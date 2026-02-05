Spotify : le nouvel affichage des paroles est disponible pour tout le monde… enfin presque

Spotify a officialisé le déploiement de sa nouvelle interface dédiée aux paroles de chansons. Celles-ci sont désormais situées directement sous la couverture de l'album, et non dans un volet dédié. Une excellente nouvelle… du moins pour ceux qui y ont droit.

Spotify connaît un début d'année chargé. La plateforme de streaming prépare en effet l'arrivée de plusieurs nouvelles fonctionnalités, dont un blind test musical qui s'inspire directement de ce que propose déjà Deezer. Ce dernier n'est pas encore disponible pour le grand public, mais en attendant, celui-ci peut se consoler avec une autre fonctionnalité qui a pointé le bout de son nez il y a quelques jours : un tout nouvel affichage pour les paroles de chansons.

Le déploiement a visiblement commencé il y a quelques jours, lorsque des utilisateurs ont remarqué qu'il n'était plus nécessaire de se rendre sur le volet dédié pour consulter les paroles du morceau qu'ils écoutent. On n'attendait plus qu'une annonce officielle de la part de Spotify. C'est désormais chose faite, l'entreprise suédoise a annoncé via un communiqué de presse cette nouvelle interface. En y ajoutant une petite mauvaise nouvelle pour certains utilisateurs.

Sur le même sujet — Cette artiste explose les compteurs sur Spotify et Deezer, il s’agit en fait d’une IA

Spotify simplifie le visionnage des paroles de chansons

Désormais, les paroles s'affichent donc directement entre la couverture de l'album et le nom du morceau. Celles-ci défilent en temps réel avec la voix de l'artiste, de manière à ce qu'elles ne prennent pas trop de place à l'écran. À cela s'ajoute une véritable amélioration qui va en ravir plus d'un : il n'est plus nécessaire d'être connecté à Internet pour accéder aux paroles de chansons, celles-ci sont également disponibles hors ligne.

Seulement voilà, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Si toutes ces nouveautés améliorent grandement l'usage des paroles, il fallait se douter que seuls les utilisateurs disposant d'un abonnement Premium pourraient en profiter. C'est ce que confirme Spotify dans son annonce officielle. Si vous êtes encore sur un compte gratuit, toutes ces fonctionnalités ne seront pas accessibles sur votre appareil. Encore un moyen de convaincre les réfractaires de payer pour un abonnement.