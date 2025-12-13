La crise de la RAM s’intensifie : inquiet pour le prix du Galaxy S26, Samsung va négocier en urgence avec Micron

Panique à bord chez Samsung. Face à la crise de la RAM et l'annonce de la disparition de Crucial, le géant sud-coréen aurait organisé une rencontre en urgence avec Micron au CES 2026 pour sécuriser l'approvisionnement et contenir le prix du Galaxy S26.

Coup de tonnerre sur le marché des semi-conducteurs : Micron a annoncé la disparition de sa célèbre filiale grand public, Crucial. Alors que le marché de la RAM est déjà sous haute tension, la société choisit de réserver ses ressources pour un segment en plein expansion – et plus lucratif – : les serveurs IA. Une décision qui alimente le cercle vicieux déjà bien en place entre pénurie et flambée des prix.

Ce tremblement de terre sur le marché du hardware inquiète aussi un géant de la tech : Samsung. L’entreprise sud-coréenne souhaite organiser une rencontre urgente entre le président de la division Electronics, TM Roh, et le CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, lors du CES 2026 pour sécuriser l’approvisionnement en DRAM de ses futurs smartphones Galaxy S26.

Les salons comme le CES sont rarement le théâtre de négociations urgentes, mais l’édition 2026 pourrait faire exception pour Samsung et Micron. C’est un fait : la forte demande des serveurs IA a accentué cette pénurie et a fait exploser les prix de la mémoire, ce qui a des répercussions directes sur les produits grand public, tels que les smartphones.

C’est pourquoi, dans ce contexte tendu, la disparition de Crucial tout juste officialisée par Micron qui souhaite se dédier à l’IA suscite chez Samsung la crainte d’un approvisionnement insuffisant et à un prix prohibitif pour la DRAM mobile LPDDR5X. Or c’est sur cette mémoire ultra-rapide que Samsung a décidé de parier pour ses futurs produits, et a fortiori pour ses prochains flagships de la gamme Galaxy S26.

Selon nos confrères d’Android Headlines, le prix de la DRAM LPDDR5X est passé de 30 $ à 70 $ en moins d’un an. De plus, les contrats signés entre les grands fournisseurs comme Micron et la division mémoire de Samsung ne sont plus des contrats à long terme mais trimestriels. Cette situation avantage les fournisseurs qui peuvent rapidement tirer parti des augmentations, alors que l’approvisionnement se fait plus onéreux et incertain pour des divisions comme Mobile eXperience (MX) de Samsung.

Alors que le constructeur sud-coréen avait déjà revu sa copie pour le Galaxy S26 – également à cause du positionnement tarifaire de l’iPhone 17 d’Apple –, ces ajustements pourraient ne pas suffire à amortir la hausse par rapport à la génération précédente. L’objectif de cette entrevue exceptionnelle sera donc, probablement, pour Samsung de négocier un approvisionnement suffisant et à un prix compétitif pour éviter une augmentation du prix final de la série Galaxy S26.