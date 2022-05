Test Poco F4 GT : les gamers ont enfin droit à un smartphone puissant et abordable

Encore un nouveau modèle de Poco ? Oui, mais celui-ci est principalement dédié aux joueurs avec ses deux boutons situés à chaque extrémités, son écran 120 Hz et son processeur surpuissant. Nous avons utilisé le tout nouveau Xiaomi Poco F4 GT plus d'une semaine durant et vous proposons un test de ce smartphone de gamer vendu à un prix hyper abordable.

POCO F4 GT (128Go) 499€ Voir POCO F4 GT (256Go) 599€ Voir

Avec son F4 GT, Poco revient sur le devant de la scène avec un smartphone gaming au design aussi agressif que son prix. Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go de RAM, gâchettes pour le jeu ou encore charge 120W, le tout pour un prix à 700 € (et même 600 € avec l'offre de lancement).

Sur le papier, ce smartphone a tout pour séduire les joueurs les plus chevronnés. Mais qu'en est-il réellement ? Nous avons testé le nouveau Poco F4 GT et vous livrons toutes nos conclusions.

Prix et disponibilité

Le Poco F4 GT est disponible en deux configurations différentes :

avec 8 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage , il est proposé au prix de 599 € (499 € offre de lancement)

, il est proposé au prix de (499 € offre de lancement) accompagné de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, il est commercialisé à 699 € (599 € offre de lancement)

Le smartphone existe par ailleurs dans les 3 coloris suivants : noir, jaune ou argent.

Fiche technique du Poco F4 GT

Xiaomi Poco F4 GT Dimensions 162,5 x 76,7 x 8,5 mm Poids 210 grammes Ecran - 6,67 pouces

- DotDisplay AMOLED (20:9)

- 2400*1080

- FHD+ (résolution 525 ppi)

- Taux de rafraichissement 1 Hz - 120 Hz

- Fréquence d'échantillonnage 480 Hz

- HDR10+

- DCI-P3 Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) OS Android 12 + MiUI13 RAM 12 Go Stockage 256 Go microSD non Photo arrière - Capteur principal 64 MP f/1.9, IMX 686

- Capteur Ultra-grand-angle

8 MP f/2.2, 120° )

- Capteur macro :

2MP f/2.4

- Modes vidéo :

Video 4K à 30/60 images par seconde

Ralenti 120 images par seconde en 1080p Photo avant 20 MP f/2.4 Batterie - 4700 mAh

- Charge rapide 12 0W 5G Oui (Double Sim) Connectivité - Wi-Fi 6E

- Bluetooth 5.2

- NFC Audio - Double haut-parleur

- Adaptateur USB-C vers port jack 3,5 mm

- Certification Dolby Atmos et Hi-Res Audio Biométrie Scanner d’empreinte sur le bouton de verrouillage Spécificités Gâchettes de jeu « L » et « R » magnétiques sur la tranche droite

Unboxing et design

L'expérience de déballage reste sur la lignée habituelle de Poco. À l'ouverture, on découvre un carton dans lequel se trouvent l'ensemble de la documentation technique, l'aiguille d'éjection de tiroir à cartes SIM, mais également une protection en TPU transparente ainsi qu'un adaptateur USB-C vers mini-Jack TRRS en 3,5 mm. Le Poco F4 GT est également accompagné d'un câble USB-A vers USB-C, et d'un adaptateur secteur 120 W signé Xiaomi.

Petite précision intéressante : le câble de recharge est coudé au niveau du connecteur USB-C, ce qui évitera de plier le câble. C'est assez rare que les marques apportent un tel soin à un accessoire si “habituel”. Il est plaisant de voir que Poco ne laisse rien au hasard sur ce modèle.

La face avant du Poco F4 ne laisse rien présager de son orientation gaming. Dans un gabarit de 16,25 cm de long par 7,67 cm de large et 0,85 cm d'épaisseur, le tout pour 210 grammes, Poco intègre un grand écran Amoled de 6,67″ poinçonné au sommet pour y loger un capteur selfie. Il faudra tout de même noter les bords de l'écran relativement épais, bien qu'égaux sur les 4 bords, ainsi que ledit poinçon, très épais par rapport à l'espace pris par l'optique du capteur selfie.

Les tranches sont bien remplies. À gauche, Poco a occupé l'espace en y plaçant le tiroir à double cartes nano-Sim 5G, les boutons de contrôles du volume ainsi qu'un micro, permettant d'assurer les communications vocales en jeu si vous tenez votre téléphone en mode paysage. Le dessous de l'appareil abrite un premier double haut-parleur (aigus et graves séparés en deux haut-parleurs distincts), ainsi que le port de charge USB-C et le micro pour les communications vocales.

