Le Pixel 10a se révèle sous toutes ses coutures, avec une surprise au niveau des couleurs

De nouvelles images du Pixel 10a viennent nous révéler un coloris violet-bleu et quelques détails sur le design du smartphone.

Pixel 10a
Crédit : Evan Blass

Les fuites s'intensifient concernant le Pixel 10a. Nous avions eu droit à de premiers rendus du smartphone, dévoilant un design qui n'évolue que peu par rapport au Pixel 9a, avec le même bloc photo et toujours des bordures épaisses autour de l'écran. C'est au tour du réputé leaker Evan Blass de contribuer en partageant des visuels promotionnels que Google va utiliser pour communiquer sur son nouveau smartphone de milieu de gamme.

Ces nouvelles images viennent confirmer le design du Pixel 10a, et nous font aussi découvrir un nouveau coloris. Un précédent rapport évoquait quatre couleurs pour le mobile : Noir (Obsidian), Beige clair (Fog), Violet pastel (Lavender) et Rose framboise (Berry). Sauf que l'appareil que l'on aperçoit dans les visuels n'est pas vraiment violet pastel ou lavande. Il tire un peu plus sur le bleu, alors qu'on pouvait s'attendre à une nuance plus proche de l'Iris disponible avec le Pixel 9a. Il est toutefois possible que Google annonce quand même ce modèle comme étant le coloris Lavande. On se demande alors si le Rose framboise annoncé sera très différent du Rose pivoine du Pixel 9a ou pas.

La sortie du Pixel 10a se précise

Aux dernières nouvelles, le Pixel 10a pourrait être équipé d'une puce Tensor G4 améliorée plutôt que du Tensor G5 des Pixel 10. Il embarquerait aussi une batterie d'une capacité de 5 100 mAh, une recharge filaire limitée d'une puissance de 23 W et un écran OLED 6,285 pouces 120 Hz (sans LTPO, et par conséquent sans fréquence de rafraichissement adaptative). Sur une image, on voit des gouttes d'eau sur le smartphone, soulignant son étanchéité. Le Pixel 9a était déjà certifié IP68, le Pixel 10a le conservera.

Le smartphone devrait être présenté le 18 février 2026 à 18 h (heure de Paris). Après une période de précommande, il serait officiellement disponible à partir du 5 mars 2026. La sortie approche à grands pas, donc. Si les nouveautés sont peu nombreuses, le prix n'augmenterait pas : le Pixel 10a coûterait 549 euros dans sa variante 128 Go et 649 euros pour la configuration 256 Go.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Le Pixel 10a est officiel, voici le design et la date de sortie du nouveau smartphone abordable de Google

Google s’est contenté d’une courte vidéo pour annoncer la date de sortie officielle du Pixel 10a. Celle-ci ne donne aucune indication sur la fiche technique du smartphone, mais semble assurer…

Fallout saison 2 : que cache la scène post-générique du dernier épisode ?

La saison 2 de Fallout est terminée. En plus des événements explosifs de la conclusion, une mystérieuse scène post-générique nous donne des indices sur la suite. On vous explique. Adaptée…

Switch 2 : Nintendo refuse de s’aligner sur l’explosion des prix de la RAM et gèle ses tarifs (pour le moment)

Lorsque la Nintendo Switch 2 est sortie l’an dernier, nombreux sont les joueurs à avoir déploré son prix. Mais avec la crise de la RAM, une augmentation semble, de prime…

Spotify : le nouvel affichage des paroles est disponible pour tout le monde… enfin presque

Spotify a officialisé le déploiement de sa nouvelle interface dédiée aux paroles de chansons. Celles-ci sont désormais situées directement sous la couverture de l’album, et non dans un volet dédié….

Vous attendiez la Steam Machine avec impatience ? Vous allez être déçu

Valve nous reparle de sa Steam Machine, attendue par beaucoup pour devenir leur console de salon ultime. Malheureusement, ce n’est pas pour nous annoncer une bonne nouvelle. C’était en fin…

NVIDIA dit que cette mise à jour de Windows 11 ruine les graphismes de vos jeux

Depuis janvier, Windows 11 enchaîne les mises à jour problématiques. Désormais, les joueurs sur PC subissent des bugs graphiques en pleine partie. NVIDIA pointe du doigt un patch précis qui…

Le HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro transforme votre routeur en objet de décoration

HUAWEI lance en France le WiFi Mesh X3 Pro, son nouveau routeur WiFi 7 avec antenne transparente. Au programme : un design révolutionnaire qui en fait un véritable objet déco,…

Certains iPhone rencontrent de graves bugs après la mise à jour iOS 26.2.1

La dernière mise à jour d’iOS ne se passe pas comme prévu pour certains utilisateurs. Depuis l’installation de la version 26.2.1, plusieurs iPhone rencontrent des problèmes sérieux. Entre les applis…

YouTube : le doublage automatique par IA gagne plusieurs nouveautés pour briser la barrière de la langue

Après deux ans de test, YouTube a déployé sa fonction de doublage automatique par IA. Cette option rencontre son public : en décembre dernier, plus de six millions de spectateurs…

Le mode Isolement de l’iPhone est vraiment infranchissable, même le FBI ne parvient pas à le casser

Le FBI a échoué à accéder aux données de l’iPhone d’une journaliste qui avait activé le mode Isolement d’iOS. On vous rappelle comment il fonctionne, et comment l’activer sur votre…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.