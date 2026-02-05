Le Pixel 10a se révèle sous toutes ses coutures, avec une surprise au niveau des couleurs

De nouvelles images du Pixel 10a viennent nous révéler un coloris violet-bleu et quelques détails sur le design du smartphone.

Les fuites s'intensifient concernant le Pixel 10a. Nous avions eu droit à de premiers rendus du smartphone, dévoilant un design qui n'évolue que peu par rapport au Pixel 9a, avec le même bloc photo et toujours des bordures épaisses autour de l'écran. C'est au tour du réputé leaker Evan Blass de contribuer en partageant des visuels promotionnels que Google va utiliser pour communiquer sur son nouveau smartphone de milieu de gamme.

Ces nouvelles images viennent confirmer le design du Pixel 10a, et nous font aussi découvrir un nouveau coloris. Un précédent rapport évoquait quatre couleurs pour le mobile : Noir (Obsidian), Beige clair (Fog), Violet pastel (Lavender) et Rose framboise (Berry). Sauf que l'appareil que l'on aperçoit dans les visuels n'est pas vraiment violet pastel ou lavande. Il tire un peu plus sur le bleu, alors qu'on pouvait s'attendre à une nuance plus proche de l'Iris disponible avec le Pixel 9a. Il est toutefois possible que Google annonce quand même ce modèle comme étant le coloris Lavande. On se demande alors si le Rose framboise annoncé sera très différent du Rose pivoine du Pixel 9a ou pas.

La sortie du Pixel 10a se précise

Aux dernières nouvelles, le Pixel 10a pourrait être équipé d'une puce Tensor G4 améliorée plutôt que du Tensor G5 des Pixel 10. Il embarquerait aussi une batterie d'une capacité de 5 100 mAh, une recharge filaire limitée d'une puissance de 23 W et un écran OLED 6,285 pouces 120 Hz (sans LTPO, et par conséquent sans fréquence de rafraichissement adaptative). Sur une image, on voit des gouttes d'eau sur le smartphone, soulignant son étanchéité. Le Pixel 9a était déjà certifié IP68, le Pixel 10a le conservera.

Le smartphone devrait être présenté le 18 février 2026 à 18 h (heure de Paris). Après une période de précommande, il serait officiellement disponible à partir du 5 mars 2026. La sortie approche à grands pas, donc. Si les nouveautés sont peu nombreuses, le prix n'augmenterait pas : le Pixel 10a coûterait 549 euros dans sa variante 128 Go et 649 euros pour la configuration 256 Go.