Le haut de l'appareil, quant à lui, laisse place au second double haut-parleur, venant compléter le premier afin de diffuser en stéréo. On y trouve également un micro de réduction de bruit, ainsi qu'un émetteur infrarouge.

C'est sur la tranche droite que le Poco F4 GT vient surprendre une première fois. Celle-ci, en plus de permettre l'intégration du bouton de verrouillage/déverrouillage qui fait également office de capteur biométrique pour les empreintes digitales, permet également de loger deux sliders qui, une fois déverrouillés, dévoilent deux gâchettes contextuelles pour le jeu vidéo. Vous pourrez y appliquer différents sons (bruit de balle, d'épée, de moteur ou bruit numérique), afin d'assurer un retour auditif à l'appui, ou des raccourcis vers différentes fonctionnalités du téléphone. Très agréables à l'appui, elles se révèlent en outre bien positionnées et rapidement fonctionnelles dès qu'on veut les utiliser en jeu. Un ajout indéniablement intéressant pour qui passe du temps sur les plus gros titres mobiles.

C'est finalement au dos que le POCO F4 GT s'affirme en temps que smartphone conçu pour le jeu. Que ce soit en coloris “Noir Absolu”, “Jaune Poco” ou encore “Argent sidéral” (ce dernier étant celui qui nous a été fourni pour ce test), l'identité affirmée du F4 GT ne passera pas inaperçue. Le téléphone arbore un dos de couleur argent mat, accentué par des lignes couleur argent brillant venant appuyer les courbes du Poco F4 GT. Un design que certains adorent et que d'autres vont vraiment détester, ce sera donc à l'appréciation de chacun d'en décider. Dans tous les cas, ce dos limite relativement bien les traces de doigts sans pour autant les faire disparaître. En haut à gauche se trouve le triple module photo, encadré de part et d'autre d'un système de LEDs RGB pour les notifications et appelé par la marque “facteur X”. Enfin, on retrouve un flash à double LED pour les photos en forme d'éclair.

La prise en main du téléphone est très agréable. L'appareil se révèle assez léger pour s'utiliser à une main sans être fatigant, mais assez lourd également pour offrir une préhension agréable en mode paysage pour le jeu. De façon générale, l'ensemble tombe très bien en main. Le smartphone est bien équilibré et les boutons tombent naturellement sous les doigts, que ce soit avec la main droite ou la main gauche.

Écran

Poco nous offre sur le F4 GT un parfait écran pour jouer sans concessions. Comme cité précédemment, nous avons ici une dalle DotDisplay Amoled de 6,7” dont les superlatifs n'en finissent plus. Il profite d'une résolution Full HD+ de 2400 pixels de long par 1080 pixels de large au format 20:9, soit une densité de 395 pixels par pouces. Le tout est capable de se rafraîchir de façon dynamique jusqu'à 120Hz et offre un taux d'échantillonnage tactile de 480Hz, s'il vous plaît.

Amoled oblige, nous profitons ici d'un ratio de contraste infini. Couverture quasi complète du spectre DCI-P3, certification DisplayMate A+ et HDR10+, couleurs sur 10 bits et luminosité de 800 nits suffiront amplement, et ce même en plein soleil.

Le Poco F4 GT offre de nombreuses configurations pour son écran :

“ Intense ” , qui constitue le paramétrage de base et qui offre un bon équilibre

” , qui constitue le paramétrage de base et qui offre un bon équilibre “ Saturé ”, qui vient appuyer les couleurs pour leur offrir encore plus de vivacité, au risque de dénaturer le résultat

”, qui vient appuyer les couleurs pour leur offrir encore plus de vivacité, au risque de dénaturer le résultat “ Couleur Original ” qui, au contraire, propose quelque chose de plus proche de la réalité, mais dont le blanc a tendance à trop tirer vers le vert et pour finir

” qui, au contraire, propose quelque chose de plus proche de la réalité, mais dont le blanc a tendance à trop tirer vers le vert et pour finir “Paramètres Avancés” qui est selon nous, le le mode le plus intéressant. Il vous offre tout le champ libre pour configurer vous-même votre écran tel que vous le souhaitez. Et là, il y a de quoi faire. Gamme de couleur (sRGB ou DCI-P3), espace de couleurs, teinte, saturation, valeur, contraste, gamme, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour configurer votre écran aux petits oignons. Rajoutons à cela la possibilité d'activer les couleurs adaptatives en fonction de la lumière ambiante, ainsi qu'un contrôle de la température de couleurs.

