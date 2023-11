Poco X5 et X5 Pro : les smartphones sont à prix cassé avant le Black Friday

Plus que quelques jours avant le début du Black Friday. Certaines offres sont déjà en ligne et vous pouvez en bénéficier dès à présent. Les Poco X5 et X5 Pro sont ainsi affichés à prix réduit sur le Xiaomi store. Vite, profitez-en avant la rupture de stock.

L’édition 2023 du Black Friday se tiendra le vendredi 24 novembre 2023. Mais les promotions ne se limitent pas à 24 heures. Nul besoin d’attendre cette journée spéciale pour trouver des bons plans. De nombreux sites affichent déjà de belles offres en bradant les prix sur les produits high-tech. Vous pouvez ainsi acheter les Poco X5 et X5 Pro à prix réduit sur le Xiaomi store.

Ne vous fiez pas à leur prix d’entrée de gamme. Le Poco X5 et Poco X5 Pro sont des smartphones qui n’ont pas à rougir de leurs caractéristiques, bien au contraire. Sortis cette année, ces deux modèles ont une fiche technique qui tient la route.

Le Poco X5 5G est un smartphone polyvalent. Il est équipé d’un processeur un Snapdragon 695 5G gravé en 6 nm accompagné d'un CPU 8 coeurs (cadencé jusqu'à 2,2 GHz) et d’un GPU Qualcomm Adreno 619. Son bel écran AMOLED de 6,67 pouces profite d’une définition Full HD+ (1080 x 2400 px), d’un taux rafraîchissement de 120 Hz et d’une luminosité maximale de 1 200 nits. C’est donc un smartphone fluide et rapide, tourné vers le gaming.

Coté photo, Poco X5 5G embarque un triple capteur arrière avec un objectif principal de 48 MP, un ultra grand-angle de 8 MP et un macro de 2 MP. Quant à l’avant, la caméra selfie est assurée par un capteur de 13 MP. Habituellement en vente à 299,90 €, le prix du smartphone chute à seulement 179,90 € pendant le Black Friday.

Le Poco X5 Pro affiche des spécifications ambitieuses pour un prix très abordable. Plus puissant, il est doté du même écran de 6,67 pouces FHD+ AMOLED mais dispose d’un processeur Snapdragon 778G. Au niveau des photos, le Poco X5 Pro a décidé de mettre les petits plats dans les grands malgré son prix. On retrouve ainsi un objectif principal de 108 MP f/1.9, un ultra-grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP. Côté selfie, on a une caméra de 16 MP f/2.4.

Tout comme le Poco X5 5G, le Poco X5 Pro dispose d’une batterie de 5000mAh mais cette fois, elle est compatible avec la charge turbo 67W contre 33 W pour le modèle standard. Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Poco X5 Pro.

