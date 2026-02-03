Les nouveaux HUAWEI FreeClip 2 sont faits pour les sportifs (et ils sont à -30€)

HUAWEI lance les FreeClip 2 en France à 199,99€. Ces écouteurs ouverts sont parfaits pour les sportifs avec leur format qui laisse entendre l'environnement, leur résistance IP57 et leur autonomie d'une semaine. Attention : une offre de lancement est en cours pour -30€ avec un code promo.

freecliphuawei

HUAWEI lance en France les FreeClip 2, sa nouvelle génération d'écouteurs ouverts à moins de 200€. Une vraie bonne nouvelle pour les sportifs. Les FreeClip 2 proposent en effet un format ouvert qui permet de rester conscient de son environnement pendant l'effort, avec un maintien solide, une résistance IP57 à l'eau et à la sueur, et une autonomie qui tient pour une semaine d'entraînements. Ils sont donc parfaits pour courir, faire du vélo et tous les entraînements à l’extérieur, comme à l’intérieur. Et pour ceux qui tiennent à leur style, HUAWEI vient de sortir un nouveau coloris, or rose, pour profiter de la qualité HUAWEI tout en portant un accessoire très design.

Une offre de lancement à ne pas rater

Cerise sur le gâteau : HUAWEI propose une offre aux lecteurs de PhonAndroid pour célébrer leur lancement. Inscrivez le code A30FC2PA pour profiter de 30€ de remise et donc des FreeClip 2 pour seulement 169,99€ !

À moins de 170€, les FreeClip 2 représentent un bon rapport qualité-prix pour ceux qui font régulièrement du sport. Que vous couriez 3 fois par semaine, que vous fassiez du vélo pour aller au boulot ou que vous enchaîniez les séances de CrossFit au parc, ces écouteurs sont pensés pour tenir le rythme sans vous isoler complètement du monde. C'est clairement une option intéressante si vous en avez marre de choisir entre la sécurité et la musique pendant vos sorties.

Parfaits pour tous les sports, les FreeClip 2 restent en place

Si vous faites du running ou du vélo en ville, vous connaissez le dilemme : vouloir écouter de la musique pour se motiver tout en restant alerte face aux voitures et aux autres usagers. Les FreeClip 2 règlent ce problème avec leur conception ouverte qui ne s'insère pas dans le conduit auditif. Vous entendez votre environnement tout en profitant de votre playlist. Le C-Bridge, cette petite pince qui maintient l'écouteur, a été rendu 25% plus souple, et avec leurs 5,1g par écouteur, ils se font oublier une fois en place, même après une heure de course.

Côté résistance, les FreeClip 2 passent de la certification IP54 à IP57. Vous pouvez les porter pour courir sous la pluie ou pendant une séance de HIIT intense sans craindre qu'ils lâchent à cause de la sueur. Le processeur IA ajuste automatiquement le volume en fonction du bruit ambiant, et le haut-parleur à double diaphragme offre un volume 100% plus fort que sur la première génération avec un meilleur rendu des basses.

Avec 9 heures d'écoute en une charge et 38 heures avec l'étui, les FreeClip 2 tiennent une semaine d'entraînements. La charge rapide offre 3 heures d'écoute en 10 minutes. Les commandes par mouvement de tête permettent d'accepter ou refuser un appel en hochant ou secouant la tête, idéal quand vous êtes en plein effort.

En bref, les FreeClip 2, c’est :

  • Un format ouvert pour rester conscient de son environnement
  • 5,1g par écouteur pour un maintien solide même pendant l'effort
  • La certification IP57 (résistance à l'eau et à la sueur)
  • Un volume adaptatif selon le bruit ambiant (IA)
  • 9h d'autonomie + 38h avec l'étui
  • Des commandes par mouvement de tête

Avec cette sortie, HUAWEI vous propose ici une option sérieuse pour tous ceux qui font du sport et qui cherchent les écouteurs qui répondront à tous leurs besoins sans aucun compromis sur la qualité. Et avec le code A30FC2PA pour 30€ de remise, difficile de dire non à autant de fonctionnalités pour seulement 169,99€ !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HUAWEI.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Google Home bétonne ses capacités d’automatisation et corrige le défaut le plus agaçant des caméras

De l’amour à la haine il n’y a qu’un pas, et Google Home l’expérimente régulièrement. Parallèlement aux nombreuses frictions, le géant de la tech s’échine à améliorer l’expérience utilisateur en…

Vous ne voulez pas d’IA ? Firefox va bientôt vous permettre de tout couper d’un clic

L’intelligence artificielle s’est invitée partout, même dans votre navigateur. Mozilla a décidé de laisser le choix aux utilisateurs de Firefox. Un nouveau bouton va bientôt permettre de tout désactiver en…

Quand se passe Stranger Things Tales From ’85 par rapport à la série ?

Les fans de Stranger Things ont a peine eu le temps de dire adieu à leurs personnages préférés que déjà on leur annonce une nouvelle série. Voici quand ses événements…

Marre du doomscroll ? Cette développeuse transforme Wikipédia en feed de réseau social pour lier l’utile à l’agréable

Quand on a 5 minutes de pause, on a plutôt tendance à se rendre sur Instagram ou Bluesky pour passer le temps plutôt qu’à lire un article de Wikipedia. Seulement,…

Une horloge cachée dans des cristaux retrace l’évolution du continent australien

En Australie, de minuscules cristaux enfouis dans le sol gardent les traces du temps. Marqués par des rayons venus de l’espace, ils forment une horloge naturelle. Grâce à elle, les…

Voici à quoi ressemblent les nouveaux écouteurs sans fil WF-1000XM6 de Sony

Presque trois ans après les WF-1000XM5, Sony devrait renouveler ses écouteurs sans fil avec les WF-1000XM6, dont on a de premiers visuels. Sony pourrait bien être sur le point d’annoncer…

Les VPN interdits en France ? Le gouvernement apporte des précisions

Le gouvernement donne des précisions sur ses intentions de réguler les VPN. Il rejette l’idée d’une interdiction totale, mais reste discret quant à l’instauration de mesures contraignantes. En fin de…

Les nouvelles TV OLED de Samsung sont compatibles Nvidia G-SYNC, belle surprise pour les joueurs

Les joueurs vont pouvoir s’en donner à cœur joie, Samsung annonce l’intégration de la technologie Nvidia G-SYNC dans de nouveaux moniteurs et téléviseurs.  Samsung annonce la compatibilité de plusieurs de…

TV

Grosse baisse de prix sur Surfshark : le VPN est encore plus abordable grâce à cette offre à durée limitée

Les prix de Surfshark sont en forte baisse, grâce à une offre à durée limitée. Le VPN fait actuellement l’objet d’une réduction allant jusqu’à 87%, avec 3 mois offerts en…

L’un des meilleurs émulateurs Switch devient vraiment indispensable grâce sa dernière mise à jour

Les émulateurs Switch continuent de recevoir régulièrement des mises à jour et la dernière de Citron est tout bonnement révolutionnaire. Celle-ci vient en effet ajouter deux fonctionnalités qui vont certainement…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.