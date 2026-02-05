NVIDIA dit que cette mise à jour de Windows 11 ruine les graphismes de vos jeux

Depuis janvier, Windows 11 enchaîne les mises à jour problématiques. Désormais, les joueurs sur PC subissent des bugs graphiques en pleine partie. NVIDIA pointe du doigt un patch précis qui perturbe les performances.

Homme confus devant un ordinateur
Crédits : 123RF

Depuis le début de l’année, Windows 11 enchaîne les correctifs qui provoquent plus de problèmes qu’ils n’en résolvent. Plusieurs rapports font état de dysfonctionnements apparus après les mises à jour de janvier. Certains ordinateurs refusent de s’éteindre normalement et redémarrent à la place. D’autres utilisateurs signalent que la webcam intégrée cesse de fonctionner, ou que des éléments de l’interface, comme les widgets d’horloge, disparaissent sans raison. Malgré les promesses de stabilité, chaque mise à jour semble entraîner de nouveaux bugs, souvent imprévisibles et pénibles au quotidien.

Dans ce contexte, un nouveau problème est apparu, cette fois chez les joueurs. De nombreux utilisateurs rapportent une baisse brutale des performances graphiques après avoir installé la mise à jour KB5074109. Les témoignages décrivent des ralentissements soudains, des textures dégradées ou des artefacts visuels en plein jeu. Certains mentionnent aussi des saccades au lancement des titres les plus exigeants. Contrairement aux apparences, ces soucis ne viennent pas des pilotes NVIDIA, mais bien du correctif Windows lui-même. L’entreprise l’a confirmé dans un message publié sur ses forums officiels.

NVIDIA confirme que la mise à jour KB5074109 fait chuter les performances graphiques

Sur le forum de NVIDIA, un membre de l’équipe indique que la désinstallation du patch KB5074109 suffit à rétablir les performances normales. Les utilisateurs affectés parlent de pertes allant jusqu’à 15 à 20 images par seconde dans certains jeux, accompagnées d’écrans noirs ou de clignotements. Certains ont cru à une erreur de pilote, mais les tests montrent que le problème disparaît dès que la mise à jour est retirée du système.

Pour limiter les dégâts, NVIDIA conseille de désinstaller manuellement la mise à jour via les paramètres de Windows, dans la section “Historique des mises à jour. Il est également recommandé de suspendre les mises à jour automatiques pour éviter que le patch ne se réinstalle sans prévenir. Microsoft, de son côté, n’a pas encore réagi. En attendant une correction officielle, la prudence reste de mise pour les joueurs sous Windows 11.


