3, le chef de la Confrérie de l’Acier le construit et s'en sert pour lutter contre l'Enclave, l'antagoniste du jeu. Dans Fallout 4, Liberty Prime revient et c'est au joueur de choisir s'il fera combattre le robot contre l'Institut, la faction ennemie. Plus qu'à attendre la saison 3 de Fallout pour savoir comment il sera utilisé.