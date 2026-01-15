Ce type de RAM que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître fait son grand retour à cause de la pénurie

La mémoire RAM devient difficile à trouver à un prix raisonnable. Face à cette pénurie, de nombreux utilisateurs se tournent vers d’anciens modules. Une génération oubliée depuis près de vingt ans revient soudainement en grâce.

Le marché des composants traverse une période agitée. Depuis fin 2025, la mémoire RAM est devenue un produit rare et cher. Les besoins massifs de l’intelligence artificielle ont provoqué une explosion de la demande. En parallèle, la production ne suit pas. Les prix s’envolent, certains modèles sont rationnés, et même les cartes graphiques sont affectées. Pour les utilisateurs, s’équiper en mémoire vive devient presque un luxe, qu’il s’agisse de monter un PC ou d’améliorer une machine vieillissante.

Dans ce contexte, les alternatives se multiplient. Les configurations récentes étant trop coûteuses, de nombreux utilisateurs cherchent des solutions plus abordables. Certains recyclent de la mémoire de PC portables via des adaptateurs. D’autres explorent le marché de l’occasion ou optent pour des pièces oubliées. Une tendance commence à émerger avec le retour de la DDR3, une norme lancée en 2007 et presque disparue des rayons depuis des années.

Le retour inattendu de la DDR3 face à la pénurie de mémoire moderne

Selon des informations relayées par Board Channels, les ventes de cartes mères DDR3 sont en forte hausse, notamment en Chine. Des utilisateurs remettent en service d’anciens processeurs Intel Xeon et la plateforme X99.

Grâce à des cartes mères modifiées, ces configurations acceptent de la mémoire DDR3, y compris ECC, pourtant destinée aux serveurs. Certaines cartes permettent même d’atteindre 128 voire 256 Go de RAM. Une capacité impressionnante à un coût réduit, bien loin des tarifs des modules DDR5 actuels, qui peuvent atteindre des sommets.

Ce mouvement s’explique par la recherche de performances suffisantes à petit prix. Même si ces anciennes plateformes n’offrent pas les dernières technologies, elles conviennent à de nombreux usages quotidiens. Bureautique, montage vidéo, jeux modérés, les besoins courants peuvent être couverts sans investir dans du matériel neuf. Ce retour de la DDR3 n’est pas sans limites, notamment en termes de vitesse ou de compatibilité, mais il montre une fois de plus l’inventivité des utilisateurs. Reste à savoir combien de temps cette solution restera viable si la crise persiste.