Les nouveaux HUAWEI FreeClip 2 sont faits pour les sportifs (et ils sont à -30€)

HUAWEI lance les FreeClip 2 en France à 199,99€. Ces écouteurs ouverts sont parfaits pour les sportifs avec leur format qui laisse entendre l'environnement, leur résistance IP57 et leur autonomie d'une semaine. Attention : une offre de lancement est en cours pour -30€ avec un code promo.

HUAWEI lance en France les FreeClip 2, sa nouvelle génération d'écouteurs ouverts à moins de 200€. Une vraie bonne nouvelle pour les sportifs. Les FreeClip 2 proposent en effet un format ouvert qui permet de rester conscient de son environnement pendant l'effort, avec un maintien solide, une résistance IP57 à l'eau et à la sueur, et une autonomie qui tient pour une semaine d'entraînements. Ils sont donc parfaits pour courir, faire du vélo et tous les entraînements à l’extérieur, comme à l’intérieur. Et pour ceux qui tiennent à leur style, HUAWEI vient de sortir un nouveau coloris, or rose, pour profiter de la qualité HUAWEI tout en portant un accessoire très design.

Une offre de lancement à ne pas rater

Cerise sur le gâteau : HUAWEI propose une offre aux lecteurs de PhonAndroid pour célébrer leur lancement. Inscrivez le code A30FC2PA pour profiter de 30€ de remise et donc des FreeClip 2 pour seulement 169,99€ !

Je profite du code A30FC2PA pour -30€ sur les FreeClip 2

À moins de 170€, les FreeClip 2 représentent un bon rapport qualité-prix pour ceux qui font régulièrement du sport. Que vous couriez 3 fois par semaine, que vous fassiez du vélo pour aller au boulot ou que vous enchaîniez les séances de CrossFit au parc, ces écouteurs sont pensés pour tenir le rythme sans vous isoler complètement du monde. C'est clairement une option intéressante si vous en avez marre de choisir entre la sécurité et la musique pendant vos sorties.

Parfaits pour tous les sports, les FreeClip 2 restent en place

Si vous faites du running ou du vélo en ville, vous connaissez le dilemme : vouloir écouter de la musique pour se motiver tout en restant alerte face aux voitures et aux autres usagers. Les FreeClip 2 règlent ce problème avec leur conception ouverte qui ne s'insère pas dans le conduit auditif. Vous entendez votre environnement tout en profitant de votre playlist. Le C-Bridge, cette petite pince qui maintient l'écouteur, a été rendu 25% plus souple, et avec leurs 5,1g par écouteur, ils se font oublier une fois en place, même après une heure de course.

Côté résistance, les FreeClip 2 passent de la certification IP54 à IP57. Vous pouvez les porter pour courir sous la pluie ou pendant une séance de HIIT intense sans craindre qu'ils lâchent à cause de la sueur. Le processeur IA ajuste automatiquement le volume en fonction du bruit ambiant, et le haut-parleur à double diaphragme offre un volume 100% plus fort que sur la première génération avec un meilleur rendu des basses.

Avec 9 heures d'écoute en une charge et 38 heures avec l'étui, les FreeClip 2 tiennent une semaine d'entraînements. La charge rapide offre 3 heures d'écoute en 10 minutes. Les commandes par mouvement de tête permettent d'accepter ou refuser un appel en hochant ou secouant la tête, idéal quand vous êtes en plein effort.

En bref, les FreeClip 2, c’est :

Un format ouvert pour rester conscient de son environnement

5,1g par écouteur pour un maintien solide même pendant l'effort

La certification IP57 (résistance à l'eau et à la sueur)

Un volume adaptatif selon le bruit ambiant (IA)

9h d'autonomie + 38h avec l'étui

Des commandes par mouvement de tête

Découvrir les FreeClip 2 à 169,99€ avec le code A30FC2PA

Avec cette sortie, HUAWEI vous propose ici une option sérieuse pour tous ceux qui font du sport et qui cherchent les écouteurs qui répondront à tous leurs besoins sans aucun compromis sur la qualité. Et avec le code A30FC2PA pour 30€ de remise, difficile de dire non à autant de fonctionnalités pour seulement 169,99€ !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.