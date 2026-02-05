Vous attendiez la Steam Machine avec impatience ? Vous allez être déçu

Valve nous reparle de sa Steam Machine, attendue par beaucoup pour devenir leur console de salon ultime. Malheureusement, ce n'est pas pour nous annoncer une bonne nouvelle.

steam machine

C'était en fin d'année 2025. Valve provoque un séisme dans le monde du jeu vidéo en annonçant non pas un, mais trois appareils à venir. Une manette, un casque de réalité virtuelle, et surtout une console de salon appelée Steam Machine. Le cube est en réalité un mini-PC capable de lancer les jeux de votre bibliothèque Steam sur un téléviseur. Rappelons que techniquement, c'est déjà possible aujourd'hui avec un Steam Deck docké, voire l'application Steam Link.

La Steam Machine n'en reste pas moins une plateforme optimisée pour un usage de salon, ce qui la rend intéressante pour beaucoup de joueurs souhaitant exploiter le plein potentiel de leurs jeux. Depuis, tout le monde se demande quand elle va sortir, et surtout combien elle va coûter. Au départ pressentie comme abordable face aux consoles de Sony et Microsoft notamment, on s'attend finalement à ce que la Steam Machine soit plus chère que prévue. Et ce n'est pas la dernière annonce de Valve qui va rassurer sur ce point.

La Steam Machine de Valve, ce n'est pas pour tout de suite

Dans une Foire Aux Questions publiée sur Steam, Valve entame son texte par les plus évidentes : date de sortie et prix. La douche est glaciale : “[…] l'industrie connait actuellement une pénurie grandissante de mémoire et de stockage. Cette situation entraine une hausse du cout des composants essentiels, ce qui nous oblige à réévaluer la date de sortie et à revoir nos prix, en particulier pour la Steam Machine et le Steam Frame“.

Au moins, ça a le mérite d'être clair. La Steam Machine ne sortira pas de suite et elle sera sûrement encore plus onéreuse qu'attendue. Notons également que Valve se garde bien de donner la moindre indication sur la quantité de mémoire RAM intégrée à l'appareil. En revanche, on apprend que “le disque SSD (NVMe 2230 ou 2280) et la mémoire (DDR5 SODIMM) de la Steam Machine sont tous deux accessibles et améliorables“. Une maigre consolation.


