Offrez-vous le smartphone POCO F4 GT 5G à un super prix pour Noël

Dans son rayon dédié à la téléphonie, Amazon vous permet de vous offrir un smartphone de la gamme POCO à un super prix pour Noël. Actuellement, le POCO F4 GT 5G passe sous les 290 euros grâce à une réduction de plus de 50%.

Un Smartphone Gaming avec des Gâchettes RÉTRACTABLES ? Test du Xiaomi Poco F4 GT.

Près d'un mois après l'édition 2023 du Black Friday, Amazon profite de l'arrivée des prochaines fêtes de fin d'année pour casser (encore) le prix du POCO F4 GT. Disponible dans un coloris noir ou jaune, le smartphone conçu par Xiaomi est en ce moment à 289,90 euros au lieu de 599,90 euros. Cela fait une économie de 310 euros. Le téléphone vendu et expédié par Amazon bénéficie de la livraison gratuite à domicile, d'une garantie de deux ans et du paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Présenté au printemps 2022, le POCO F4 GT est considéré comme un smartphone qui a été conçu pour le gaming. Le téléphone associé au deal Amazon et compatible avec la 5G est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Snapdragon 8 de première génération, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 4700 mAh avec la charge rapide à 120 W et du système MIUI 13 pour POCO basé sur Android 12.

La partie APN du smartphone de la gamme POCO est composée d'un triple capteur de 64 + 8 + 2 MP, ainsi que d'une caméra frontale de 20 MP. Plus d'informations ? Jetez un oeil à notre article consacré au test du POCO F4 GT.