Nintendo dévoile les premières photos du film Zelda, ça va être sublime

Nintendo prépare un nouveau long métrage basé sur Legend of Zelda. Si les acteurs principaux étaient déjà connus, nous n’avons jamais vu comment ils incarneront Zelda et Link. Plusieurs photographies ont cependant fuité, révélant leurs apparences. Et il y a de quoi être charmé.

Cela fait plus de deux ans que Nintendo a officiellement annoncé travailler sur une adaptation cinématographique de la licence Legend of Zelda, en collaboration avec Sony Pictures. Dès novembre 2023, « Big N » annonçait même un réalisateur, Wes Ball, et un scénariste, Derek Connolly. Un an plus tard, la firme japonaise annonçait une sortie possible en 2026, avant de se rétracter quelques mois plus tard en confirmant la date du 7 mai 2027.

Après plusieurs mois sans nouvelles, Shigeru Miyamoto a lui-même annoncé cet été sur Twitter qui seront les deux acteurs qui incarneront le valeureux Link et la princesse Zelda. Il s’agit respectivement de Benjamin Evan Ainsworth et Bo Bragason. Le premier s’est illustré dans la série Sandman et le film Pinnochio, tandis que vous avez peut-être déjà vu la seconde dans la série Renegade Nell. À quoi ressembleront-ils une fois en fois en costume ? C’est à cette question que Nintendo a répondu en ce début de semaine.

Les premières photos du film Zelda dévoilées par Nintendo

En effet, la firme a publié sur son application mobile Nintendo Today les premières images officielles du film Live Action. Vous pouvez les découvrir ci-dessous. Et elles font déjà forte impression. Nous y voyons deux portraits, ainsi qu’un plan plus large, avec les collines verdoyantes d’Hyrule. Bo Bragason porte ici un costume bleu assez proche de celui de Zelda dans Breath of Wild. Elle porte également lance et flèches, impliquant qu’elle aura un rôle « actif » et non passif. Ce que tendent à montrer les derniers jeux de la série.

Le costume de Link, porté par Benjamin Evan Ainsworth, est lu aussi assez proche de celui de Breath of the Wild, avec la tunique, les jambières et les mitaines de cuir. En revanche, ce costume est vert (une couleur historique pour le personnage) et non bleu. Il échappe aussi aux protections supplémentaires qui habillent Link dans Tears of the Kingdom. Ces deux incarnations sont donc à première vue très convaincantes en photo. Il reste cependant tant d’autres détails à découvrir, notamment les autres personnages. Et nous avons un an et demi pour les découvrir avant de nous ruer au cinéma.