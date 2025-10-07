Connaissez-vous cet émulateur Nintendo Switch ? La dernière mise à jour permet de jouer à Silksong

Kenji-NX n'est pas forcément l'émulateur Nintendo Switch le plus réputé, mais il reste intéressant, d'autant plus après sa dernière mise à jour.

Malgré les actions légales entreprises par Nintendo, certains projets d'émulateur pour Switch continuent de vivre. Parmi les plus connus, on peut par exemple citer Citron et Eden, deux forks Yuzu qui ont pris la relève de l'original après son arrêt. Moins réputé auprès du grand public, Kenji-NX prend quant à lui la suite d'émulation Ryujinx. Son développement progresse plus lentement, mais la plateforme est fiable et vient de bénéficier d'une mise à jour majeure, trois mois après la dernière. Elle est disponible sur Windows, macOS et Linux, et bientôt sur Android.

En passant à la version 2.0.5, Kenji-NX devient compatible avec Hollow Knight Silksong, la grosse sensation indé du moment. Il rejoint donc Eden et Citron dans la liste des émulateurs qui prennent en charge le jeu. Rappelons qu'émuler des jeux est toujours dans une zone grise en matière de légalité, mais que d'une manière générale, cette pratique est assimilée à de la contrefaçon. Elle peut être acceptée si on a acquis légalement une copie du jeu et qu'il n'existe plus de solution technique officielle pour le faire tourner.

Kenji-NX, une alternative Ryujinx pour émuler des jeux Switch

Une autre grande nouveauté de Kenji-NX et l'intégration d'un mode Turbo. Celui-ci est activable à partir d'un raccourci clavier et “devrait accélérer tous les jeux qui utilisent le temps delta entre les images pour les calculs physiques”, est-il indiqué dans le patch notes. Sur certains jeux, ce mode Turbo pourrait toutefois détériorer l'expérience. Il doit donc être utilisé avec parcimonie et au cas par cas.

L'émulateur annonce aussi une amélioration au niveau de l'interface utilisateur pour des titres tels que Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles, Hades II, Pokémon Friends, Sonic Racing CrossWorlds, ainsi que Super Mario Galaxy 1 et 2. D'autres changements d'interface, des optimisations et des correctifs de bug sont également déployés pour offrir une meilleure stabilité et une cohérence plus convaincante.

On attend désormais la sortie de Kenji-NX 2.0.5 sur Android, l'émulateur ayant montré de belles dispositions sur les smartphones sous puce Snapdragon 8 Elite.