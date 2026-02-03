La Switch est la console la plus vendue de tous les temps pour Nintendo, toute catégorie confondue

Voilà des années qu'on attendait que la nouvelle tombe, c'est désormais chose faite. Dans son dernier bilan financier, Nintendo a annoncé que la Switch première du nom vient de dépasser les 155 millions de vente depuis sa mise en circulation, faisant d'elle la console la plus vendue de l'histoire de la firme.

Très vite, on a senti la chose arriver. Lorsque la première Nintendo Switch est arrivée sur le marché, il était clair que l'on était sur un tout autre niveau de popularité que la malheureuse Wii U. Il ne lui a fallu longtemps pour dépasser son nombre de ventes… avant de s'attaquer aux autres grands noms du constructeur japonais. En février 2021, elle atteint les 80 millions de vente et passe devant la 3DS. Un an et demi plus tard, malgré un rythme forcément beaucoup moins effrené, elle parvient tout de même à franchir la barre des 110 millions de vente.

En réalité, et malgré les années qui passent, la Switch n'a jamais vraiment cessé de se vendre. Même l'arrivée de sa petite sœur n'a pas réussi à la ralentir. Si bien que fin 2025 commençait déjà à se présager l'inévitable : la console était en passe de devenir la plus vendue de l'histoire de Nintendo. C'était déjà le cas pour les consoles de salon, mais il restait encore un dernier adversaire à devancer : la Nintendo DS et ses 154 millions de ventes.

Ça y est, la Switch est la console la plus vendue de l'histoire de Nintendo

2026 commence ainsi sur les chapeaux de roue pour la firme nipponne, puisque celle-ci vient de battre un record historique. Dans son dernier bilan financier, celle-ci annonce 155,37 millions de vente pour la Switch. La Nintendo DS peut aller se rhabiller, la Switch est désormais la console la vendue de l'histoire de Nintendo, toute catégorie confondue. Il ne lui reste désormais plus qu'un seul objectif : devenir la console la plus vendue de tous les temps, tout court.

Mais il reste encore un peu de chemin à parcourir. Ce titre revient en effet à la PS2 et son score colossal de 160 millions de ventes. Toutefois, Nintendo a confié, lors de la sortie de la Switch, qu'il continuerait à commercialiser la Switch première du nom tant que la demande du côté des joueurs était encore là. Voilà qui est visiblement le cas. Rendez-vous dans quelques années pour un nouveau record ?