Mais ça ne s'arrête pas seulement à la colorimétrie, vous pourrez également activer de multiples fonctions basées sur l'intelligence artificielle pour booster la qualité d'affichage. On dispose d'un mode Super Resolution, d'un autre dédié à l'amélioration de l'image et du HDR, ainsi que d'une fonction “MEMC”, qui permet de calculer des images supplémentaires pour fluidifier les vidéos que vous regardez.

À l'utilisation, et que ce soit en jeu, en navigation ou en visionnage de contenu, l'écran du Poco F4 GT se révèle excellent. Le confort est présent et la réactivité n'as aucun égal sur cette tranche tarifaire. Les couleurs sont vives sans être dénaturées (évidemment selon le mode choisi) et l'écran offre une précision très appréciable.

Son

Les deux haut-parleurs situés de part et d'autre de l'appareil délivrent, pour un smartphone, un son riche et bien équilibré. Chaque fréquence trouve sa place sans manger sur les autres, grâce à la conception double où au sommet comme en bas de l'appareil, un haut-parleur s'occupe des hautes fréquences et un second s'occupe des basses fréquences. On se retrouve donc avec un résultat tout à fait convaincant, bien qu'un peu faiblard. En effet, même à plein volume, le son manque un peu de puissance. Cependant, cela permet de s'affranchir de toute distorsion ou de saturation des haut-parleurs.

Au rayon des possibles, vous pouvez tout à fait connecter un casque ou des écouteurs, que ce soit en mini-Jack 3,5 mm grâce à l'adaptateur fourni à l'achat, ou en sans fil, puisque le Poco F4 GT offre une connectivité Bluetooth en version 5.2 qui vous assurera une diffusion sans latence ni surconsommation d'énergie. Bien évidemment, le Poco F4 GT offre l'ensemble des certifications du moment : Hi-Res audio et Hi-Res audio wireless, mais également Dolby Atmos.

Hardware et performances

Le coeur du F4 GT n'est pas en reste, puisqu'il offre ce qui se fait de mieux actuellement, sur le papier tout du moins. Le SoC choisi par Xiaomi est ici un Snapdragon 8 Gen 1, un octocore puissant qui a plus d'une fois fait ses preuves. Sur la version que nous avons eue en test, le SoC est épaulé par pas moins de 12 Go de mémoire vive, ainsi que 256 Go de stockage non extensible. Sachez qu'il existe également une version moins onéreuse d'une centaine d'euros, mais proposant 8 Go de RAM uniquement et moitié moins de stockage.

Évidemment, notre version étant la plus puissante, elle passe l'ensemble des tests haut la main. Sur Antutu, c'est un score de 964148. Si contrairement à un Realme GT2 Pro, le F4 GT ne franchit pas la barre du million de points, cela reste une puissance tout à fait remarquable pour un smartphone proposé actuellement à 700 €, au prix fort et sans offres de réduction. Néanmoins, on peut noter une chauffe conséquente de l'appareil malgré la solution de refroidissement à double chambre à vapeur et multicouches de dissipations thermiques. Antutu affiche une température passant de 37°C à 45°C lors des tests. Chauffe qui se ressent évidemment à l'usage.



Au rayon des applications de benchmarks, on peut également citer GeekBench 5 : le F4 GT se place dans le haut du classement, avec un score de 1215 en single core et 3501 en multi-core. C'est bien au-dessus du Samsung Galaxy S22 Ultra équipé d'un Exynos 2200 (pour rappel sur nos tests, il avait obtenu un score de 1159/3180)… Un smartphone qui est pourtant vendu près de deux fois plus cher.

L'appareil offre une fluidité excellente sur l'ensemble des tâches simples, et réussit à faire tourner l'ensemble des jeux les plus gourmands sans sourciller, offrant donc une expérience vraiment agréable. Pour Preuve, Genshin Impact tournera en qualité graphique élevée sans soucis à plus de 60 FPS, et sans ralentissement ressenti, même après plusieurs minutes de jeu.

Connectivité et réseau

Non content de proposer une double connectivité SIM 5G, du Bluetooth 5.2 ou encore du Wi-Fi 6E (802.11 ax et inférieur), le POCO F4 GT offre également une disposition des antennes maximisées pour réduire au mieux la latence en mode paysage et vous assurer la meilleure expérience gaming. Il sera également capable de varier entre 5G et Wi-Fi pour choisir automatiquement la connexion optimale, afin de proposer une connexion stable en toutes circonstances.

