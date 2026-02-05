Le Pixel 10a est officiel, voici le design et la date de sortie du nouveau smartphone abordable de Google

Google s'est contenté d'une courte vidéo pour annoncer la date de sortie officielle du Pixel 10a. Celle-ci ne donne aucune indication sur la fiche technique du smartphone, mais semble assurer que ce dernier sera équipé de plus de stockage. Le rendez-vous est pris pour dans quelques jours.

pixel 10a

Google a vite dégainé après la grosse fuite de la veille. Hier, le leaker Evan Blass dévoilait le Pixel 10a sous toutes ses coutures. Il semblerait que ce dernier ait eu accès à la vidéo d'annonce, puisque certains visuels y sont directement extraits. De fait, à peine quelques heures plus tard, voilà que Google publie la fameuse vidéo sur sa chaîne YouTube Made by Google. Autant dire que si vous avez suivi les dernières fuites, il n'y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent que des confirmations de ce que l'on savait déjà.

La vidéo d'annonce ne livre en effet aucune info sur la fiche technique du nouveau smartphone abordable de la firme. En revanche, elle le montre bel et bien sous tous les angles possibles et imaginables. L'occasion donc d'apercevoir que Google a bien fait le choix de remplacer le bloc photo proéminent du Pixel 9a par un bloc parfaitement lisse, donnant ainsi une apparence beaucoup plus épurée à l'ensemble.

Sur le même sujet — Google fait-il trop de compromis avec le Pixel 10a ?

Le Pixel 10a est officiel, rendez-vous dans quelques jours pour le lancement

En revanche, la vidéo ne montre qu'un seul coloris, soit un gbleu similaire à l'Iris du Pixel 9a. Selon les dernières fuites, le smartphone en proposera quatre autres : Noir (Obsidian), Beige clair (Fog), Violet pastel (Lavender) et Rose framboise (Berry). Du reste, il n'y a pas de grandes nouveautés par rapport au modèle de l'année dernière. Si la vidéo ne livre aucun détail technique, ce constat vaudra certainement pour les composants sous le capot.

Selon les récentes fuites, le Pixel 10a ne devrait pas être si différent que ça de son prédécesseur. Même processeur, même système photo, même écran, bref, si ces informations se vérifient, il vaudra sûrement mieux attendre l'année prochaine si vous avez déjà un Pixel 9a. Cela se ressent d'ailleurs dans la vidéo de Google, qui décide de mettre en avant la capacité de stockage comme argument de vente. Pour ce qui est de la date de sortie, là encore aucune surprise : comme annoncé par une fuite il y a quelques jours, le Pixel 10a sortira officiellement le 18 février prochain.


