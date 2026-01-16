Crise de la mémoire : il n’y a pas que les SSD, même le prix des disques durs est en train d’exploser

La pénurie de puces mémoire a fait exploser le prix de la RAM et des SSD. Mais les disques durs traditionnels sont aussi touchés par la forte demande en stockage.

Le prix des composants informatiques ne cesse d'augmenter depuis quelques mois. Les besoins de mémoire des serveurs d'IA sont tels qu'ils cannibalisent le marché. On assiste ainsi à une véritable pénurie de RAM, dont les prix se sont envolés. La situation pour les cartes graphiques, qui intègrent aussi de la mémoire, risque de devenir tendue également. Et enfin, ce sont les tarifs des SSD qui montent rapidement depuis quelques semaines. Ils n'ont pas subi de hausse aussi forte que pour la RAM, mais on s'attend à une disponibilité en baisse pour les SSD en 2026 et 2027.

Face aux difficultés à s'approvisionner en SSD, et compte tenu de la demande élevée en disques durs haute capacité pour intégrer des serveurs cloud et IA, on voit aussi le prix des HDD grimper en flèche. Le média allemand ComputerBase surveille le prix de références populaires de disques durs depuis le mois de septembre dernier. Sur la période, le prix des HDD a augmenté de 46,41 %.

Les HDD coûtent de plus en plus cher

On remarque que ce sont les disques durs offrant le plus de stockage qui subissent la plus forte augmentation relative. Le Toshiba Cloud Scale Capacity MG10F AFA 22 To a pris plus de 200 euros en quelques mois, soit une hausse de 66,13 %. Le Seagate BarraCuda 24 To, qui démarrait à peine plus cher que 300 euros, frôle désormais les 500 euros, pour une augmentation de 62,36 %. Les tarifs se sont envolés en décembre 2025 et janvier 2026 notamment, et on peut craindre que la tendance se poursuive dans les prochains mois.

Toujours selon la même source, le prix des SSD a quant à lui augmenté de 74,12 % entre septembre dernier et aujourd'hui. Certains modèles ont vu leur tarif plus que doubler :

Lexar NM790 2 To : +100,6 %

Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 1 To : +140,28 %

Samsung 990 EVO Plus 1 To : +101,23 %

Pour la RAM, on assiste à des prix qui ont plus que quadruplé (+344 %). Le tarif d'une barrette de RAM Corsair Vengeance grise UDIMM 32 Go DDR5 a même été multiplié par 5 en l'espace de quatre mois, atteignant désormais 587 euros. Et Crucial est sur le point de quitter le marché.