L'appareil se montre réactif et rapide en jeu ou en navigation, et les communications vocales n'ont rien à envier à la concurrence. La réduction de bruit fait un bon travail et retransmet une voix claire à l'auditeur. Le haut-parleur d'écoute, lui aussi, montre des résultats très satisfaisants.

Environnement

Poco livre son F4 GT sous MIUI 13, surcouche Android 12 du constructeur chinois. MIUI 13 reste très agréable et relativement moins chargée de bloatwares que les précédentes versions, un bon point. Notons tout de même des petites incohérences d'optimisations. Par exemple, appuyer sur les boutons de volumes à gauche de l'appareil fait apparaitre une animation à droite sur l'écran. On s'y fait, mais c'est étrange et surprenant la première fois.

Autonomie et Batterie

L'accumulateur intégré offre une capacité de 4700 mAh divisée en deux cellules. C'est un peu en dessous des standards actuels, qui tendent plus à proposer une capacité de 5000mAh.

Si l'appareil est capable de vous suivre une bonne journée et demie si vous limitez son utilisation à quelque chose de standard, il en est tout autre lorsque vous commencez à le pousser en jeu. Le Poco F4 GT a tendance à faire fondre sa batterie autant qu'il chauffe, si bien que lors d'une grosse session de Jeu, quelques heures suffisent à l'appareil à ruiner son autonomie.

Heureusement, le smartphone est fourni avec un chargeur 120W qui vous assure une charge ultra-rapide. Xiaomi annonce une charge complète en 17 minutes si le téléphone est au repos, et 27 minutes si le téléphone est en jeu en même temps. Des données que nous avons pu relever lors de notre test, puisqu'il nous a fallu effectivement 17 minutes pour passer de 0% à 100% de charge.

Photos

Le POCO F4 GT est équipé d'un triple module photo répartit comme suit :

Caméra principale = Sony IMX 686 de 64 MP avec ouverture f/1,9

Ultra Grand Angle = capteur de 8 MPX à ouverture f/2,2 et champ de vision de 120°

Caméra macro = capteur de 8 MPX ouvrant à f/2,4

C'est ici qu'il faudra revoir un peu ses exigences à la baisse. Ce smartphone n'a pas vocation à devenir le photophone de l'année. On en veut pour preuve l'intégration du capteur IMX 686 sorti fin 2019, largement dépassé par un IMX 766 qu'on peut, par exemple, retrouver dans de très récents smartphones comme l'Oppo Find X 5 Pro ou le Realme GT 2 Pro.

Cependant, le capteur principal offre dans la majorité des cas des résultats satisfaisants et largement exploitables. Dans l'absolu, le HDR fait un super travail, rendant l'ensemble de l'image bien lisible, bien que relativement sombre. En effet, les photos ont une fâcheuse tendance à manquer de luminosité générale. Le bât blesse encore plus en basse luminosité, une situation dans laquelle le capteur montre plus de difficultés à sortir son épingle du jeu. On se retrouve avec une bonne quantité de bruit numérique dans les zones sombres, et encore une fois, une image assez sombre.

L'ultra grand-angle offre de jolis clichés. On peut déceler une distorsion due à l'objectif somme toute bien maitrisée, mais qui a tendance à étirer un peu les choses sur les quatre coins. Seront également visible de faibles aberrations chromatiques çà et là, mais comme sur le capteur principal, le souci principal est le manque de luminosité générale captée. Encore une fois, le HDR arrive à gérer l'ensemble des zones claires et sombres de sorte que tout reste bien lisible, mais les choses extrêmement lumineuses ont tendance à avoir raison de lui. On notera aussi des couleurs bien plus saturées sur l'ultra grand angle comparé au capteur principal.

Le capteur macro est tout aussi anecdotique que sur les appareils concurrents. Encore proposé sur bon nombre de smartphones, c'est très généralement un capteur qui n'amusera que très peu de temps avant qu'on ne l'oublie totalement. Et ce n'est pas celui du Poco F4 GT qui viendra nous faire dire l'inverse. Il offre des clichés de bonne facture, avec une bonne luminosité et des couleurs vives, mais le manque de détail cruel des 2 MPX rend ses photos très peu exploitables en dehors de la sphère privée.

À l'Avant, l'appareil offre une caméra selfie de 20 MPX à ouverture f/2,4 qui propose de joli clichés, très satisfaisants de façon générale. Le détourage logiciel en mode portrait est propre et fait un travail respectable. Seules quelques zones compliquées telles que plis de vêtements et cheveux souffrent parfois d'erreurs, et encore.